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Чем дальше, тем хуже. МВФ озвучил, что ожидает экономику Украины

Экономика Украины 09 Окт 2018
Чем дальше, тем хуже. МВФ озвучил, что ожидает экономику Украины
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К концу текущего года следует ожидать улучшения прогноза до 3,5% с 3,2%, передает «Интерфакс-Украина» 9 октября.

Тем не менее Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП на 2020 год до 3,4% с 4%.

Будущее экономики Украины: между крахом и дефолтомБудущее экономики Украины: между крахом и дефолтомПри этом оценка среднегодовой инфляции в 2018 году улучшена на 0,1 п.п. — до 10,9%, а в 2019-м — на 0,7 п.п., до 7,3%. Прогноз роста потребительских цен к концу года остается неизменным, однако к концу 2019 года улучшен до 6,2% с 6,5%.

Также была улучшена оценка дефицита текущего счета платежного баланса на 2018 год — до 3,1% с 3,7% ВВП, в то время как на 2019 год она ухудшилась до 3,9% с 3,5%. И тенденция сохранится: в пятилетней перспективе ожидается снижение дефицита бюджета до 3,1%, хотя в апреле прогнозировался рост до 4%.

Кроме того, экспертами МВФ была дана новая оценка уровня безработицы на Украине: на 2018 год показатели ухудшились до 9,4% с 9,2%, а на 2019 год — до 9,2% с 8,8%.

Ранее Всемирный банк (ВБ) заявил, что, если Украине не удастся улучшить ситуацию с выполнением доходной части, что возможно лишь при сотрудничестве с МВФ, правительство будет вынуждено пойти на сокращение расходной части государственного бюджета на 2018 год. По оценкам экспертов ВБ, до конца года Украине необходимо найти $3,7 млрд на погашение долгов и дефицита госбюджета.

В свою очередь экономический эксперт, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в интервью изданию Украина.ру отметил некоторые успехи Киева в снижении дефицита госбюджета по сравнению с предыдущим годом, однако заявил, что этого по-прежнему недостаточно.

«Это (сократить дефицит — ред.) совершенно не сложно сделать. Если, как минимум, уменьшить уровень коррупции, то высвобождается денежный ресурс, который может заходить в доходную часть бюджета… Необходимо делать какие-то подвижки, связанные со снижением теневого сектора экономики (что тоже связано с коррупцией), больше вовлекаешь в официальный сектор, и таким образом легко можно выйти не просто в нулевой дефицит, а вывести профицит государственного бюджета», — считает эксперт.

При этом, по данным Госстата, 8 из 26 миллионов работающих украинцев сегодня получают зарплату в конвертах — объем теневого сектора в экономике Украины равняется 33% от ВВП. А по мнению ряда экспертов, метод решения проблемы теневых доходов, предложенный премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, — а именно проверки бизнеса — лишь подстегнет рост коррупции в стране.

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