Чего ждать от курса доллара в ноябре: эксперты озвучили прогноз

Вчера, 12:21

Просмотров: …

Валютный рынок стал спокойнее, а гривня получила поддержку, считают специалисты



Фото: Pixabay

Ноябрь не принесет неприятных сюрпризов украинской гривне. Такой прогноз озвучил сайту «Сегодня» аналитик «Альпари» Максим Пархоменко.

По его словам, курс гривни в начале ноября крепко держит свои позиции. В НБУ также считают, что ситуация с курсом доллара улучшилась.





«С учетом хронической девальвации прошлых годов, помогла гривне договоренность Украины с МВФ и стабильные цены на основные экспортные товары на мировых рынках», – пояснил Пархоменко.





По его словам, до конца месяца курс доллара в Украине имеет все шансы остаться на нынешних отметках.





«Потенциально в ноябре гривня будет удерживать текущие позиции и торговаться в текущем диапазоне на уровнях в 28-28,2 гривни. Ожидать существенного снижения не следует, на данный момент позиции гривни в целом стабилизировалbсь – снизились как мировые риски, так и внутригосударственные», – уверен Пархоменко.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

А вот по прогнозам аналитиков ГК Forex Club, гривне в ноябре все же может грозить падение. Курс доллара рискует вырасти до 29 гривен, хотя гривню поддерживают средства от размещения еврооблигаций, а также жесткая денежно-кредитная политика НБУ.





«Ситуация на сырьевых рынках пока что складывается для украинского экспорта умеренно позитивно: рост цен на одни товары компенсирует снижение цен на другие. Тем не менее риски начала глобального кризиса формируют опасения для устойчивости цен. Ослабление экспорта будет ограничивать поступление валюты в страну и сдерживать экономическую активность», – отмечает старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин.





Напомним, сегодня, 6 ноября, официальный курс доллара в Украине приблизился к психологической отметке в 28 гривен и готовится пересечь этот рубеж, двигаясь ниже.

Вы сейчас просматриваете новость «Чего ждать от курса доллара в ноябре: эксперты озвучили прогноз». Другие Финансовые новости смотрите в блоке «Последние новости»





Источник