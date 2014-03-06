Украина в І квартале 2017 года произвела 42,909 млрд кВт-час. электроэнергии, что на 614,1 млн кВт-час. или на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом тепловая генерация сократила производство на 8%. Об