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Все из: Курс валют

«Послепраздничный» курс доллара удивит украинцев

«Послепраздничный» курс доллара удивит украинцев

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Есть шансы, что гривна укрепится В ближайшее время нас ждет укрепление гривны. Об этом рассказал экономист Андрей Шевчишин, сообщает PolitekA. «Повышение учетной ставки до 17% будет поддерживать гривню. Позитивным фактором выступит приток валюты под участие в


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Курс доллара 11 марта: стоит ли сегодня переживать

Курс доллара 11 марта: стоит ли сегодня переживать

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Как известно, в первые дни весны курс доллара продолжил свое падение. Причем за последнюю неделю темпы укрепления гривни заметно ускорились, отмечают аналитики. При этом после недели колебаний в районе 27 грн, курс доллара НБУ 28 февраля


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Курс доллара на 10 марта: валюта вновь готова удивлять

Курс доллара на 10 марта: валюта вновь готова удивлять

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КИЕВ. Вчера, 10:02. Вести-UA || Новости Украины | Новини України Как полагают эксперты, весь третий месяц 2018 года курс гривны к доллару будет постепенно укрепляться. Такая благоприятная тенденция должна продолжаться еще три-четыре месяца, вплоть до лета,


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Курс биткоина опустился ниже 9 тысяч долларов за монету

Курс биткоина опустился ниже 9 тысяч долларов за монету

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Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) продолжает падать и сегодня вечером, 9 марта, опустился ниже 9 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. В настоящее время стоимость криптовалюты составляет 8 955,03 доллара за монету. Фото: скриншот с


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Курс биткоина 9 марта окончательно рухнул

Курс биткоина 9 марта окончательно рухнул

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Финансовые новости, 11:04:42     Курс Bitcoin 9 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с четвергом потерял более 12%. Курс покупки Bitcoin к доллару 9 марта, в пятницу, на 11.00 по киевскому


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Курс доллара на 9 марта: чем шокирует валюта

Курс доллара на 9 марта: чем шокирует валюта

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Прогноз американской валюты на пятницу Курс доллара на сегодня По мнению экспертов, весь третий месяц 2018 года курс гривны к доллару будет потихоньку укрепляться. Такая благоприятная тенденция должна продлиться еще три-четыре месяца, вплоть до лета. Так,


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От чего зависят цены на бензин в Украине: эксперты дали подробный ответ

От чего зависят цены на бензин в Украине: эксперты дали подробный ответ

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Сегодня, 05:46 Просмотров: … Специалисты обозначили два основных фактора В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны.


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