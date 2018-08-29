Бывший министр экономики Украины: Гривна скоро рухнет

6 сентября миссия Международного валютного фонда приедет в Киев, чтобы обсудить с властями страны дальнейшее сотрудничество. По всей видимости, одно из ключевых требований кредитора — повышение тарифов на газ для населения до уровня рыночной цены, — будет выполнено. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 23 августа сообщил, что Киев вынужден пойти на этот шаг.

«В данном случае МВФ не столько требует повысить тариф на газ, сколько требует, чтобы правительство выполняло собственные обещания. Ясно, что тарифы на газ в любом случае будут повышены. Известно, что финансовая и бюджетная ситуация на Украине очень тяжёлая. Недавние судорожные попытки заимствовать на частных финансовых рынках деньги под необычайно высокий процент в валюте говорит о том, что очередной транш от МВФ жизненно необходим Украине, поэтому Киев обязательно согласится на повышение тарифов. Спор сейчас ведётся только об одном — насколько его повысить, сразу на 60% или делать это постепенно», — сказал бывший Виктор Суслов

На прошлой неделе Министерство финансов Украины разместило среди международных инвесторов облигации внешнего государственного займа на $725 млн с погашением в 2019 году с доходностью порядка 9,1-9,15% годовых,чтобы покрыть потребности в валютной ликвидности. По словам экономиста Эрика Наймана, Киев был вынужден пойти на такую нереально дорогую сделку.Гончаров: Угроза дефолта Украины становится все явственней

«Правительству и НБУ не удается удержать курс гривны. Она падает, а это вызовет в будущем рост цен. Это свидетельствует о том, что у страны имеется нехватка валюты. Сейчас правительство откровенно течет по течению, хотя могло бы развивать внутренний рынок для поднятия экономики. Однако оно решило выбрать самый лёгкий для себя путь — взять очередной кредит, что на время может и стабилизирует экономическую ситуацию, но продлится это недолго, потому что транш выровняет гривну только временно. Затем вновь начнется её падение из-за того, что стабильно сегодня импорт больше экспорта. У Украины, к сожалению, сейчас нет иного выхода, чем искать подобные временные варианты. К чему это приведет в будущем — думаю и так всем понятно», — заявил Суслов.

Ранее Совет по финансовой стабильности Украины признал, что реализация структурных реформ, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ, крайне важна для макрофинансовой стабильности страны.

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