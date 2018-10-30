CEO Club (Украина): когда наступит кризис и как его пережить Украине

Первые сигналы надвигающегося глобального кризиса

Мы видим сумасшедшую турбулентность в Турции и удешевление турецкой лиры почти в два раза по сравнению с началом года. Турецкий фондовый рынок тоже очень сильно упал. Обычно фондовый рынок и падение рынка акций являются предтечей экономических проблем в стране.

Турбулентность началась даже в таких далеких странах, как ЮАР, Индия, Пакистан, Бразилия и Венесуэла. Но гораздо опаснее другие тенденции: начинается турбулентность в Китае.

Китайский рынок акций с начала года упал на 25%, а китайский юань подешевел почти на 10%. Начались доселе невиданные качели с китайским юанем. Например, в один день он опускается почти на процент, на следующий — растет на то же значение. Раньше такой волатильности на валютном рынке Китая не было. Это либо говорит о том, что китайские власти теряют контроль над ситуацией в экономике, либо, что скорее всего, сознательно раскачивают ситуацию.

Почему нам важно следить за тем, что там происходит? Китай — один из крупнейших покупателей сырья в мире, а украинская экономика по-прежнему остается сырьевой. У нас корреляция между динамикой ВВП и ценами на сырье близка к 90%. То есть, если в Китае начинается кризис, он станет меньше покупать сырья, на него упадут цены, и в Украине тоже наступит кризис.

В частности, поэтому я активно слежу за ценами на медь. Это базовый промышленный металл, который используется практически во всех сферах производства. В последнее время цены на медь сильно упали, что сравнимо с темпом, который в последний раз наблюдался в начале 2016 года, а до этого — в начале 2008 года.

Китайский рынок акций с начала года упал на 25%, а китайский юань подешевел почти на 10%. Начались доселе невиданные качели с китайским юанем. Например, в один день он опускается почти на процент, на следующий — растет на то же значение. Раньше такой волатильности на валютном рынке Китая не было.

Доллар укрепляется себе во вред

Элементы турбулентности, связанные с развивающимися рынками, только нарастают. Одна из причин этих тенденций — это сознательная политика Трампа. Он видит экономические проблемы в США и решает их таким образом.

Сейчас в США достигнута полная занятость. Количество вакансий превышает количество безработных. Это уникальная ситуация. Последний раз я такое наблюдал в конце 1999-2000 годов, почти 20 лет назад.

Обычно, когда экономика достигает полной занятости, ФРС (Федеральная резервная система) США нажимает на тормоз, то есть пытается снизить темпы роста. Сейчас они это делают уже больше года, и мы видим планомерное, ежеквартальное повышение процентных ставок по доллару.

Если бы в Украине была полная свобода движения капитала, то, естественно, доллары отсюда убежали бы в Америку. Но в других развивающихся странах этой свободы гораздо больше. Поэтому, когда доллар начинает дорожать, то он из развивающихся стран убегает в так называемую метрополию. Начинается центростремительное движение, когда деньги из периферии двигаются назад в США.

Наиболее ярко подобное наблюдалось в 1997-98 годах, когда все началось с Азиатского кризиса. В то время ФРС США также мягко нажимала на тормоз, и доллары со всего мира возвращались назад в страну. Таким образом, вокруг США образовалась экономическая пустыня: весь мир дешевел, падал, рушился, а США по-прежнему оставались на ходу, у них был экономический подъем, который завершился лишь в 2000 году с обвалом доткомов.

Падение евро стимулирует экономики стран ЕС

Евро оказался под сильным давлением еще в начале года. Тогда экономика Европы достигла очень высоких показателей роста, но потом начала тормозить, в том числе из-за цены евро. Тут же сошли на нет ожидания ужесточения монетарной политики ЕЦБ.

В отличие от ФРС США, ЕЦБ все еще нажимает на педаль газа, стимулируя экономический рост и выпуская евро в экономику. Чем больше евро в обращении и чем меньше долларов, тем ниже курс евро. Это была первая волна ослабления евро.

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Когда начались негативные события в Турции, добавился элемент угрозы серьезных денежных потерь банками Европы, в первую очередь из Испании. Испанские банки владеют более чем 80 миллиардами различных турецких активов.

Естественно, страхи перед экономическими проблемами Испании вследствие проблем банков страны, которые теряют деньги в Турции, привели к падению евро. Но при этом встречное движение вследствие ослабления валюты приводит к усилению экономики стран ЕС. А это не нравится американцам.

