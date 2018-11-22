Бюджет и выборы

«Не бывает никаких государственных средств. Есть только деньги «налогоплательщиков!» — захотелось начать текст о голосовании Государственного бюджета Украины на 2019 год именно с этой знаменитой цитаты экс-премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

К сожалению, депутаты Верховной Рады прочитают — это в лучшем случае — наш текст уже после того, когда проголосуют Закон. Потому что когда верстался этот номер «Дня», в кулуарах парламента ходили слухи, что депутаты, традиционно для украинского бюджетного процесса, будут работать ночью, но таки примут бюджет.

Большинство украинцев, утверждают эксперты проекта «Цена государства», не осознают, что «государственных средств» как таких не существует. Ведь все, что делает государство, оно делает за деньги налогоплательщиков, при этом 73% бюджетных средств оплачено физическими лицами. И этим, к сожалению, пользуются политики.

Оппозиционные силы парламента используют подготовку госбюджета и голосование за законопроект в зале ВРУ как время для пиара. В частности, партия «Самопомич», лидер которой — городской голова Андрей Садовый, уже объявил о том, что будет баллотироваться на пост Президента Украины, заявил, что увидел в проекте бюджета на 2019 год — «подготовку к подкупу на выборах и фальсификациям».

«Доходная часть растет в сравнении с первым чтением на 18, 1 млрд. гривень, и составляет триллион гривен. Причем происходит этот рост преимущественно за счет ожидания на увеличение налога на прибыль. То есть, давление на бизнес будет увеличен. Еще 300 миллионов гривен власть планирует дополнительно вытянуть из карманов граждан путем снижения порога неналогообложения международных посылок с 150 до 100 евро. О налоге на выведенный капитал, который стимулировал бы бизнес к развитию, и в будущем дал бы увеличение налоговой базы, уже даже не идет речь. Власть насилует бизнес. Простыми словами: за предвыборные «хотелки» будут платить предприниматели и обычные граждане», — заявил народный депутат Роман СЕМЕНУХА.

ВЕРХОВНАЯ РАДА, 22 НОЯБРЯ 2018 г. / ФОТО АРТЕМА СЛИПАЧУКА / «День»

Государственный бюджет 2019 года будет крайне сложным из-за того, что наступило время выполнять внешние финансовые обязательства, возвращать деньги, которые брали свыше 10 лет тому назад. «Так вот, в бюджете на 2019-й заложено 459 миллиардов гривен на возвращение этих внешних обязательств. Где эти средства? Куда они делись? А нам отдавать в 2019 году!» — заявил народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Максим КУРЯЧИЙ. Поэтому власть в который раз просит людей «затянуть пояса» и «перетерпеть», а бизнес — «поделиться». И можно бы — учитывая объективные причины: война, долги и «экономическое дно» — граждане, которые болеют за свое государство, прислушивались бы и потерпели, если бы не несколько принципиальных «но». О которых подробнее — в комментариях.

Но больше всего, что подрывает доверие — это строка в бюджете о выделении одного миллиарда гривен в Фонд Президента Украины, которые будут использованы на финансирование образовательных проектов, подключение интернета в школах и закупку школьных автобусов, а также предоставление налоговых льгот для компенсации поднятых тарифов(?!).

Интересно, что сам Фонд был создан 16 дней тому назад. За две недели до голосования государственного бюджета и за полтора месяца до старта президентской кампании. И интересно, что Петр Порошенко, который сейчас занимает пост Президента Украины, и учитывая количество политической рекламы, таки будет баллотироваться на второй срок, по крайней мере, готовит для этого «почву», является резидентом рейтингов ТОП-100 самых богатых украинцев в первой десятке. Его состояния журнал «Новое Время» недавно оценил в 1,1 миллиарда долларов. И за год они, по подсчетам редакции, выросли на 10%. Ввиду того, что мы декларируем проевропейский вектор движения государства, граждане ожидали такой же «проевропейскости» и от первых лиц. А там — в том мире, где после Евромайдана хотели бы оказаться украинцы, богатыми и знаменитыми, по крайней мере, так описывает пресса, подобные Фонды, которые предусматривают поддержку науки, ученых, социально незащищенные категории населения, вкладывают свои «кровно заработанные».

И, наверное, если бы политтехнологи Петра Порошенко действительно желали бы ему победы, то лепили бы из него, например, украинского Билла Гейтса, и сказали выделить бы миллиард гривен в поддержку молодых ученых, развитие науки и инновации из своего миллиарда долларов. 36 миллионов долларов — это всего 3% его «имущественного состояния». Который за год, напоминаем, вырос на 10%.

Чем еще особенный бюджет 2019 года и почему он все еще верстается с позиции «государственных» денег, а не «денег налогоплательщиков» — в комментариях экспертов «Дня».

«НОЛЬ» СТИМУЛОВ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ»

Анатолий АМЕЛИН, соучредитель Института будущего, бизнесмен:

— Этот бюджет не предусматривает стимулов для развития экономики, создания рабочих мест, инновационных предприятий, детенизации.

В нем нет Налога на выведенный капитал.

Повышают налоговую нагрузку на высококвалифицированных сотрудников.

Повышают ренту на украинскую нефть, что приведет к росту импорта и цен на бензин.

Но зато закладывают финансирование президентского фонда, по которому даже положения (с направлениями деятельности и порядком работы) нет. А все почему? На носу выборы, кандидаты … требуют бюджета.

