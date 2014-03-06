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Все из: Мировая экономика

Пошлины на металлы ставят под угрозу свободу мировой экономики, — министры Германии и Китая

Пошлины на металлы ставят под угрозу свободу мировой экономики, — министры Германии и Китая

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Министр экономики Германии Брижит Зиприс и министр торговли Китая Чжун Шан осудили новые таможенные пошлины, введенные США на сталь и алюминий, заявив, что они подорвут глобальную торговую систему. Об этом сообщает Reuters. «Политика Трампа ставит под угрозу порядок свободной


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Второй Мао. Как «Молчун Си» сажал конкурентов и стал лидером Китая

Второй Мао. Как «Молчун Си» сажал конкурентов и стал лидером Китая

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Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — высшего законодательного органа — одобрили отмену ограничения на занятие должности председателя КНР. До сегодняшнего дня эти посты нельзя было занимать более двух сроков подряд. Теперь генсек Си Цзиньпин сможет


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Что ждет мировую экономику с изменением климата

Что ждет мировую экономику с изменением климата

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Фото: © Depositphotos.com/tomwang Главная цель Парижского соглашения по климату, ратифицированного более чем 170 странами, – удержать глобальный рост температуры ниже 2°C к 2100. The Boston Consulting Group (BCG) объясняет, при каких условиях задача окажется выполнимой. Энергетические затраты Климатологи утверждают, что


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В КНР предупредили: торговая война между Китаем и США разрушит всю мировую экономику

В КНР предупредили: торговая война между Китаем и США разрушит всю мировую экономику

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В торговой войне не будет победителей. В Китае рассказали о торговой войне с США фото: shutterstock Возможная торговая война Китая с США будет иметь катастрофические последствия для всей мировой экономики, заявил министр коммерции КНР Чжун Шань.


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Торговая война между Китаем и США разрушит всю мировую экономику, — министр коммерции КНР

Торговая война между Китаем и США разрушит всю мировую экономику, — министр коммерции КНР

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Министр коммерции КНР Чжун Шань Китай не желает вступать в торговую войну с США, так как это будет иметь катастрофические последствия для всей мировой экономики. Об этом заявит министр министр коммерции КНР Чжун Шань на сессии


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Китай намерен сделать юань мировой валютой

Китай намерен сделать юань мировой валютой

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Китай намерен сделать юань мировой валютой  Коммерсантъ Китай планирует сделать юань мировой валютой  Аргументы и факты Китай хочет сделать юань мировой валютой  MIGnews.com Full coverage Источник


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Китай хочет сделать юань мировой валютой

Китай хочет сделать юань мировой валютой

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