Вы здесь: Главная / Категория "content"

Все из: content

content

Курс биткоина продолжает падать

Курс биткоина продолжает падать

Нет комментариев

Фото: Getty Images Биткоин 2 февраля самая популярная в мире криптовалюта – биткоин (Bitcoin) – опять упала в цене. По состоянию на утро пятницы курс биткоина составляет 8834 доллара.   Курс самой популярной в мире криптовалюты


Читать далее
Кабмин выделит 11 млрд гривен на развитие регионов

Кабмин выделит 11 млрд гривен на развитие регионов

Нет комментариев

Фото: Корреспондент.net Кабмин профинансирует регионы На развитие регионов правительство Украины выделяет 11 млрд гривен. Эти деньги пойдут на помощь с детскими садами, образованием и здравоохранением. Кабинет министров планирует выделить около 11 млрд гривен на развитие регионов.


Читать далее
Итоги 31.01: Смерть Каденюка и выезд Гужвы в Вену

Итоги 31.01: Смерть Каденюка и выезд Гужвы в Вену

Нет комментариев

Фото: wikimedia.org Леонид Каденюк (архивное фото) Разрешение ФРГ на строительство Северного потока-2, смерть первого космонавта Украины, главред Страна.ua просит убежище в Австрии: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.   Умер первый космонавт независимой Украины    В


Читать далее
Ротшильды продали охотничьи угодья в Австрии

Ротшильды продали охотничьи угодья в Австрии

Нет комментариев

Фото: bloomberg.com Угодья, которые продали банкиры Наследники империи Ротшильдов продали исторические охотничьи угодья в Австрии, недалеко от Вены. Сумма сделки ориентировочно составила 90 млн евро. В Австрии наследники Ротшильдов продали исторические охотничьи угодья, которыми семья владела


Читать далее
НБУ: Гривна отыграла утраченные позиции

НБУ: Гривна отыграла утраченные позиции

Нет комментариев

Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Нацбанк в конце января возобновил покупку валюты для пополнения резервов, но по итогам месяца сальдо операций на межбанке оказалось отрицательным. Девальвационное давление на гривну на валютном рынке во второй


Читать далее
Итоги 20.01: Атака на посольство, год Трампа

Итоги 20.01: Атака на посольство, год Трампа

Нет комментариев

В Афинах радикалы пытались атаковать посольство Украины Попытка атаки на посольство Украины в Афинах и первый год президентства Дональда Трампа. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня. Порошенко встретился с митрополитом Онуфрием Президент Петр Порошенко встретился с


Читать далее
Цена на нефть опустилась ниже 69 долларов

Цена на нефть опустилась ниже 69 долларов

Нет комментариев

Нефть Brent подешевела на 0,75% Негативное влияние на рынок оказала новость о том, что количество действующих нефтедобывающих установок в США выросло на 12 единиц за неделю. Стоимость североморской нефти марки Brent утром во вторник, 30 января,


Читать далее
Стр 1 из 6 12345...»
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top