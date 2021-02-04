Чаще всего нарушают порядок выдачи зарплаты

Пандемия резко обострила взаимоотношения в треугольнике: государство — работодатель — сотрудник. Экономический кризис побуждает бизнес перекладывать убытки на работников, удаленка создает принципиально новые форматы работы. Об этих сложностях мы беседуем с Дмитрием Порочкиным, омбудсменом по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, членом Генерального совета Партии Роста и генеральным директором центра охраны труда «НСС Консалт».

— В чем состоит сегодня деятельность омбудсмена по трудовому законодательству? Много ли поступает обращений? Много ли вам удается сделать?

— Основная задача омбудсмена по трудовому законодательству — работа с обращениями, поступающими со стороны бизнеса и предпринимателей в случае неправомерных проверок со стороны Государственной инспекции труда или Роспотребнадзора. Также важной задачей для омбудсмена является внесение предложений в органы исполнительной и законодательной власти для изменения текущих нормативно-правовых актов, которые бы актуализировали и облегчили работу бизнеса и в целом положение на трудовом рынке. В 2020 году было очень много обращений, связанных с последствиями пандемии; уже в июне 2020 года количество жалоб превысило суммарное количество жалоб за весь 2019 год.

— Какие пункты трудового законодательства нарушаются особенно часто?

— Чаще всего нарушается порядок выдачи заработной платы, выплаты компенсаций при увольнении, нарушения по трудовым договорам и нарушение порядка расследования несчастных случаев на производстве. Например, за 2019 год государственной инспекцией труда было выявлено 308,6 тысяч нарушений трудового законодательства, из них 6200 нарушений было связано с некорректным расследованием несчастных случаев на производстве. Также к числу наиболее распространенных нарушений, по данным Роструда, относятся:

задержка заработной платы — 27% обращений;

невыплата расчета при увольнении — 21% обращений;

иное нарушение трудовых прав — 16% обращений;

незаконные увольнения — 8%;

удержания из заработной платы — 4% обращений.

— В каких сегментах российской экономики особенно неблагополучная ситуация с точки зрения соблюдения трудового законодательства?

— В 2020 году в результате пандемии и объявленных нерабочих дней было множество жалоб на бизнес со стороны сотрудников по причине невыплаты, задержки и сокращения заработной платы, а также некорректного увольнения и сокращения. Подобные нарушения были зафиксированы во всех сферах бизнеса, но больше всего нарушений было в наиболее пострадавших в результате пандемии отраслях, работу которых физически невозможно перенести в онлайн: сфера оказания услуг, кафе и рестораны, бьюти-сфера, туризм.

Всегда в топе нарушений находятся оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств (более 38 тысяч нарушений за год); строительство (более 39 тысяч нарушений за год); обрабатывающая промышленность (более 40 тысяч нарушений за год), где проблемы с корректным оформлением сотрудников всегда имеют место быть.

— Как обстоят дела с соблюдением трудовых прав мигрантов? Должны ли государство и общество заботиться о правах «гастарбайтеров»?

— Во-первых, любое правовое государство всегда должно заботиться о правах всех людей и сотрудников: и своих граждан, и мигрантов в том числе. Во-вторых, о мигрантах необходимо заботиться, чтобы как минимум не допустить ухудшения криминогенной обстановки. Так, во время самоизоляции оголилась проблема — возрос уровень преступности среди потерявших заработок мигрантов, которые в поисках пропитания банально шли на грабеж. Тогда вопрос решили с помощью упрощения процедуры постановки иностранных граждан на трудовые биржи, где они могли получать пособие по безработице и им предлагали доступные вакансии. В-третьих, компании, которые не оформляют сотрудников официально (по большей части мигрантов), не выплачивают им положенную заработную плату, как следствие, имеют конкурентное преимущество на рынке перед компаниями, которые работают официально, оформляя своих сотрудников и закупая им необходимые по закону средства индивидуальной защиты. За счет отсутствия должного оформления мигрантов и отсутствия необходимых налоговых отчислений и затрат такие компании имеют возможность предлагать более низкую цену на рынке, что негативно сказывается на «белых» компаниях-конкурентах.

Работа с трудом мигрантов однозначно ведется: за последнее время правительством периодически выносятся на обсуждение меры по регулированию труда мигрантов. В том числе за последний год работодателям предлагали брать полную ответственность за действия мигрантов (не только на работе), получать акциз на возможность использования труда мигрантов. Также предлагаются: введение электронного патента на работу в России для иностранных граждан, выдача ID-карт, которые станут документом, подтверждающим личность на территории РФ, создание реестра недобросовестных работодателей, приглашающих на работу трудовых мигрантов и пр.

— Как вы оцениваете роль профсоюзов и политических партий в данной сфере?

— Основной задачей профсоюзов является отстаивание прав работников. Являясь членом рабочей группы по регуляторной гильотине при Правительстве РФ по охране труда, в которой также состоят представители профсоюзов, могу с уверенностью отметить, что они очень жестко и активно отстаивали на встречах и собраниях права рабочих в области трудового права и охраны труда.

— Как экономический кризис повлиял на соблюдение трудового законодательства?

— Я уже говорил, что кризис сильно повлиял на соблюдение трудового законодательства. Из-за пандемии большое количество предприятий физически не смогло вовремя выплатить заработную плату своим сотрудникам. Поэтому были прямые нарушения, связанные с задержкой и невыплатой заработной платы, а также некорректным увольнением. К сожалению, в таких случаях мы никак не можем помочь предпринимателям: это прямое нарушение текущего законодательства.

— Какие новые вызовы перед трудовым законодательством ставит удаленка?

— В принципе, все вызовы уже давно были известны — с момента, когда мировая экономика начала переходить на «цифру». В данной ситуации пандемия и необходимость удаленной работы не поставила новый вызов, а только послужила катализатором для решения старых и наболевших задач, например: если ещё в январе 2020 года в Минтруде на предложение ввести ЭЦП для документов по охране труда однозначно давали ответ, что такое невозможно, то сейчас в новой версии Х раздела ТК РФ такая возможность заложена и закон уже находится в ГД РФ.

Беседовал Константин Фрумкин

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