Министр экономики Германии Брижит Зиприс и министр торговли Китая Чжун Шан осудили новые таможенные пошлины, введенные США на сталь и алюминий, заявив, что они подорвут глобальную торговую систему. Об этом сообщает Reuters. «Политика Трампа ставит под угрозу порядок свободной Читать далее
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — высшего законодательного органа — одобрили отмену ограничения на занятие должности председателя КНР. До сегодняшнего дня эти посты нельзя было занимать более двух сроков подряд. Теперь генсек Си Цзиньпин сможет Читать далее
Фото: © Depositphotos.com/tomwang Главная цель Парижского соглашения по климату, ратифицированного более чем 170 странами, – удержать глобальный рост температуры ниже 2°C к 2100. The Boston Consulting Group (BCG) объясняет, при каких условиях задача окажется выполнимой. Энергетические затраты Климатологи утверждают, что Читать далее
В торговой войне не будет победителей. В Китае рассказали о торговой войне с США фото: shutterstock Возможная торговая война Китая с США будет иметь катастрофические последствия для всей мировой экономики, заявил министр коммерции КНР Чжун Шань. Читать далее
Министр коммерции КНР Чжун Шань Китай не желает вступать в торговую войну с США, так как это будет иметь катастрофические последствия для всей мировой экономики. Об этом заявит министр министр коммерции КНР Чжун Шань на сессии Читать далее
Китай намерен сделать юань мировой валютой Коммерсантъ Китай планирует сделать юань мировой валютой Аргументы и факты Китай хочет сделать юань мировой валютой MIGnews.com Full coverage Источник Читать далее