Я бы не хоронил евро. Сейчас он все еще находится под жестким давлением, и такое положение вещей некоторое время будет продолжаться. Но внимательно следим за поведением самих американцев: если они начнут играть против доллара, то евро подорожает.

У нас в портфеле находятся акции американских высокотехнологичных компаний, нацеленных на 4-ю промышленную революцию, которые принесли 64% годовых за последний год. Впрочем, сейчас мы эту позицию защитили опционами.

Куда идти и во что вкладывать?

Сейчас идет центростремительное движение долларов из развивающихся стран в метрополию, поэтому нужно инвестировать в США. У нас в портфеле находятся акции американских высокотехнологичных компаний, нацеленных на 4-ю промышленную революцию, которые принесли 64% годовых за последний год. Впрочем, сейчас мы эту позицию защитили опционами, уж очень сильно подорожал рынок акций в США за последние пару месяцев.

В качестве одновременно и защитного, и потенциально доходного инструмента мы также покупаем 10-летние гособлигации США. Такая комбинация позволяет получать доходы от экономического роста Америки и в любой момент быть готовым к кризису. Это умеренная стратегия.

Еще один тренд — выравниваются процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным облигациям. Это одна из причин, почему мы покупаем долгосрочные гособлигации (так называемый дальний конец кривой доходности), потому что по ним будет наибольший доход после начала кризиса. Если он начнется в течение года, то можно будет заработать примерно 10-15% годовых в долларе.

Также у нас в портфеле есть акции Berkshire Hathaway — это компания Уоррена Баффета, одна из лучших в так называемом value секторе. Berkshire Hathaway ориентируется на стоимость недооцененных организаций.

У нас здесь очень хороший союзник в лице Уоррена Баффета. Кстати, в его компании сейчас на балансе много кэша (16% всех активов или $111 млрд). То есть он тоже готовится к кризису и покупке хороших активов по низким ценам. Поэтому акции Berkshire Hathaway станут хорошим вариантом инвестиции для пассивного инвестора.

Диспозиция Украины сегодня

Для того, чтобы прогнозировать будущее Украины, нужно понимать ее текущее состояние. Что мы имеем?

Экономика Украины в основном остается сырьевой.

В последнее время мы стали все больше продавать мозгов и рабочих рук. В чистом виде сейчас один из самых больших источников валюты для Украины — это украинские гастарбайтеры. Если бы не они, то ситуация в Украине была бы намного хуже.

В Украине увеличивается доля IT-сектора. Это очень хорошая тенденция. Она вселяет большую надежду в будущее страны. Вслед за изменением структуры экономики могут произойти и изменения системы.

У нас сохраняется гигантская доля государственной экономики и государства в экономике. Это Укрзалізниця, Нафтогаз, порты, таможня и налоговая, которые ведут себя, как бизнес-структура, а не государственные учреждения, и другие организации. Огромная степень влияния на экономику со стороны судебной системы и силовых органов, которые пытаются заработать на ней, а не быть независимыми незаинтересованными сторонами над процессом.

Так и не произошли институциональные реформы, в том числе не была проведена деолигархизация. Для Украины нет другого варианта, кроме как ее осуществить. Иначе не будет Украины.

Как следствие контроля олигархов, сохраняется неконкурентоспособность украинской экономики. Например, монополизация рынка электроэнергетики приводит к завышенным ценам на электроэнергию. Поэтому у нас высокая производственная себестоимость, которая делает компании неконкурентноспособными на внешних рынках. Цены приходится компенсировать низкой оплатой труда.

В случае мирового экономического кризиса даже в условиях сотрудничества с МВФ, скорее всего мы сначала получим 60 гривен за доллар, а потом согласимся с требованиями МВФ по судебной, антикоррупционной и другим институциональным реформам.

Позитивные тенденции украинской экономики

Низкие зарплаты ведут к недоразвитости потребительских секторов, низкому среднему чеку и начинают сдерживать развитие экономики. В 2017 году открытие границ привело к революционным изменениям: выезд за границу на заработки и негативная демография стали причиной того, что последние два года стремительно растут заработные платы. Плюс растет доля IT-сектора, в котором получают заработные платы на среднемировом уровне, потому что у них рынок труда не в Украине.

Эти два фактора привели к тому, что последний год активно развиваются потребительские сектора экономики. Есть высокий стабильный спрос на рынке жилой недвижимости. Несмотря на то, что строят очень много, практически все выкупается.

