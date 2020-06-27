Чего хочет Шмыгаль. Откровенное интервью с премьер-министром Украины

27 июня, 08:36

НВ Премиум

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Александр Медведев / НВ

Премьер-министр обещает рост экономики уже в следующем году

Александр Медведев / НВ

В эксклюзивном интервью журналу НВ премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, насколько тяжело ему спасать украинский бизнес от кризиса, и пообещал, что уже в следующем году экономика восстановится.

18 июня Верховная Рада уже во второй раз не поддержала программу правительства, так и не дав возможность премьеру Денису Шмыгалю получить годичный иммунитет на внедрение собственных идей развития страны. Подобное «неуважение» к главе Кабмина со стороны депутатского корпуса — случай редкий. Тем более когда речь идет о системе власти Владимира Зеленского, в которой президент контролирует как исполнительную, так и законодательную ветви.

Через пару часов после провала в Раде в здании через дорогу от парламента НВ встретился с премьером, который не выглядел расстроенным.

Бывший топ-менеджер Львовского автобусного завода и бизнес-империи ДТЭК, а также экс-губернатор Ивано-Франковской области, Шмыгаль с начала марта трудится 25‑м по счету главой правительства. Он сменил Алексея Гончарука, под началом которого успел поработать в ранге вице-премьера по развитию территорий.

Премьерская работа Шмыгаля началась — и продолжается до сих пор — под несчастливой звездой COVID-19. Поэтому вместо прорывных экономических идей и планов глава Кабмина занят ликвидацией последствий пандемии: он то усиливает, то ослабляет карантин, выслушивает и сам озвучивает неутешительные прогнозы падения экономики.

По самым скромным правительственным прогнозам, ВВП Украины в 2020‑м сократится на 4,8%. Так плохо дела в экономике не шли со времен кризиса 2014−2015 годов, вызванного агрессивными действиями России.

Поэтому Шмыгаль, в отличие от предшественника, не строит большие пятилетние планы и не обещает миллиарды инвестиций. Вместо журавля в небе он выбирает синицу в руке — а это прежде всего программы льготных кредитов и Большое строительство, при помощи которых премьер хочет простимулировать экономику и создание рабочих мест.

При этом депутаты президентской фракции считают, что Шмыгаль уделяет недостаточно внимания коммуникации с депутатским корпусом, за что и не хотят поддерживать правительственную программу.

С вопроса об отношениях с парламентом НВ и начал интервью с премьером.

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