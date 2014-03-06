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Все из: Политика

В США рассказали, где пройдет встреча Трампа и Ким Чен Ына

В США рассказали, где пройдет встреча Трампа и Ким Чен Ына

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Американские власти предположили, где состоятся переговоры между лидерами Соединеных Штатов и Северной Кореи. По словам пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может состояться в Вашингтоне. «Пока мне нечего объявить, время и место еще будет


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Американские сенаторы обозвали Путина антисемитом

Американские сенаторы обозвали Путина антисемитом

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Американские сенаторы обозвали Путина антисемитом  Ура-Информ Full coverage Источник


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Путин: Меркель время от времени присылает мне в подарок немецкое пиво

Путин: Меркель время от времени присылает мне в подарок немецкое пиво

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Путин: Меркель время от времени присылает мне в подарок немецкое пиво  112.ua Full coverage Источник


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У ОБСЕ должен быть полный доступ к границе Украины с Россией, — Могерини

У ОБСЕ должен быть полный доступ к границе Украины с Россией, — Могерини

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В Европейском Союзе хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела бы полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом. Об этом в интервью УНИАН заявила


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Лидер черкесов — почетный свиновод и филантроп, обвинен в мошенничестве

Лидер черкесов — почетный свиновод и филантроп, обвинен в мошенничестве

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Лидер черкесов — почетный свиновод и филантроп, обвинен в мошенничестве  EADaily Full coverage Источник


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Могерини: Украина должна удвоить работу в сфере борьбы с коррупцией

Могерини: Украина должна удвоить работу в сфере борьбы с коррупцией

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Из открытых источников Украине необходимо удвоить работу в важнейших областях, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. Об этом в интервью УНИАН заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. «Мы


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«У кого из нас шизофрения?»: Собчак ответила Климкину

«У кого из нас шизофрения?»: Собчак ответила Климкину

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«У кого из нас шизофрения?»: Собчак ответила Климкину  112.ua Собчак ответила Климкину на обвинения в «политической шизофрении»  КП в Украине Full coverage Источник


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Экономические новости Украины и мира.
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