«ОЧЕРЕДНОЙ», А НЕ УНИКАЛЬНЫЙ»

Богдан ДАНИЛИШИН, глава Национального банка Украины:

— Новый бюджет на 2019 год можно считать ОЧЕРЕДНЫМ бюджетом перестройки страны. Почему очередным — потому, что все бюджеты за годы независимости Украины отображали возможности, которые складывались в определенный период, поддерживать соответствующее состояние развития страны. Каждое Правительство считало свой бюджет наилучшим и таким, что является прорывным для обеспечения нового продвижения экономики. Не является исключением и данный проект. Он является достаточно консервативным и сбалансированным в том виде, который представлен ко второму чтению.

В 2019 году планируется рост ВВП на уровне 3% при условии инфляции 7,4%. В целом, после преодоления падения, экономика Украины растет уже 11 кварталов подряд. Это свидетельствует о том, что курс на формирование открытой конкурентоспособной экономики Украины дает соответствующие результаты. Ускорение экономического роста удалось достичь в первую очередь благодаря увеличению инвестиций и внутреннему потребительскому спросу.

Размер бюджетного дефицита составляет 2,3% ВВП и отвечает требованиям МВФ. Умеренными темпами растут доходы (+9,9% в сравнении с Госбюджетом-2018) и расходы (+10,4%).

Возможности для экономического роста в 2019 году закладываются как 2018 году, так и в предыдущие два года. Ввиду того, что ВВП Украины в III квартале 2008 года вырос на 2,8%, заложенные в проекте бюджета экономические индикаторы, в частности — прирост ВВП на уровне 3% является реальным. В целом экономическое развитие в 2018 году, несмотря на определенные негативные колебания отдельных показателей экономической деятельности, что в том числе были вызваны специфическими обстоятельствами, формирует основу для последующего качественного экономического роста в 2019 году при условиях реализации задекларированных реформ. В то же время сейчас должны учитывать то, что сберегает риски для экономического роста Украины, в том числе из-за возможного: ухудшения внешнеэкономических условий торговли, в частности из-за «торговых войн» и более жестких монетарных условий, что может привести к сжатию международной торговли и снижению спроса на продукцию украинского экспорта; фискальное доминирование, что может ограничивать государственные инвестиции и увеличить долговую нагрузку, сдерживая экономическое развитие страны в среднесрочной перспективе; жесткая монетарная политика относительно формирования ценовой стабильности.

В целом на 2018 год оценки роста реального ВВП колеблются в пределах 3,2—3,5%, потребительской инфляции в пределах однозначного числа на конец года в годовом измерении. Таким образом, на развитие макроэкономической ситуации в Украине в этом году все смотрят с умеренным оптимизмом.

Относительно следующего года, то прогнозы также оптимистичны. По нашим оценкам — 3,2%.

В данном случае прогноз правительства — 3% (на уровне заложенного в бюджет на 2018 год) является консервативно-оптимистичным.

Однако для роста ВВП на уровне 4—6% Украине нужно обеспечить уровень инвестиций 20% ВВП. В настоящее время государственные инвестиции — до 2% ВВП, прямые иностранные инвестиции — до 2 млрд долл. США.

Основным двигателем роста экономики будет оставаться частное потребление. Во-первых, будут сохраняться высокие темпы роста реальных заработных плат, стимулированных активными миграционными процессами. Во-вторых, смягчается фискальная политика, в том числе из-за последующего повышения социальных стандартов. Как и в прошлом году, сохранится активная инвестиционная деятельность предприятий.

Поэтому нужно не останавливать темп реформ. Это является важным для привлечения соответствующего международного финансирования, управления фискальными рисками и поддержания макроэкономической стабильности.

Для ускорения экономического роста до 4% или больше в ближайшие два года нужно сохранить макроэкономическую стабильность и завершить реформы относительно создания рынка земли, оздоровления финансового сектора, противодействия коррупции и обеспечения приватизации. Целесообразно провести реформу государственных предприятий, сформировать прозрачный и действующий рынок газа, включая существенное реформирование системы Нефтегаза, обеспечить защиту прав собственности.

Эти реформы, в свою очередь, будут стимулировать наращивание инвестиций и производительности.

Иначе экономический рост может замедлиться.

«ШЕСТЬ ПРИЧИН НАЖАТЬ КНОПКУ «ПРОТИВ»

Виктор ГАЛАСЮК, глава парламентского комитета по вопросам предпринимательства и налоговой политики:

— Есть шесть причин не голосовать за такой проект Государственного бюджета на 2019 год.

1. «Экономическая зима». 3% роста ВВП и рост торгового дефицита на миллиарды долларов — прочь от Европы экономически!

2. Увеличение налогов вместо инвестиционных стимулов. Вместо индустриальных парков — увеличение экологического налога в 70 раз, рост нагрузки на фонд оплаты труда (ЕСВ) и налоги на мелкие посылки из-за границы.

3. Мизерные социальные стандарты. «Минималка» 4200 грн (как предлагает власть) вместо 6000 грн (как настаиваем мы с Олегом Ляшко и РПЛ), искусственная отсрочка индексации минимальных пенсий (1497->1624 грн) до весны.

4. Более высокие тарифы, меньше субсидий. Тарифы поднимают больше чем на 50% в несколько этапов, а субсидии сокращают на 20 млрд грн.

5. Проедание вместо модернизации. На субсидии — 55 млрд грн, на «теплые кредиты» — только 400 млн грн. На одни только проценты по госдолгу 145 млрд грн, в поддержку экспорта через ЭКА 70 млн грн.

6. «Ручные» схемы власти вместо прозрачных условий для развития. Чтобы освободить от налогов украинское книгоиздание или ввоз электромобилей (это копейки для бюджета) средств «не нашли», а 1 млрд грн на Президентский фонд, из которого перед выборами будут «задабривать избирателей» в ручном режиме, нашли.





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