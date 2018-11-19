Бывший крымский депутат приговорен к 12 годам за госизмену

Днепровский районный суд Киева приговорил бывшего депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша к 12 годам лишения свободы за государственную измену

Приговор был вынесен сегодня, информирует «ДС» со ссылкой на «Крым.Реалии».

Суд решил, что экс-депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда принимал участие в голосовании за оккупационную «Конституцию Крыма». Кроме того, суд расценил как противозаконное участие Ганыша в так называемых «выборах» в горсовет Феодосии в сентябре 2014 года.

Помимо срока экс-депутат также обязан выплатить 5 789 гривен судебных издержек.

До вступления приговора в силу, осужденный остается под домашним арестом.

Во время дебатов 15 ноября Ганыш просил признать его невиновным.

Как сообщала «ДС», 28 апреля 2015 СБУ совместно с Государственной пограничной службой Украины задержали бывшего депутата Верховного Совета (ВР) АР Крыма Василия Ганыша. Бывший депутат был взят под стражу, так как находился в розыске, а Генпрокуратура вынесла ему подозрение в совершении государственной измены.

14 января 2016 Днепровский райсуд в Киеве освободил Ганыша из СИЗО и отправил его под домашний арест.

По версии украинских следователей, Ганыш был одним из тех, кто голосовал за проведение «референдума» о статусе Крыма, и тем самым способствовал посягательством на территориальную целостность Украины. Также политика обвиняют в том, что он 11 апреля 2014 года голосовал за принятие российской конституции Крыма на заседании Госсовета Крыму.

Сам Ганыш утверждал, что не голосовал за «конституцию», но подтвердил, что баллотировался на местных «выборах» 2014 года.

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