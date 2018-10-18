Cамая масштабная конференция и выставка в Украине — eCommerce

1 ноября, Киев, КВЦ «Парковый»

eCommerce — это крупнейшая конференция по электронной коммерции в Украине.

12 лет ежегодно конференция собирает экспертов рынка электронной коммерции.

1000 участников:

Руководители и владельцы интернет-магазинов;

CEO онлайн-проектов;

Интернет-маркетологи;

Представители агентств и онлайн-сервисов.

19 секций:

Future ecommerce and AI, Perfomance-маркетинг, SMM, Новинки платного продвижения, SEO, Право, Email-маркетинг, UX/UI, персонализация, Мобильный ecommerce, Аналитика, Лояльность, Логистика, Best world practice, Маркетплейсы, Нишевые проекты и Контент-проекты

3 панельные дискуссии:

Логистика

Разбор сайта

Fail-stories

Подробнее по ссылке.

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