Цена на нефть опустилась ниже 69 долларов

Нефть Brent подешевела на 0,75%
Негативное влияние на рынок оказала новость о том, что количество действующих нефтедобывающих установок в США выросло на 12 единиц за неделю.
Стоимость североморской нефти марки Brent утром во вторник, 30 января, опустилась ниже отметки в 69 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют оперативные данные биржевых торгов.
Так, по состоянию на 09:15 цена нефти Brent находилась на уровне 68,68 доллара за баррель. Это на 0,75% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились еще сильнее – на 1,04% – до 64,88 доллара за баррель.
Аналитики отмечают, что негативное влияние на рынок оказала новость о том, что количество действующих нефтедобывающих установок в США выросло на 12 единиц за неделю и составило 759. Этот рост был максимальным с марта 2017 года.
Как сообщал Корреспондент.net, в середине января цена нефти Brent превысила $70 впервые с 2014 года. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings повысило прогноз на среднюю цену нефти в 2018 году – до 60 долларов за баррель.
В свою очередь Международное энергетическое агентство предупредило, что США готовят “взрывной” рост нефтедобычи.
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