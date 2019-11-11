Бюджет могут проголосовать в Раде уже в четверг, – Разумков

Дмитрий Разумков / Фото: interfax.com.ua

По словам спикера парламента, на второе чтение проект вынесут 14 ноября

Верховная Рада намерена уже на этой неделе принять во втором чтении проект закона о госбюджете Украины на 2020 год.

Об этом на заседании согласительного совета сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина.

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По словам главы парламента, голосование по проекту пройдет 14 ноября, в четверг.

На обслуживание госдолга в 2020 году, согласно проекту, выделят 141,5 млрд грн.

Также Кабмин ожидает 6 млрд грн поступлений в бюджет от приватизации крупных госпредприятий и еще 6 млрд – от малой приватизации.

Прогнозируемый курс доллара на 2020 год все же снизили с 28,2 грн до 27 грн.

Проект находится на рассмотрении у руководства Рады.

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