Прогноз американской валюты на пятницу Курс доллара на сегодня По мнению экспертов, весь третий месяц 2018 года курс гривны к доллару будет потихоньку укрепляться. Такая благоприятная тенденция должна продлиться еще три-четыре месяца, вплоть до лета. Так,