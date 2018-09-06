Чего стоит бояться на российском рынке – мнение Минфина, Минэка, Мосбиржи, ЦБ и ВТБ

Фото: facebook.com

Автор: Иван Шлыгин

06.09.2018 15:49

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Предстоящие санкции против России со стороны США, а также другие риски для отечественного финансового рынка стали поводом для обсуждения на Московском финансовом форуме.



В возможность реализации наихудшего санкционного сценария для российской экономики не верит предправления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов. По его мнению, окончательный вариант будет смягчен, и его негативное влияние уже учтено инвесторами, о чем свидетельствует падение котировок акций банков с госучастием – Сбербанка и ВТБ.



Наибольшую тревогу у него вызывает отток средств с развивающихся рынков из-за укрепления доллара и ужесточения политики со стороны ФРС США.



«Падение валют на развивающихся рынках, которое мы наблюдаем, – это, безусловно, тренд укрепления доллара», – объяснил Задорнов.



«Дальнейшие повышение ставки ФРС и торговые конфликты создают ощущение, что мировая экономика будет замедляться, и порождают неопределенность. Для России обидно, что многие позитивные тенденции, вызванные снижением ставок, пока не могут реализоваться в полной мере», – добавил банкир. Он сказал, что до конца года очень вероятно повышение ставок по кредитам, где-то на 0,5 п.п., и посоветовал поторопиться и получить деньги до этого момента.



Министр экономического развития Максим Орешкин увидел риски в другом, а именно – изменении модели финансирования строительства (переход от частного капитала к банковским кредитам). «Банковская система пока не готова кредитовать этот сектор в таком большом объеме. Это задача, которую предстоит решить. Сейчас обсуждаем программу, позволяющую часть рисков перекладывать с банков на государство по аналогии с кредитованием малого и среднего бизнеса», – рассказал Орешкин.



«Для инвесторов самый основной риск, что они не воспользуются текущей возможностью, которую создал политический шум, а для политиков – расслабление, но нас в тонусе держат», – заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев. Он добавил, что Минфин сможет продержатся на протяжении года без размещения новых выпусков ОФЗ, используя возможность погашения текущих выпусков на вторичном рынке.



Еще один риск озвучил глава Мосбиржи Александр Афанасьев. По его словам, государство в эпоху больших вызовов стремится взять все рычаги в свои руки, но нужно найти правильный баланс и сохранить место для механизмов саморегулирования.

«Нынешние препятствия не так страшны против тех, с которыми уже приходилось сталкиваться – это просто нужно преодолеть», – сказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин.

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