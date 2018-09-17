Бюджет-2019: субсидии хотят сократить на 16 млрд

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Возможное повышение цен на газ для населения не угрожает пыплатам субсидий

В проекте госбюджета на 2019 год предусмотрено выделение 55,1 млрд грн на коммунальные субсидии, что на 15,9 млрд грн меньше уровня 2018 года.

Проект государственного бюджета на 2019 год, который был представлен Кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады 14 сентября, предусматривает сокращение расходов на выплату субсидий для населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд грн — до 55,1 млрд грн, по сравнению с госбюджетом на 2018 год. Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщает УНИАН.

Отмечено, что проект госбюджета на 2019 был зарегистрирован на сайте Верховной Рады 15 сентября. В первом проекте госбюджета на 2018 год также были заложены 55,1 млрд грн на субсидии, но после доработки было принято решение выделить 71 млрд грн.

Также, 14 сентября, во время презентации проекта госбюджета на 2019 год премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет проведена монетизация субсидий и осовременивание пенсий.

В свою очередь и. о. министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что возможное повышение цен на газ для населения не несет угрозы для выплаты субсидий.

«Точно могу сказать, что субсидий и в 2018, и в 2019 году однозначно хватит. Это то, за чем Министерство социальной политики совместно с Министерством финансов будет следить. Последние несколько лет мы активно занимаемся обеспечением субсидиантов всем необходимым, а с другой стороны — верификацией, чтобы субсидии получали действительно те, кому они нужны», — сказала Маркарова.

Ранее Кабмин назвал основные показатели бюджета-2019. В частности, в следующем году, как ожидает правительство, экономика Украины вырастет на 3%, а инфляция составит не более 8%.

Накануне в правительстве заявили, что планируют расширить круг лиц, которые могут получать субсидии, после изменения цены на газ.

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