Бюджет недотримав через курс доллара 2,3 млрд грн за месяц

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курсом гривны можно объяснить только шестую часть бюджетных потерь

Из-за недостатков макроэкономического прогнозирования, в частности курса гривны, недопоступления в государственный бюджет в январе составили 2,3 млрд грн. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан на заседании Комитета Верховной рады по вопросам бюджета, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, фактический курс гривны в среднем за январь составил 24,1 грн за доллар, тогда как в расчетах показателей доходов бюджета на 2020 год учтено 27 грн.

В то же время доходы общего фонда государственного бюджета не выполнены на 13,8 млрд грн, или 24,5%. «Такое существенное невыполнение вызвано прежде всего низким уровнем поступления таможенных платежей. Так, доходы, взимание которых контролируют таможенные органы, не выполнено на 7,9 млрд грн, или 30,4%», — подчеркнул глава Счетной палаты.

По данным ведомства, другим фактором стало уменьшение по сравнению с январем предыдущего года импорта товаров на 1% при условии прогнозируемого на 2020 год роста на 11,3%.

Кроме того, план налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения не выполнен на 2,5 млрд грн, или 26,7%.

«Получили повторение прошлогодней ситуации, когда в январе идет бюджетное возмещение, которое сдерживается в конце предыдущего года. Так, в январе 2020 года возмещено 18 млрд грн, что в 1,8 раза больше, чем в декабре 2019 года (9,8 млрд грн)», — отметил Пацкан.

К тому же план по акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров не выполнен на 2,2 млрд грн, или 43,7%.

Также Пацкан отметил, что в январе с единого казначейского счета предоставлено займов на покрытие временных кассовых разрывов Пенсионного фонда в сумме 8,9 млрд грн, из которых по состоянию на 1 февраля не возвращено 3,7 млрд грн.

Напомним, по данным НБУ, из-за укрепления курса гривны чистые потери государственного бюджета (за вычетом экономии на долговых выплатах и расходах) в 2019 году составили около 23 млрд грн

Как сообщало РБК-Украина, 1 февраля пресс-служба Министерства финансов Украины сообщила о том, что в январе 2020 доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24,5% меньше плана (56,4 млрд грн).

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