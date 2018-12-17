Чего не видит Путин — Новое Время

Вчера, 20:13

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На самом деле Украина, которая идет на Запад, не составляет проблему безопасности для России

Европейцы и американцы должны понять, что самый большой экономический вред приносят им приносят не антироссийские санкции, а война. И сейчас Россия ведет войну против Украины. Вред, который эта война принесла Украине, конечно же, громадный.

И цена того, что европейцы и американцы могут предпринять, небольшая. Не ноль, конечно же, но нужно понимать, что эти шаги важны не только для Украины, а в общем для Европы. Потому как если Кремль достигнет своих целей в Украине путем войны, в будущем там будут готовы употребить те же меры против других стран Европы.

Да, люди в целом думают только о том, что происходит рядом и сегодня. Но одна из главных задач политиков – видеть угрозы где-то в будущем, далеко от их границ, предпринимать меры, защищаться от таких угроз и объяснять своему народу, почему. Дальновидные европейские политики должны видеть и понимать, что их безопасность довольно тесно связана с безопасностью Украины.

Санкции чрезвычайно важны. Во-первых, они стоят российской экономике 1-1,5% роста каждый год – она слабеет. Люди, которые интересуются этой темой, понимают, что кремлевская война против Украины приносит России вред. И это подкрепляет влияние таких людей в Москве. Это не значит, что в конце концов они могут убедить главную «шишку» России менять свою агрессивную политику, но я думаю, что в итоге это будет работать именно в эту сторону.

Мы не хотим, чтобы агрессивная власть имела сильную экономику

Во-вторых, сейчас московская внешняя политика агрессивная, и эта агрессия не только против Украины, но и Запада. Мы не хотим, чтобы агрессивная власть имела сильную экономику, потому что сильная экономика дает такой власти больше способностей вести военную политику. Мы хотим, чтобы агрессия была слабее, поэтому санкции служат интересам Запада, Европы и, конечно, Украины.

В-третьих, Путин объяснил своему народу, что он «вернул Крым», и этот шаг не стоил российскому народу ни копейки, но на самом деле тот захват стоит российскому народу много, потому что в результате и появились санкции. Чтобы поддержать крымскую экономику и решить проблему воды для Крыма, требуются настоящие ресурсы, – и эти ресурсы сейчас не идут в Омск, Сахалин или Екатеринбург, а в Симферополь.

Думаю, что российские спецслужбы не разбираются в своей безопасности, потому что на самом деле Украина, которая идет на Запад, не составляет проблему безопасности для России. У них есть настоящая проблема на Востоке.

Самая динамичная страна в мире сегодня как раз Китай, и он быстро растет. Китай усиливается, и в результате его влияние на Востоке и в Средней Азии сильно растет за счет российского влияния. Но Москва на эту проблему обращает совсем мало внимания.

Если вы читаете российские газеты и журналы, смотрите российские телевизионные программы, то знаете, что Кремль ведет холодную войну против Запада и США уже 12-14 лет. Их риторика – это риторика войны. Они описывают Запад, особенно Америку, в черных красках. И когда мы начинаем трезво, но точно говорить об их политике, они кричат, что мы начинаем холодную войну. Но на самом деле они сами это давно начали.

И они вот уже несколько лет нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшой дальности. Когда мы это отмечаем и говорим, что «в результате вашего нарушения мы сами не должны соблюдать этот договор», они говорят: «О, вы нарушаете этот договор!». Это типичная кремлевская тактика.

Я думаю, что Россия должна менять свой курс. Сейчас курс Путина – это курс на совсем слабую экономику и совсем слабую позицию в мировой политике. Потому как быть страной первой степени – значит иметь сильную экономику. И чтобы быть сильной военной державой, нужно иметь сильную экономику.

Но политика Путина не ведет к сильной экономике – наоборот. Их война и агрессия против Украины ведет только к санкциям и ослаблению. Или Кремль меняет этот курс – может быть, даже с инициативы Путина, или Россия станет страной второй или третей степени.

Думаю, что в конце концов они поменяют курс. Может быть, эти изменения требуют 5-10 лет, а может и два с половиной года. Посмотрим.

Интервью записано в рамках авторской программы Михаила Шаманова Напіввечір в эфире Радио НВ





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