Чего ждать от доллара в марте: эксперты дали прогноз

Сегодня, 08:56

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Финансовые аналитики сходятся во мнениях насчет будущей стоимости «зеленого»



Фото: AFP

Курс доллара в Украине, который с конца февраля потерял 41 копейку, продолжит падать. Такие прогнозы озвучили сайту «Сегодня» финансовые аналитики.

Как отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, на данный момент в стране упал спрос на иностранную валюту, что поддерживает гривню.





«На сегодняшний момент спрос на валюту достаточно низкий. По этой причине февраль закончился ревальвацией гривни. Ревальвация будет и в марте», – счиатет президент Охрименко.





Как прогнозирует аналитик Борис Кушнирук, доллар в марте будет стоить 26-27 гривен.

Аналитики ГК ForexClub дают схожие прогнозы по стоимости «зеленого» – от 26 до 27,5 грн/долл. Эксперты также ожидают стабилизации валютного рынка – они уверены, что предложение иностранной валюты по-прежнему будет преобладать над спросом из-за скорого окончания отопительного сезона и начала посевной.

Подробнее о том, что происходит с курсом доллара в Украине, читайте на сайте «Сегодня» в материале «Курс доллара в Украине: валюта уже дешевле, чем год назад».

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