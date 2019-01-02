Чехия, Израиль и Польша выступили против героизации Бандеры на Украине — новости политики, чп и криминал, новости о Европе, статьи об истории — газета «Обзор», новости Литвы — Сайт газеты ОБЗОР

Президент Чехии Милош Земан. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Чешский президент Милош Земан публично призвал власти Чехии официально протестовать против восхваления военных преступников на Украине. Он назвал «позорной» реакцию главы МИД Чехии Томаша Петршичека на решение Киева о присвоении членам украинских националистических организаций статуса ветеранов. Это решение, приравнивающее бандеровцев к участникам войны наравне с героями Великой Отечественной, Порошенко принял 22 декабря 2018 года. Кроме того, в декабре минувшего года Верховная Рада приняла решение о возвращении Бандере звания героя Украины, которое было отменено указом Виктора Януковича, пишет Российская газета.

Тем временем Польша в декабре отозвала посла из Украины Яна Пекло, который до февраля будет исполнять свои обязанности, а формально «отбывать номер». По официальной версии, польский МИД производит кадровую ротацию своих дипломатов, однако истинная подоплека данного решения Варшавы состоит в том, как пишут украинские СМИ со ссылкой на польских коллег, что Пекло не смог противостоять героизации Бандеры и вообще смотрел сквозь пальцы на этот националистический «бандеровский» угар на Украине, официально осужденный президентом Дудой. Он также вызвал раздражение в Варшаве, заявив, что вопрос героизации Бандеры украинскими властями «никак не повлияет на отношения Украины и Польши». Так он прокомментировал заявление польского политика Ярослава Качиньского о том, что «Украина не войдет в Европу с Бандерой», сделанное им в ноябре.

Кроме того, в своих интервью местным СМИ этот польский дипломат пытался найти крайнего в лице Москвы, обвиняя ее в том, что она содействует расколу в отношениях Польши и Варшавы. На должность посла Польши в Украине предложена кандидатура заместителя министра иностранных дел Бартоша Цихоцкого, историка по образованию, который имеет опыт работы во внешней разведке страны и прекрасно осведомлен о деяниях бандеровцев.

Крайне резкой была реакция израильского посольства на Украине на героизацию Бандеры. Посол Израиля в Украине Джоэль Лион, комментируя недавнее решение Львовского областного совета объявить 2019 годом Бандеры, заявил, что шокирован этим. «Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно принимал участие в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией», — заявил посол, добавив, что «Украина не должна забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и никоим образом не отмечать их через почитание их исполнителей».

Реакции западных стран, включая еврокомиссара Могерини, на все эти проявления национализма, по-прежнему не последовало.

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Постоянный читатель и партнёр «Обзора», житель Вильнюса Пинхос ФРИДБЕРГ откликнулся на эту публикацию, прислав в редакцию ссылку-напоминание почти четырёхлетней давности.

Не дадим утопить память о Холокосте в море европейской толерантности

10 February 2015

МНЕНИЕ

Пинхос Фридберг

= = =

Я очень люблю юмор. Особенно чёрный.

Вчера днем крупнейшая русскоязычная газета Литвы «Обзор» перепечатала статью «Музей эстонского Тарту предложил посетителям посмеяться над Холокостом». Под ником «Переживший Холокост» я поместил там свой комментарий:

Цитата: “вместо надписи HOLLYWOOD на полотне красуется надпись HOLOCAUST”.

Очень смешно! В выделенных словах первые три буквы совпадают.

Интересно бы узнать, а есть ли на выставке полотно «Бандера», на котором вместо указанной надписи красуется надпись «Бандит»?

P.S. Сегодня мне пришла в голову мысль «застолбить» один из вариантов такого полотна





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