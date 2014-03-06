Среди китайских деревень, где живет многомиллионная часть населения, за последние годы возник феномен населенных пунктов, экономика которых зависит от производства товаров для продажи онлайн. Благодаря электронной коммерции намного улучшилась жизнь людей в деревнях. «У меня в Читать далее
11 марта, «Жэньминь жибао» онлайн — На днях на сайте японского издания Nikkei Asian Review была опубликована статья, согласно которой новые представители трансграничной интернет-торговли Китая, а именно платформы «Сяохуншу» и Kaola.com, активно развиваются. Согласно данным, объем Читать далее
, 09.03.2018 09:26 :pixabay.com
92 , 83
. The Boston Consulting Group (BCG), . 44 , — , — Читать далее
Согласно итогам исследования UNIT.City при поддержке Агентства США по международному развитию, в 2017 году в индустрию финансовых технологий было вложено порядка $16,6 миллиардов. Наивысшие показатели — на европейском рынке. Украина в сегменте финтех также демонстрирует активный Читать далее
«Какой-то процент e-commerce есть в каждой из отраслей» Владимир: Павел добрый день. Давай поговорим о e-commerce, про его развитие, что с ним происходит, насколько он вытесняет классический ритейл — то есть, оффлайн-магазины — насколько они сейчас Читать далее
Половина пользователей готова ради интернета отказаться на год от алкоголя, треть – от сладостей, а каждый десятый – от секса. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). Согласно полученным результатам, 92% Читать далее
JWC Blockchain Ventures: Глобальная венчурная сеть? http://simkr.ru/ JWC Blockchain Ventures. Опытная команда перспективного проекта NewsTes Full coverage Источник Читать далее