Чанпэн Чжао: криптореволюция только начинается

https://ria.ru/20210113/kriptorevolyutsiya-1592731029.html

Чанпэн Чжао: криптореволюция только начинается

Чанпэн Чжао: криптореволюция только начинается

Мировой интерес к криптовалютам как новому децентрализованному виду активов заставил многие страны принять специальное законодательство в этой сфере. В период… РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T10:00

2021-01-13T10:00

2021-01-13T10:00

криптовалюта

блокчейн

интервью

технологии

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Мировой интерес к криптовалютам как новому децентрализованному виду активов заставил многие страны принять специальное законодательство в этой сфере. В период пандемии спрос на криптовалюты резко вырос, а цена самой популярной из них – биткоина – на крупнейшей по объему торгов криптобирже Binance подпрыгнула более чем вдвое. Какие изменения вызвал COVID-19 на криптовалютном и традиционном финансовом рынках, каким может быть регулирование цифровых валют в России, и почему криптовалюты манят мошенников, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель Binance Чанпэн Чжао. Беседовала Мариам Багдасарян.– Пандемия коронавируса сильно ударила по мировой экономике. Какое влияние, на ваш взгляд, она оказала на крипторынок? К каким неожиданным изменениям она привела?– В 2020 году мировые рынки столкнулись с беспрецедентной волатильностью и нестабильностью и в без того уязвимых экономиках многих странах. В условиях глобальной экономической неопределенности, вызванной COVID-19, инфляции и страдающих из-за макроэкономического шока традиционных активов, люди во всем мире все стали чаще обращаться к биткоинам и криптовалютам как к альтернативным активам и способам перевода денег. Это вывело крипторынок на новый уровень.COVID-19 очень четко подсветил проблемы, с которыми сталкивается мировая экономика, в результате этого люди стали лучше разбираться в природе инфляции и понимать, как она может повлиять на бизнес-сегмент и на частную жизнь.– То есть, по вашему мнению, инвесторы воспринимают биткоин как средство защиты от инфляции?– Если говорить о бизнесе, в этом году мы увидели несколько громких историй, связанных с институциональными инвесторами и их интересом к биткоину. В августе 2020 года первой стала компания Microstrategy, акции которой размещены на бирже Nasdaq. Она стала первой публичной компанией, которая внесла биткоин в свой портфель. Они обнародовали, что сейчас у них 70 470 BTC на сумму более 1,596 миллиарда долларов.Платежная компания Square, основанная генеральным директором Twitter Джеком Дорси, недавно объявила, что приобрела биткоины на сумму 50 миллионов долларов. Стратеги JP Morgan опубликовали отчет, в котором указывалось, что инвестиции Square приведут к тому, что «другие платежные компании обратят внимание на инвестиции в биткоин или рискуют остаться позади».Все это позитивные признаки того, что институциональные инвесторы включают биткоин в свою финансовую стратегию и стратегию хеджирования. Это помогает биткоину приобрести законный статус, а также влияет на повышение уровня осведомленности о криптовалюте, в том числе как средства против долгосрочной инфляции.Действия институциональных инвесторов в будущем могут привести к расширению возможностей партнерств между традиционными институтами и криптовалютными компаниями. Традиционным институтам все больше необходимы экспертные знания от криптоспециалистов, например, о решениях по хранению, токенизации и развитию одноранговых сетей. Криптокомпании, в свою очередь, выиграют от воздействия и масштаба, которые могут дать им традиционные организации. Уверен, что уже скоро уровень осведомленности о криптовалютах будет расти, а массовое внедрение ускорится.Стоит отметить, что коронавирус вызвал и другие макроэкономические изменения, такие как количественное смягчение (QE) почти во всех странах, что также повысило интерес к криптовалюте. Я думаю, что по мере того, как новые деньги QE будут поступать на мировой рынок, большая часть из них будет преобразована в ту или иную форму криптовалюты.Говорить о долгосрочных экономических последствиях COVID-19 рано, они неизвестны. Однако, мы все еще находимся в эпицентре экономических потрясений и волатильности, и я уверен, что криптоиндустрия будет и дальше расти, а нас ждет не менее интересный год и позитивные изменения.– В России криптовалюты еще не регулируются, законодательство пока находится в стадии разработки. На ваш взгляд, ускорит ли экономический кризис регулирование крипторынка?– Рынок криптовалют – это передовой сектор, и его развитие идет очень быстро, но регулирование во многих регионах все еще находится на начальной стадии. Я считаю, что регулирование необходимо, и этого хотят все стороны – оно будет активно способствовать внедрению инноваций, устойчивости открытого рынка и его развитию.