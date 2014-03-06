Американские власти предположили, где состоятся переговоры между лидерами Соединеных Штатов и Северной Кореи. По словам пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может состояться в Вашингтоне. «Пока мне нечего объявить, время и место еще будет