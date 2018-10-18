Cамая масштабная конференция и выставка в Украине — eCommerce

1 ноября, Киев, КВЦ «Парковый»
eCommerce — это крупнейшая конференция по электронной коммерции в Украине.
12 лет ежегодно конференция собирает экспертов рынка электронной коммерции.
1000 участников:
Руководители и владельцы интернет-магазинов;
CEO онлайн-проектов;
Интернет-маркетологи;
Представители агентств и онлайн-сервисов.
19 секций:
Future ecommerce and AI, Perfomance-маркетинг, SMM, Новинки платного продвижения, SEO, Право, Email-маркетинг, UX/UI, персонализация, Мобильный ecommerce, Аналитика, Лояльность, Логистика, Best world practice, Маркетплейсы, Нишевые проекты и Контент-проекты
3 панельные дискуссии:
- Логистика
- Разбор сайта
- Fail-stories
Подробнее по ссылке.
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