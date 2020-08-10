чего ожидать в понедельник — Минфин

Валютный рынок в понедельник продолжит тенденции начала августа с поправкой на сезон летних отпусков. Несмотря на карантин и последствия коронавируса — отпускной сезон в самом разгаре, что отражается на деловой активности клиентов. «Минфин» прогнозирует достаточно средние объемы операций в пределах $170-220 млн при совершении до 530-610 сделок.

Учитывая наличие необходимых объемов предложения на межбанке — местные покупатели продолжат активную торговлю по курсу и не будут торопиться со скупкой валюты, а нерезиденты применят уже отработанную ими тактику покупок валюты небольшими объемами в моменты максимально низких котировок в течение сессии. Это не создает дополнительного давления на курс и не позволяет спекулянтам активно его раскачивать.

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У продавцов ситуация несколько иная — больших объемов гривны у них сейчас нет, а финансировать текущие хозяйственные затраты надо. Тем более, что уже в скором времени начнется период бюджетных платежей. Дефицит гривны заставит продавцов-экспортеров быть более сговорчивыми по курсу и продавать свою валютную выручку по складывающемуся на рынке уровню котировок без особых попыток сыграть «на повышение».

При таком раскладе на межбанке — спекулянты будут вынуждены зарабатывать в основном в формате «в две стороны» и за счет разницы наличного и безналичного курсов, но без особых попыток «разогреть» рынок. Кроме этого, несколько поутихли валютные ралли по паре евро/доллар на международных финансовых площадках, что сокращает доходы спекулянтов и на игре с евровалютой на украинском валютном рынке.

В середине дня — в момент максимального проседания котировок — на торгах снова будут замечены нерезиденты, которые продолжат покупать валюту небольшими объемами за счет гривны, полученной от погашений предыдущих выпусков ОВГЗ. В моменты их выходов — продавцы и спекулянты все же будут стараться подтянуть котировки повыше. Но особого успеха в раскачивании курса под выходы иностранцев на торги у спекулянтов не будет — нерезидентов сейчас не подпирает время и ситуация на международных финансовых рынках пока остается достаточно спокойной.Это не стимулирует ажиотажного вывода ресурсов нерезидентами с развивающихся рынков, в том числе и из Украины и таким образом — нет дополнительного спекулятивного давления на курс.

Общий курсовой тренд на торгах в этот понедельник по-прежнему будет формировать поведение крупных игроков и их курсовые задачи. А Нацбанк в случае ситуативного избытка предложения выйдет на торги с интервенцией по выкупу доллара в резервы.

Основная часть обменников будет работать в формате « с оборота» со спредом между покупкой продажей по доллару в 15-20 копеек и по евро — в 20-30 копеек. Значительного спроса на наличную валюту сейчас нет и поэтому особого давления на курс гривны со стороны наличного рынка в настоящее время также не наблюдается. Курсы обменников 10 августа по-прежнему останутся заложниками поведения валютных котировок на межбанке.

Курсы межбанка по прогнозу «Минфина» на 10 августа будут находиться в пределах: доллар — коридор 27,50 — 27,78 гривен, евро — коридор 32,25 — 32,78 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах: доллар — коридор котировок покупок и продаж 27,35- 27,85 гривен, евро — коридор 32,08 — 32,90 гривен.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,40-27,55 и продажа 27,66 -27,86 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,50 -27,60 гривен и продажа 27,63-27,68.

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