В 2020 году экономический кризис достаточно сильно повлиял на развитие криптоиндустрии во всем мире. Параллельно с ростом рынка мы видим и активное внедрение регулирования, и мы ожидаем еще больше положительных результатов в этой сфере в 2021 году.– Каких ошибок в области регулирования криптовалют и технологии блокчейн российским властям стоит избегать?– Российский рынок имеет огромный потенциал. Я считаю, что опыт и знания представителей глобальных криптовалютных компаний необходимы и очень важны для разработки и внедрения нормативно-правовой базы. Это будет способствовать формированию основы для появления устойчивого рынка в РФ.Также в России должны быть сформированы условия для дополнительных возможностей в отрасли и благоприятная рыночная среда для новых игроков. Я думаю, что цифровые финансовые активы и цифровые валюты должны стать нормой среди инструментов финансового рынка.– Какие шаги мировых регуляторов стоит позаимствовать России? Опыт каких стран вам кажется самым интересным и подходящим для России?– Опыт каждой страны индивидуален и по-своему уникален. Я считаю, что России следует разработать собственные нормы и правила регулирования исходя из специфики рынка и предпочтений пользователей. Думаю, что в ближайшие 12 месяцев мы увидим больше ясности в правилах.– Рассматривает ли Binance открытие физической криптобиржи в РФ после появления регулирования?– Пока рано давать однозначный ответ на этот вопрос. Посмотрим, что будет с регулированием в России. Все будет зависеть от этого.– Планируете ли запустить новые совместные проекты с Российской ассоциацией криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ), например, запустить свой майнинговый пул? Например, рассматриваете ли вы запуск проектов на Дальнем Востоке?– В настоящее время у нас нет совместных инициатив с РАКИБ, но мы постоянно изучаем возможности для новых партнерств, работаем над расширением майнингового пула Binance (один из крупнейших международных онлайн-сервисов обмена цифровых валют – ред.) и внедряем новые технологии для повышения эффективности и безопасности в своей работе.Майнинговый пул Binance по итогам года стал третьим в мировом рейтинге, и мы уверены в его дальнейшем росте.Запуск новых проектов обязательно проходит через процедуру внутреннего аудита и оценку рисков, поэтому мы несомненно заинтересованы в сотрудничестве с профессиональными майнинговыми организациями в России и СНГ, и будем готовы обсудить новые возможности после появления регуляторной четкости.– На фоне пандемии и самоизоляции активное развитие получило в 2020 году интернет-мошенничество. Насколько, по вашим оценкам, вырос объем мошенничеств? Какие необычные схемы используют злоумышленники?– Общая сумма потерь от мошенничества снизилась, но число случаев мошенничества возросло. И причин для этого больше, чем просто пандемия. Хотя безусловно, большое количество времени, проведенное в интернете, значительно увеличивает шансы стать жертвой мошенников.– Фиксировали ли в этому году мошенничества с использованием бренда Binance? Как, на ваш взгляд, можно решить проблему с онлайн-мошенничествами на рынке?– Мы всегда активно боремся с мошенничеством, направленным на наш бренд. Мы выявляем мошенничество, используя как собственный канал данных об угрозах, так и сторонние каналы. Как правило, мы еженедельно удаляем более 100 фейковых веб-сайтов, приложений и учетных записей в социальных сетях, где используется наш бренд.– Ожидаете ли вы дальнейшего роста цены на биткоина в 2021 году? До какого уровня и в связи с чем?– Скажу не только о биткоине, но и обо всем рынке криптовалют. Я могу с уверенностью сказать, что позитивные сдвиги этого года никуда не денутся. В этом году криптовалюты стали еще более популярными, а криптореволюция только начинается. Цифровая экономика будет задействована во многих отраслях, что потенциально приведет к более широкому принятию и внедрению криптовалют.– Какой была ваша первая покупка за криптовалюты? Что вы купили и за сколько? Покупаете ли вы сейчас товары за криптовалюты?– Это был биткоин, и это был 2013 год. Я продал свою квартиру, чтобы купить биткоины. Цена BTC на тот момент была что-то около 200 долларов.Сейчас я вообще не использую фиатные деньги и не перевожу криптовалюту в фиат. Лично для меня фиат больше не актуален, я верю в криптовалюту. Я оплачиваю еду, такси, да и вообще плачу за все исключительно криптовалютой.– Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию с кадрами: есть ли дефицит специалистов по блокчейну и криптовалютам?– Криптовалютная индустрия развивается очень быстро. Создаются новые рабочие места, новые экономические возможности и новые технологии.Ожидалось, что блокчейн станет самым востребованным профессиональным навыком в этой работе. Спрос на таких специалистов сильно превышает предложение как в крипто-, так и в традиционных компаниях.Сейчас существует множество обучающих курсов и факультетов по блокчейну и криптовалютам. Но традиционное образование – это не то, что нужно для получения работы в этом секторе.

