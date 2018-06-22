Chanel выходит из тени и раскрывает результаты растущих продаж

В минувший четверг французская fashion-группа Chanel впервые опубликовала финансовый отчет по полному году. Обнародованные данные показывают, что Chanel является одним из наиболее успешных по продажам люксовых брендов в мире. В 2017 году лейбл продемонстрировал высокую доходность и ощутимый рост чистой прибыли.

Смотреть дефилеChanel Cruise 2018 — Париж — © PixelFormula

Эта частная компания, знаменитая своими твидовыми костюмами, стегаными сумками и парфюмерным ароматом «No 5», долго интриговала модную индустрию, не раскрывая своих финансовых показателей. Другая «причуда» Chanel – одежда от французского модного дома не продается онлайн (очень редкий случай для современного luxury-рынка).

Как заявил агентству Reuters финансовый директор компании Филипп Блондьо, публикация финансовых результатов «совершенно не означает» намерения Chanel в дальнейшем регистрироваться на фондовой бирже. Топ-менеджер также исключил возможность продажи бизнеса.

«Совсем наоборот. Наша отчетность показывает, что с финансовой точки зрения мы потрясающе устойчивы и в ближайшие несколько столетий можем сохранять наш статус частной, независимой компании, – сказал Блондьо в интервью. – Вместо того, чтобы публиковать какую-либо иную информацию, мы просто решили заявить о том, кто мы есть».

Финдиректор Chanel добавил, что до этого момента компания (длительное время за женские коллекции Chanel отвечает Карл Лагерфельд, ныне уже перешагнувший восьмидесятилетний рубеж) предпочитала, чтобы от ее имени публично высказывались представители именно ее креативного направления.

По итогам 2017 года доходы Chanel составили 9,62 млрд долларов (568 млрд рублей), что на 11% выше при постоянном валютном курсе в сравнение с предыдущим аналогичным периодом. Как и в случае с другими люксовыми лейблами, солидный вклад в эти показатели сделал Азиатско-Тихоокеанский регион, где продажи Chanel выросли на 16,5%. Чистая прибыль компании достигла отметки в 1,79 млрд долларов (+18,5% в сравнение с прошлым годом).

Судя по раскрытым результатам, Chanel является конкурентом таких люксовых лейблов, как, например, Louis Vuitton, принадлежащий французскому конгломерату LVMH. По имеющейся информации объем годовых продаж данной fashion-марки составляет более 8 млрд евро.

Финансовая успешность Chanel связана, в частности, с крупными косметическим и парфюмерным подразделениями компании. Это преимущество позволяет бренду занимать более выгодные позиции по сравнению с рядом других fashion-марок.

В этом месяце итальянский лейбл Gucci (входит в портфолио французского концерна Kering) заявил о намерении обойти Louis Vuitton, достигнув объема продаж в 10 млрд евро (в прошлом году данный показатель у Gucci составил 6,2 млрд евро).

Люксовые компании значительно выиграли от восстановления спроса со стороны китайских потребителей за последние два года. «Китайский фактор» благоприятно отразился на финансовых результатах многих лейблов за первый квартал. Однако не все бренды переживают рост продаж, есть те, кто сейчас борется за молодую потребительскую аудиторию.

Что касается Chanel, то, по словам Филиппа Блондьо, в отношении 2018 года ожидания компании оптимистичны.



ПЕРЕСТАНОВКИ В ПРАВЛЕНИИ

Модная марка Chanel, основанная в 1910 году Габриэль (Коко) Шанель, сообщила и о своей внутренней реорганизации, в результате чего произошла консолидация почти всех ее направлений под крылом компании, страной базирования которой является Великобритания. В ведении данной организации также такие небольшие бизнесы, как лейбл купальников Eres.

Согласно опубликованной информации, «тайные» владельцы Chanel – французские бизнесмены и братья Ален и Жерар Вертхаймеры – в декабре вышли из совета правления базирующейся в Соединенном Королевстве «Chanel Limited».

Филипп Блондьо сказал, что это было «их решением» – не оставаться больше в совете директоров, добавив, что Ален Вертхаймер по-прежнему возглавляет Chanel, и что изменения в правлении компании стали результатом внутренних перестановок.

Chanel инвестирует в технологии и digital-сервисы, оптимизирующие работу магазинов лейбла. В 2017 году данная статья расходов компании составила 429 млн долларов. По словам Блондьо, эта цифра может удвоиться.

Но если косметическая продукция Chanel продается онлайн, то вещи из fashion-коллекций модного дома остаются не доступными для приобретения в таком формате. Несмотря на то, что другим брендам электронная коммерция обеспечивает устойчивый рост.

«Даже в нашу digital-эпоху мы продолжаем считать, что непосредственное человеческое общение останется приоритетным в системе коммуникаций между потребителями товаров роскоши и такими брендами как Chanel», – сказал Филипп Блондьо.





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