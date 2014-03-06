Американские власти предположили, где состоятся переговоры между лидерами Соединеных Штатов и Северной Кореи. По словам пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может состояться в Вашингтоне. «Пока мне нечего объявить, время и место еще будет Читать далее
Американские сенаторы обозвали Путина антисемитом Ура-Информ Full coverage Источник Читать далее
Путин: Меркель время от времени присылает мне в подарок немецкое пиво 112.ua Full coverage Источник Читать далее
В Европейском Союзе хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела бы полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом. Об этом в интервью УНИАН заявила Читать далее
Лидер черкесов — почетный свиновод и филантроп, обвинен в мошенничестве EADaily Full coverage Источник Читать далее
Из открытых источников Украине необходимо удвоить работу в важнейших областях, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. Об этом в интервью УНИАН заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. «Мы Читать далее
«У кого из нас шизофрения?»: Собчак ответила Климкину 112.ua Собчак ответила Климкину на обвинения в «политической шизофрении» КП в Украине Full coverage Источник Читать далее