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криптовалюта, блокчейн, интервью, технологии

Мировой интерес к криптовалютам как новому децентрализованному виду активов заставил многие страны принять специальное законодательство в этой сфере. В период пандемии спрос на криптовалюты резко вырос, а цена самой популярной из них – биткоина – на крупнейшей по объему торгов криптобирже Binance подпрыгнула более чем вдвое. Какие изменения вызвал COVID-19 на криптовалютном и традиционном финансовом рынках, каким может быть регулирование цифровых валют в России, и почему криптовалюты манят мошенников, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель Binance Чанпэн Чжао. Беседовала Мариам Багдасарян.

– Пандемия коронавируса сильно ударила по мировой экономике. Какое влияние, на ваш взгляд, она оказала на крипторынок? К каким неожиданным изменениям она привела?

– В 2020 году мировые рынки столкнулись с беспрецедентной волатильностью и нестабильностью и в без того уязвимых экономиках многих странах. В условиях глобальной экономической неопределенности, вызванной COVID-19, инфляции и страдающих из-за макроэкономического шока традиционных активов, люди во всем мире все стали чаще обращаться к биткоинам и криптовалютам как к альтернативным активам и способам перевода денег. Это вывело крипторынок на новый уровень.

COVID-19 очень четко подсветил проблемы, с которыми сталкивается мировая экономика, в результате этого люди стали лучше разбираться в природе инфляции и понимать, как она может повлиять на бизнес-сегмент и на частную жизнь.

– То есть, по вашему мнению, инвесторы воспринимают биткоин как средство защиты от инфляции?

– Если говорить о бизнесе, в этом году мы увидели несколько громких историй, связанных с институциональными инвесторами и их интересом к биткоину. В августе 2020 года первой стала компания Microstrategy, акции которой размещены на бирже Nasdaq. Она стала первой публичной компанией, которая внесла биткоин в свой портфель. Они обнародовали, что сейчас у них 70 470 BTC на сумму более 1,596 миллиарда долларов.Платежная компания Square, основанная генеральным директором Twitter Джеком Дорси, недавно объявила, что приобрела биткоины на сумму 50 миллионов долларов. Стратеги JP Morgan опубликовали отчет, в котором указывалось, что инвестиции Square приведут к тому, что «другие платежные компании обратят внимание на инвестиции в биткоин или рискуют остаться позади». 11 января, 21:52Акценты Обвал биткоина – минус 20%. Очередное фиаско «инвесторов»?

