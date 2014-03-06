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Все из: E-commerce

В сельских районах Китая своё присутствие расширяет гигант Alibaba

В сельских районах Китая своё присутствие расширяет гигант Alibaba

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Среди китайских деревень, где живет многомиллионная часть населения, за последние годы возник феномен населенных пунктов, экономика которых зависит от производства товаров для продажи онлайн. Благодаря электронной коммерции намного улучшилась жизнь людей в деревнях. «У меня в


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Рост объема розничной торговли через платформы трансграничной электронной коммерции в Китае превысил 80%

Рост объема розничной торговли через платформы трансграничной электронной коммерции в Китае превысил 80%

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11 марта, «Жэньминь жибао» онлайн — На днях на сайте японского издания Nikkei Asian Review была опубликована статья, согласно которой новые представители трансграничной интернет-торговли Китая, а именно платформы «Сяохуншу» и Kaola.com, активно развиваются. Согласно данным, объем


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Россияне готовы отказаться от алкоголя и секса ради интернета

Россияне готовы отказаться от алкоголя и секса ради интернета

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Топ-8 украинок в сфере финтех: истории успеха

Топ-8 украинок в сфере финтех: истории успеха

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Согласно итогам исследования UNIT.City при поддержке Агентства США по международному развитию, в 2017 году в индустрию финансовых технологий было вложено порядка $16,6 миллиардов. Наивысшие показатели — на европейском рынке. Украина в сегменте финтех также демонстрирует активный


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«В e-commerce, если не возвращаются покупатели, бизнес не строится»

«В e-commerce, если не возвращаются покупатели, бизнес не строится»

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«Какой-то процент e-commerce есть в каждой из отраслей» Владимир: Павел добрый день. Давай поговорим о e-commerce, про его развитие, что с ним происходит, насколько он вытесняет классический ритейл — то есть, оффлайн-магазины — насколько они сейчас


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Треть населения готова отказаться от сладкого ради интернета

Треть населения готова отказаться от сладкого ради интернета

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Половина пользователей готова ради интернета отказаться на год от алкоголя, треть – от сладостей, а каждый десятый – от секса. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). Согласно полученным результатам, 92%


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JWC Blockchain Ventures: Глобальная венчурная сеть?

JWC Blockchain Ventures: Глобальная венчурная сеть?

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JWC Blockchain Ventures: Глобальная венчурная сеть?  http://simkr.ru/ JWC Blockchain Ventures. Опытная команда перспективного проекта  NewsTes Full coverage Источник


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