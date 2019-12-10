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Бывшие украинские политзаключенные в России отправились на реабилитацию в Латвию. Новости политики

Политика 10 Дек 2019
Бывшие украинские политзаключенные в России отправились на реабилитацию в Латвию. Новости политики
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Латвия приняла на реабилитацию 11 бывших украинских политзаключенных, которых незаконно удерживала Россия

Соответствующая информация размещена на сайте Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает «ДС».

Так, группа бывших узников Кремля проведет в Латвии 12 дней. Поездка украинцев проходит в рамках разработанной латвийским правительством программы реабилитации.

Перед поездкой группа бывших пленников, среди которых и те, которые освобождены и вернулись домой 7 сентября, собралась в посольстве Латвии для встречи с послом Юрисом Пойкансом.

«Мы очень хорошо понимаем вас и вашу борьбу, поэтому мы так охотно поддерживаем вас. В программе вашего пребывания в Латвии не только реабилитация, но и встречи и общения с нашими чиновниками и школьниками. Я убежден, что вы сможете рассказать им о событиях в Украине, о борьбе своего народа», — сказал Пойканс.

Эдем Бекиров и Павел Гриб в благодарность за внимание и помощь подарили послу книгу и собственную картину.

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Источник

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