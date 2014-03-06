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Все из: Экономика Украины

Как мигранты влияют на экономику Украины (инфографика)

Как мигранты влияют на экономику Украины (инфографика)

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Украинцы стали меньше пересылать денег из-за границы и больше — внутри страны, подсчитали специалисты Национального банка. Но при этом каждый третий доллар — это переводы из-за рубежа, прежде всего от наших заробитчан в Европе. А вот


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Порошенко: ЕБРР выделил Украине миллиарды на солнечные электростанции

Порошенко: ЕБРР выделил Украине миллиарды на солнечные электростанции

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Сегодня в 19:17, просмотров: 877 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский банк реконструкции и развития выделил Киеву 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций. По его словам, проект должен быть реализован в Винницкой области.


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Блогер рассказал, почему ближайшие пару лет могут стать прорывом в экономике Украины

Блогер рассказал, почему ближайшие пару лет могут стать прорывом в экономике Украины

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Рынок недвижимости в любой стране чрезвычайно индикативен как инструмент оценки состояния экономики. Например, любой специалист знает, что экономические кризисы вначале более всего ощущаются в падении спроса на офисную недвижимость, затем идет торговая. Жилая наиболее инерционна. Как


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Украина-МВФ: кредит для «кладбища заводов»

Украина-МВФ: кредит для «кладбища заводов»

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Украина-МВФ: кредит для «кладбища заводов»  Голос UA МВФ пока не готов говорить о следующем транше для Украины  112.ua МВФ повысил требования для Украины  Подробности В МВФ объяснили необходимость повышения Киевом цен на газ для украинцев  РБК Full coverage Источник


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Правительство сделает все, чтобы не платить субсидии украинцам

Правительство сделает все, чтобы не платить субсидии украинцам

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В 2018 году в Украине, возможно, подорожают жилищно-коммунальные услуги. Повышение цены на газ ожидается с апреля 2018 года . Это повлечет рост цен на другие коммунальные услуги и увеличение количества субсидиантов. Однако, по сути, денег в


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Еврокомиссия выделит Украине 1 млрд евро

Еврокомиссия выделит Украине 1 млрд евро

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Еврокомиссия выделит Украине 1 млрд евро  ЛІГА.net Еврокомиссия предлагает новую программу макрофинансовой помощи Украине  inoСМИ.Ru Еврокомиссия готова дать Украине 1 млрд евро финпомощи  Деловая столица Full coverage Источник


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Еврокомиссия предлагает новую программу макрофинансовой помощи Украине

Еврокомиссия предлагает новую программу макрофинансовой помощи Украине

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Европейская комиссия (ЕК) утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи Украине (MFA) в размере 1 млрд евро, сообщает пресс-служба ЕК. В сообщении на сайте Еврокомиссии отмечается факт того, что эти средства могут быть направлены на поддержку экономической стабилизации и структурные реформы в нашей стране.


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