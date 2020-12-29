Caterpillar как первый бенефициар восстановления мировой экономики

Caterpillar (NYSE:) ориентирована на капиталоемкие сферы экономики, такие как горнодобывающая промышленность. Это приводит к цикличности в и прямой взаимосвязи между ростом мировой экономики и темпами продаж в компании. Если мировая экономика восстанавливается, спрос на акции Caterpillar растет.

Большинство развитых стран окунулись в рецессию: темпы роста ВВП падали два квартала подряд. Исключением стал , который быстрее прочих справился с распространением коронавируса и вернулся к росту экономики уже во II квартале.

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По итогам года ожидается, что экономика Китая вырастет на 1,9%, а британский Центр экономических и деловых исследований (CEBR) пророчит стране первое место в мировом зачете по объему ВВП уже к 2028 году.

в Китае растет быстрее прогнозов. Это хорошая новость для крупнейшего производителя строительного оборудования Caterpillar. В 2018 году в мировом объеме продаж строительной техники компания занимала долю в 12,6%. В 2020 году акции компании просели вслед за общими настроениями, но уже к ноябрю обновили исторический максимум.

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Уровень продаж техники и оборудования следует за общими экономическими тенденциями. Весной опасения достигли максимума, а продемонстрировал падение к четырехлетним минимумам. Точно такую же динамику показали продажи в компании.

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Однако последние полгода наметился разворот, и в 2021 году ожидается возвращение показателей к росту. Помимо спекулятивного интереса к акциям инвесторов могут заинтересовать дивиденды на уровне 2,3% годовых.

Негативным фактором для инвестиций в Caterpillar остаются низкие темпы вакцинации в Европе и США, а также скорость распространения нового штамма SARS-CoV-2.

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Власти Германии попросили фармацевтические компании ускорить производство вакцины. При населении страны в 80 млн человек к концу первого квартала ожидается появление не более 13 млн доз. По состоянию на 27 декабря только 18,5 тыс. жителей получили прививки. Однако вакцина не гарантирует остановку распространения вируса. «На сегодняшний день мы понятия не имеем, защищают ли эти вакцины от передачи инфекции», — сообщил президент управления здравоохранения Франции Доминик Ле Гулудек.





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