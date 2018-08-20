Чехия намерена поставить Россию на миллиардный счетчик

России вновь выдвигают исторические претензии. На этот раз поводом послужили события пятидесятилетней давности. Одно из самых влиятельных чешских изданий Reflex опубликовало материал, посвященный событиям Пражской весны. В нем подвергнуто осуждению высказывание председателя коммунистической партии Чехии Войтеха Филипа, который позволил себе защитить Россию от обвинений в «оккупации» Чехословакии в 1968 году.

Reflex квалифицирует это как «государственную измену» и настаивает на том, что Российская Федерация, как правопреемница СССР, должна компенсировать гражданам Чехии «нарушение их прав». Причем, как указывается в дополнительных комментариях к статье, основанием для этого является закон Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» 1991 года.

Здесь необходимо одно пояснение. Законодательный акт, принятый в октябре 1991 года по инициативе Бориса Ельцина, предусматривал материальную компенсацию всем «жертвам политических репрессий», начиная с 1917 года. Причем речь шла не только о реституции, т.е. возврате утраченного имущества, но и возмещении материального и морального ущерба. Самое же интересное заключалось в том, что в законе речь шла не только о гражданах Российской Федерации, но и об иностранных гражданах, включая тех, кто, якобы, пострадал «за пределами СССР». Пострадал как по постановлению советских судов, так и на основании «внесудебных решений» (статья 1.1 закона).

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Последняя оговорка фактически означала, что на компенсацию могут рассчитывать и те, чьи права могли «быть нарушены» действиями советских войск в Чехословакии в 1968 году. Для этого требовалось только одно условие. Россия как правопреемница СССР должна была признать свою вину и подписать соответствующий международный акт.

Таким актом, по мнению чехов, стало совместное заявление правительств СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши от 5 декабря 1989 года. В нем осуждался ввод войск Варшавского блока в Чехословакию, а события 1968 года квалифицировались как «неправомерный акт вмешательства во внутренние дела суверенной страны, акт, прервавший процесс демократического обновления ЧССР и имевший долговременные отрицательные последствия».

В 1993 году президент России Борис Ельцин, опираясь на этот документ, официально объявил подавление Пражской весны «актом агрессии, вооруженного нападения на суверенное, независимое государство».

Ссылаясь на эти факты, Бюро по документации и расследованию преступлений коммунизма Министерства внутренних дел Чехии, уже объявило, что речь может идти о компенсации в сотни миллиардов долларов. А в Reflex подсчитали, что из десяти членов Политбюро ЦК КПС в 1968 году восемь были «этническими русскими». Что, по мнению издания, является подтверждением «виновности» именно русских. Причем в «этнические русские» записали и выходцев с Украины — Леонида Брежнева, Андрея Кириленко, Дмитрия Полянского, Николая Подгорного, Петра Шелеста. Главное же, забыли упомянуть, что решение о вводе стран Варшавского договора принималось не Политбюро, а руководством всех стран соцлагеря. Принималось на основании обращения пяти лидеров КПЧ. Главными же инициаторами силового вмешательства были ГДР, Польская и Болгарская народные республики. Основанием же было обращение лидера КПЧ Александра Дубчека, просившего Леонида Брежнев ввести войска за четыре дня до начала операции «Дунай».

Почему же чехи не предъявляют претензии к полякам, болгарам и немцам?

Что же касается присутствия советских войск, то они защищали конституционный строй в Чехословакии. Ведь прекрасно известно, что Запад рассматривал восточноевропейские социалистические экономики в качестве своих конкурентов. Дело в том, что благодаря дешевым энергоресурсам из СССР Восточная Европа во времена социализма настолько укрепилась, что стала теснить западных европейцев на внешних рынках. Так, если в 1950 году восточноевропейские соцстраны составляли 12,3% общеевропейского промышленного производства, то в 1970 году (несмотря на события в Венгрии 1956 года и Чехословакии 1968 года) — уже 14,4%. Чехословацкая экономика росла особенно быстрыми темпами. Например, в 1971 году темпы роста ее ВВП составили 5,2%, в то время как в соседей Австрии 5,1%, а в ФРГ лишь 2,9%.

По этой причине еще в 1962 году в США был разработан оперативный план по подрыву внутриполитической ситуации в восточноевропейских странах. В полном соответствии с ним, одной из главных целей Пражской весны была ликвидация чехословацкого государства. Раздел Чехословакии на два государства — чешское и словацкое — был официальной целью «реформаторского», т.е. прозападного крыла КПЧ во главе с Александром Дубчеком.

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Этот план Дубчек частично успел провести через возглавляемый им парламент в 1968 году. Чехословакия превратилась официально в федерацию, а фактически в конфедерацию, т.к. центру оставили лишь декоративные функции. Если бы не ввод войск Варшавского договора, то уже в 1969 году распад чехословацкого государства был бы доведен до конца. Лишь в период «нормализации» 1970-х годов преемнику Дубчека Густаву Гусаку удалось законодательно вернуть большую часть управленческих функций центральному правительству. Таким образом, благодаря войскам Варшавского блока страна смогла просуществовать еще два с лишним десятилетия. Лишь после вывода советских войск она с подачи все тех же западных «друзей» чехословацкой «демократии» быстро распалась.

По этой причине просто дико читать, как правопреемницу СССР пытаются обвинить. Впрочем, если так хочется насмешить мир — выдвигайте претензии. Это будет первый прецедент в мировой юридической практике, когда целую страну обвиняют в попытке не допустить суицид другого государства. Единственное, чего добьетесь — обнажите правду о поведении своих западных покровителей. О том, как они убедили вас выступить против коммунизма, затем по традиции предали и, наконец, разрушили вашу страну.

Несколько фактов: 22 июля 1969 года госсекретарь США Дин Раск официально объявил, что Вашингтон не будет помогать своим сторонникам в Чехословакии. Эта же позиция была закреплена в послании президента Соединенных Штатов Линдона Джонсона Брежневу от 18 августа 1968 года.

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