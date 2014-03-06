Крупные сети автозаправочных станций WOG и ОККО в пятницу, 24 ноября, повысили розничные цены на бензин и дизтопливо на 50 копеек. Об этом говорится на сайте «Консалтинговой группы А-95». Цена бензина А-92 в этих сетях повысилась до 28,99 грн/л, Читать далее
Украина в І квартале 2017 года произвела 42,909 млрд кВт-час. электроэнергии, что на 614,1 млн кВт-час. или на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом тепловая генерация сократила производство на 8%. Об Читать далее
По данным ассоциации «Укравтопром» всего за I полугодие 2015 в Украине было произведено 3,181 тыс. автотранспортной техники, что на 86,7% меньше аналогичного результата прошлого года. Об этом пишет «Корреспондент». За июнь на украинских заводах было произведено Читать далее
Как сообщает агентство Bloomberg, цены на нефть стабилизировались во вторник в ожидании данных о запасах энергоносителей в США. Июльские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:55 по московскому времни снизились в цене Читать далее
Болгария предприняла шаг для снижения зависимости от поставок энергоносителей из России. В Софии подписано соглашение о строительстве трубопровода, который свяжет ее с газовыми сетями соседних Румынии и Греции. Документ о строительстве так называемого вертикального газового Читать далее
В Нацбанке объяснили причины ограничения валютного спроса на безналичном рынке На данный момент Нацбанк не выпускает на межбанк около 12% заявок на покупку валюты (данные с начала апреля — ред.). При этом раньше доля непроходного спроса была больше. Сообщает Читать далее
Теперь размер пошлин составляет 2,15% для автомобилей с двигателем объемом 1-1,5л и 4,32% — для автомобилей с двигателем 1,5-2,2 л 14 апреля, в Украине вдвое снижен размер специальных пошлин на импорт легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Читать далее