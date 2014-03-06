Фото: Getty Images Биткоин 2 февраля самая популярная в мире криптовалюта – биткоин (Bitcoin) – опять упала в цене. По состоянию на утро пятницы курс биткоина составляет 8834 доллара. Курс самой популярной в мире криптовалюты
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Фото: Getty Images Биткоин 2 февраля самая популярная в мире криптовалюта – биткоин (Bitcoin) – опять упала в цене. По состоянию на утро пятницы курс биткоина составляет 8834 доллара. Курс самой популярной в мире криптовалюты
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Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Нацбанк в конце января возобновил покупку валюты для пополнения резервов, но по итогам месяца сальдо операций на межбанке оказалось отрицательным. Девальвационное давление на гривну на валютном рынке во второй
В Афинах радикалы пытались атаковать посольство Украины Попытка атаки на посольство Украины в Афинах и первый год президентства Дональда Трампа. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня. Порошенко встретился с митрополитом Онуфрием Президент Петр Порошенко встретился с
Нефть Brent подешевела на 0,75% Негативное влияние на рынок оказала новость о том, что количество действующих нефтедобывающих установок в США выросло на 12 единиц за неделю. Стоимость североморской нефти марки Brent утром во вторник, 30 января,