Бюджет могут проголосовать в Раде уже в четверг, – Разумков

Дмитрий Разумков / Фото: interfax.com.ua
По словам спикера парламента, на второе чтение проект вынесут 14 ноября
Верховная Рада намерена уже на этой неделе принять во втором чтении проект закона о госбюджете Украины на 2020 год.
Об этом на заседании согласительного совета сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина.
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По словам главы парламента, голосование по проекту пройдет 14 ноября, в четверг.
На обслуживание госдолга в 2020 году, согласно проекту, выделят 141,5 млрд грн.
Также Кабмин ожидает 6 млрд грн поступлений в бюджет от приватизации крупных госпредприятий и еще 6 млрд – от малой приватизации.
Прогнозируемый курс доллара на 2020 год все же снизили с 28,2 грн до 27 грн.
Проект находится на рассмотрении у руководства Рады.
Как ранее сообщал Фокус: