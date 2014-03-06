Есть шансы, что гривна укрепится В ближайшее время нас ждет укрепление гривны. Об этом рассказал экономист Андрей Шевчишин, сообщает PolitekA. «Повышение учетной ставки до 17% будет поддерживать гривню. Позитивным фактором выступит приток валюты под участие в Читать далее
Как известно, в первые дни весны курс доллара продолжил свое падение. Причем за последнюю неделю темпы укрепления гривни заметно ускорились, отмечают аналитики. При этом после недели колебаний в районе 27 грн, курс доллара НБУ 28 февраля Читать далее
КИЕВ. Вчера, 10:02. Вести-UA || Новости Украины | Новини України Как полагают эксперты, весь третий месяц 2018 года курс гривны к доллару будет постепенно укрепляться. Такая благоприятная тенденция должна продолжаться еще три-четыре месяца, вплоть до лета, Читать далее
Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) продолжает падать и сегодня вечером, 9 марта, опустился ниже 9 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. В настоящее время стоимость криптовалюты составляет 8 955,03 доллара за монету. Фото: скриншот с Читать далее
Финансовые новости, 11:04:42 Курс Bitcoin 9 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с четвергом потерял более 12%. Курс покупки Bitcoin к доллару 9 марта, в пятницу, на 11.00 по киевскому Читать далее
Прогноз американской валюты на пятницу Курс доллара на сегодня По мнению экспертов, весь третий месяц 2018 года курс гривны к доллару будет потихоньку укрепляться. Такая благоприятная тенденция должна продлиться еще три-четыре месяца, вплоть до лета. Так, Читать далее
Сегодня, 05:46 Просмотров: … Специалисты обозначили два основных фактора В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. Читать далее