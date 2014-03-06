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Все из: Рынок

Цены на бензин в Украине достигли исторического максимума

Цены на бензин в Украине достигли исторического максимума

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Крупные сети автозаправочных станций WOG и ОККО в пятницу, 24 ноября, повысили розничные цены на бензин и дизтопливо на 50 копеек. Об этом говорится на сайте «Консалтинговой группы А-95». Цена бензина А-92 в этих сетях повысилась до 28,99 грн/л,


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Тепловая генерация сократила производство электроэнергии на 8%

Тепловая генерация сократила производство электроэнергии на 8%

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Украина в І квартале 2017 года произвела 42,909 млрд кВт-час. электроэнергии, что на 614,1 млн кВт-час. или на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом тепловая генерация сократила производство на 8%. Об


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Автопроизводство в Украине сократилось на 86,7%

Автопроизводство в Украине сократилось на 86,7%

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По данным ассоциации «Укравтопром» всего за I полугодие 2015 в Украине было произведено 3,181 тыс. автотранспортной техники, что на 86,7% меньше аналогичного результата прошлого года. Об этом пишет «Корреспондент». За июнь на украинских заводах было произведено


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Нефтяные котировки стабилизировались в ожидании данных о запасах в США

Нефтяные котировки стабилизировались в ожидании данных о запасах в США

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Как сообщает агентство Bloomberg, цены на нефть стабилизировались во вторник в ожидании данных о запасах энергоносителей в США. Июльские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:55 по московскому времни снизились в цене


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Болгария заменит российский газ «голубым топливом» из Азербайджана

Болгария заменит российский газ «голубым топливом» из Азербайджана

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Болгария предприняла шаг для снижения зависимости от поставок энергоносителей из России. В Софии подписано соглашение о строительстве трубопровода, который свяжет ее с газовыми сетями соседних Румынии и Греции. ​ Документ о строительстве так называемого вертикального газового


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НБУ увеличил допуск импортеров к торгам на межбанке

НБУ увеличил допуск импортеров к торгам на межбанке

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В Нацбанке объяснили причины ограничения валютного спроса на безналичном рынке На данный момент Нацбанк не выпускает на межбанк около 12% заявок на покупку валюты (данные с начала апреля — ред.). При этом раньше доля непроходного спроса была больше. Сообщает


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В Украине вдвое снижен размер спецпошлин на импорт легковых авто

В Украине вдвое снижен размер спецпошлин на импорт легковых авто

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Теперь размер пошлин составляет 2,15% для автомобилей с двигателем объемом 1-1,5л и 4,32% — для автомобилей с двигателем 1,5-2,2 л 14 апреля, в Украине вдвое снижен размер специальных пошлин на импорт легковых автомобилей с бензиновыми двигателями.


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