Может показаться удивительным: вроде бы институциональных реформ не произошло, олигархизация и степень государственной экономики остаются высокими. Но факторы ростков новой экономики медленно меняют баланс сил.

Есть книга «Почему одни страны богатые, а другие бедные». В ней очень хорошо описана разница между богатыми и бедными странами. Для Украины именно появление IT-сектора может изменить и уже меняет структуру экономики, что приведет к «Славной революции» — по типу той, которая произошла в Англии в 1688 году и изменила баланс сил между властью и обществом.

У украинцев очень сильный предпринимательский дух, и это создает для страны феноменальную возможность. Пережив сложные 2019-20 годы с выплатой больших внешних долгов и политическим циклом, есть реальный шанс за следующие 4-5 лет изменить баланс сил еще более невыгодно для олигархов и чиновников. И тогда можно будет говорить о качественном скачке Украины.

Украину ожидает непростая осень

Если вернуться на тактический уровень, то осень для Украины традиционно тяжелая.

1. Нам нужно покупать газ за валюту. Обычно мы ее получаем через экспорт агропродукции, но в этом году плохая урожайность. Ее не компенсирует даже увеличение цен на мировом рынке: валюты от агросектора поступит столько же, сколько в прошлом году. А при этом существенно выросли цены на энергоресурсы.

Из-за совокупности этих факторов торговый баланс в Украине будет хуже, чем год назад. Но не стоит забывать, что его балансируют гастарбайтеры и айтишники, поэтому больших проблем с платежным балансом нет.

2. Выплаты внешних долгов будут потихоньку обезвоживать валютные резервы Национального банка. Они сократятся и к началу года, я думаю, будут составлять 16-16,5 миллиардов долларов. То есть мы потеряем примерно 1,5-2 миллиарда долларов валютных резервов, но это не критичная величина. С такими валютными резервами Украина способна пережить очередной политический цикл.

Впрочем, сейчас все идет к тому, что Украина возобновит сотрудничество с МВФ и получит 1-2 миллиарда долларов, что позволит привлечь от других международных кредиторов еще порядка 2 миллиарда долларов. С учетом этих денег валютные резервы Украины по итогам 2018 года могут все-таки составить 18-19 миллиардов долларов, чего более чем достаточно, чтобы дожить до президентских выборов марта-апреля 2019 года. Правда, вопрос стоит также о том, чтобы дожить до парламентских выборов октября 2019 года.

3. Тенденция падения валютных резервов и приближения выборов не способствуют притоку иностранных инвестиций. Поэтому без МВФ Украине будет сложно, мы будем находиться в экономическом напряжении, думаю, еще от 6 до 12 месяцев. Хуже всего, если за это время сработает фактор глобального экономического кризиса. А вероятность такого развития событий очень высока.

Мировой экономический кризис потихоньку набирает обороты в развивающихся странах, а до США он может дойти уже в ноябре, после промежуточных выборов: здесь полностью переизбирается Конгресс, на треть Сенат, а также множество губернаторов.

4. Худший сценарий приведет к 60 гривнам за доллар. Этого можно будет не допустить, только обратившись к МВФ заранее, уже сейчас. Но тогда придется прогибаться, чего не спешит делать наша власть, ведь одно из требований МВФ — это, опять же, деолигархизация.

5. В случае мирового экономического кризиса даже в условиях сотрудничества с МВФ, скорее всего мы сначала получим 60 гривен за доллар, а потом согласимся с требованиями МВФ по судебной, антикоррупционной и другим институциональным реформам. В этом случае может начаться феноменальный рост Украины, которой продлится 5-10 лет. Главное, пережить нынешние тактические «негаразды».

6. Сохраняется вероятность негативного исхода в случае, если придет популистская власть и откажется от помощи МВФ. Тогда у нас развернется худший сценарий.

7. Без внешнего фактора глобального экономического кризиса в Украине будет очень медленный экономический рост. Сейчас продолжает поступать достаточно значимый денежный поток, который идет от IT и гастарбайтеров. Они уже оказывают огромное положительное воздействие на экономику.

Еще пять лет назад этих денег было меньше, и текущая диспозиция означала бы, что мы на пороге серьезного кризиса. Но сейчас новые деньги успешно латают дыры. И, вместе с деньгами МВФ, у Украины есть шанс вырваться из заколдованного круга.

Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук

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