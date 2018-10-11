Бывшего главу Обуховского райсуда будут судить преследования автомайдановцев

Управление спецрасследований ГПУ закончило досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению экс-председателя Обуховского райсуда Киевской области, а также действующего судьи и бывшего заместителя руководителя аппарата этого суда

Об этом на своей странице в Facebook заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает «ДС».

По его словам, судьи подозреваются в вынесении заведомо неправосудных решений в отношении участников акции протеста Автомайдан в 2014 году. Также судей подозревают во вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота Обуховского райсуда при распределении указанных дел.

Обвинительный акт направлен в Обуховского райсуд Киевской области. Однако прокурор принимает меры по изменению подсудности уголовного производства и передачи обвинительного акта в суд, который расположен в другом регионе.

Напомним, ранее «ДС» сообщала, что судью Оболонского районного суда Киева Максима Титова, который в составе коллегии рассматривает дело беглого экс-президента Виктора Януковича, допустили к конкурсу в Верховный Суд.

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