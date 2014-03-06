Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Нацбанк в конце января возобновил покупку валюты для пополнения резервов, но по итогам месяца сальдо операций на межбанке оказалось отрицательным. Девальвационное давление на гривну на валютном рынке во второй