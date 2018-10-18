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Cамая масштабная конференция и выставка в Украине — eCommerce

E-commerce 18 Окт 2018
Cамая масштабная конференция и выставка в Украине — eCommerce
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1 ноября, Киев, КВЦ «Парковый»

eCommerce — это крупнейшая конференция по электронной коммерции в Украине.

12 лет ежегодно конференция собирает экспертов рынка электронной коммерции.

1000 участников:

  • Руководители и владельцы интернет-магазинов;

  • CEO онлайн-проектов;

  • Интернет-маркетологи;

  • Представители агентств и онлайн-сервисов.

19 секций:

Future ecommerce and AI, Perfomance-маркетинг, SMM, Новинки платного продвижения, SEO, Право, Email-маркетинг, UX/UI, персонализация, Мобильный ecommerce, Аналитика, Лояльность, Логистика, Best world practice, Маркетплейсы, Нишевые проекты и Контент-проекты

3 панельные дискуссии:

  • Логистика
  • Разбор сайта
  • Fail-stories

Подробнее по ссылке.

По промокоду minfin2018 скидка 5%.

Источник

Почта России во Владивостоке провела конференцию для участников электронной коммерции →



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