Все это позитивные признаки того, что институциональные инвесторы включают биткоин в свою финансовую стратегию и стратегию хеджирования. Это помогает биткоину приобрести законный статус, а также влияет на повышение уровня осведомленности о криптовалюте, в том числе как средства против долгосрочной инфляции.

Действия институциональных инвесторов в будущем могут привести к расширению возможностей партнерств между традиционными институтами и криптовалютными компаниями. Традиционным институтам все больше необходимы экспертные знания от криптоспециалистов, например, о решениях по хранению, токенизации и развитию одноранговых сетей. Криптокомпании, в свою очередь, выиграют от воздействия и масштаба, которые могут дать им традиционные организации. Уверен, что уже скоро уровень осведомленности о криптовалютах будет расти, а массовое внедрение ускорится.

Стоит отметить, что коронавирус вызвал и другие макроэкономические изменения, такие как количественное смягчение (QE) почти во всех странах, что также повысило интерес к криптовалюте. Я думаю, что по мере того, как новые деньги QE будут поступать на мировой рынок, большая часть из них будет преобразована в ту или иную форму криптовалюты.

Говорить о долгосрочных экономических последствиях COVID-19 рано, они неизвестны. Однако, мы все еще находимся в эпицентре экономических потрясений и волатильности, и я уверен, что криптоиндустрия будет и дальше расти, а нас ждет не менее интересный год и позитивные изменения.

– В России криптовалюты еще не регулируются, законодательство пока находится в стадии разработки. На ваш взгляд, ускорит ли экономический кризис регулирование крипторынка?

– Рынок криптовалют – это передовой сектор, и его развитие идет очень быстро, но регулирование во многих регионах все еще находится на начальной стадии. Я считаю, что регулирование необходимо, и этого хотят все стороны – оно будет активно способствовать внедрению инноваций, устойчивости открытого рынка и его развитию.

В 2020 году экономический кризис достаточно сильно повлиял на развитие криптоиндустрии во всем мире. Параллельно с ростом рынка мы видим и активное внедрение регулирования, и мы ожидаем еще больше положительных результатов в этой сфере в 2021 году.

10 декабря 2020, 21:33

Банк России объяснил, чем цифровой рубль отличается от криптовалюты

– Каких ошибок в области регулирования криптовалют и технологии блокчейн российским властям стоит избегать?

– Российский рынок имеет огромный потенциал. Я считаю, что опыт и знания представителей глобальных криптовалютных компаний необходимы и очень важны для разработки и внедрения нормативно-правовой базы. Это будет способствовать формированию основы для появления устойчивого рынка в РФ.

Также в России должны быть сформированы условия для дополнительных возможностей в отрасли и благоприятная рыночная среда для новых игроков. Я думаю, что цифровые финансовые активы и цифровые валюты должны стать нормой среди инструментов финансового рынка.

– Какие шаги мировых регуляторов стоит позаимствовать России? Опыт каких стран вам кажется самым интересным и подходящим для России?

– Опыт каждой страны индивидуален и по-своему уникален. Я считаю, что России следует разработать собственные нормы и правила регулирования исходя из специфики рынка и предпочтений пользователей. Думаю, что в ближайшие 12 месяцев мы увидим больше ясности в правилах.

28 декабря 2020, 06:36

Эксперт рассказал о безопасной стратегии инвестирования в криптовалюты

– Рассматривает ли Binance открытие физической криптобиржи в РФ после появления регулирования?

– Пока рано давать однозначный ответ на этот вопрос. Посмотрим, что будет с регулированием в России. Все будет зависеть от этого.

– Планируете ли запустить новые совместные проекты с Российской ассоциацией криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ), например, запустить свой майнинговый пул? Например, рассматриваете ли вы запуск проектов на Дальнем Востоке?– В настоящее время у нас нет совместных инициатив с РАКИБ, но мы постоянно изучаем возможности для новых партнерств, работаем над расширением майнингового пула Binance (один из крупнейших международных онлайн-сервисов обмена цифровых валют – ред.) и внедряем новые технологии для повышения эффективности и безопасности в своей работе.

Майнинговый пул Binance по итогам года стал третьим в мировом рейтинге, и мы уверены в его дальнейшем росте.

Запуск новых проектов обязательно проходит через процедуру внутреннего аудита и оценку рисков, поэтому мы несомненно заинтересованы в сотрудничестве с профессиональными майнинговыми организациями в России и СНГ, и будем готовы обсудить новые возможности после появления регуляторной четкости.

3 сентября 2020, 11:58

Эксперты раскритиковали идею запретить прибыль от майнинга криптовалют

– На фоне пандемии и самоизоляции активное развитие получило в 2020 году интернет-мошенничество. Насколько, по вашим оценкам, вырос объем мошенничеств? Какие необычные схемы используют злоумышленники?

– Общая сумма потерь от мошенничества снизилась, но число случаев мошенничества возросло. И причин для этого больше, чем просто пандемия. Хотя безусловно, большое количество времени, проведенное в интернете, значительно увеличивает шансы стать жертвой мошенников.

– Фиксировали ли в этому году мошенничества с использованием бренда Binance? Как, на ваш взгляд, можно решить проблему с онлайн-мошенничествами на рынке?

– Мы всегда активно боремся с мошенничеством, направленным на наш бренд. Мы выявляем мошенничество, используя как собственный канал данных об угрозах, так и сторонние каналы. Как правило, мы еженедельно удаляем более 100 фейковых веб-сайтов, приложений и учетных записей в социальных сетях, где используется наш бренд.

– Ожидаете ли вы дальнейшего роста цены на биткоина в 2021 году? До какого уровня и в связи с чем?

– Скажу не только о биткоине, но и обо всем рынке криптовалют. Я могу с уверенностью сказать, что позитивные сдвиги этого года никуда не денутся. В этом году криптовалюты стали еще более популярными, а криптореволюция только начинается. Цифровая экономика будет задействована во многих отраслях, что потенциально приведет к более широкому принятию и внедрению криптовалют.

29 октября 2020, 14:30

Центр подготовки кадров по цифровой экономике создадут при «Иннополисе»

– Какой была ваша первая покупка за криптовалюты? Что вы купили и за сколько? Покупаете ли вы сейчас товары за криптовалюты?

– Это был биткоин, и это был 2013 год. Я продал свою квартиру, чтобы купить биткоины. Цена BTC на тот момент была что-то около 200 долларов.

Сейчас я вообще не использую фиатные деньги и не перевожу криптовалюту в фиат. Лично для меня фиат больше не актуален, я верю в криптовалюту. Я оплачиваю еду, такси, да и вообще плачу за все исключительно криптовалютой.

– Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию с кадрами: есть ли дефицит специалистов по блокчейну и криптовалютам?

– Криптовалютная индустрия развивается очень быстро. Создаются новые рабочие места, новые экономические возможности и новые технологии.

Ожидалось, что блокчейн станет самым востребованным профессиональным навыком в этой работе. Спрос на таких специалистов сильно превышает предложение как в крипто-, так и в традиционных компаниях.

Сейчас существует множество обучающих курсов и факультетов по блокчейну и криптовалютам. Но традиционное образование – это не то, что нужно для получения работы в этом секторе.

6 декабря 2020, 09:00

Иностранцы осваивают в России big data, блокчейн и другие технологии



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