Бюджет-2019 – смета доедания страны

Кабинет Министров сообщил основные показатели проекта государственного бюджета Украины на 2019 год и принял решение в ближайшие дни представить его в Верховную Раду. Премьер-министр заявляет: «Важно, чтобы этот бюджет был не только реалистичным, но и поддерживал развитие национальной экономики». Красивые слова, но что за ними стоит?

Действительно очень важно понять, насколько добротно сформирован бюджет-2019. По моим оценкам, презентованный Кабмином бюджет нереалистичен. К примеру, ожидаемые доходы от приватизации в объеме 17 млрд грн – не что иное, как традиционная фантазия правительства, призванная лишь создать видимость сбалансированности бюджета. Государство еще ни разу, начиная с 2015 года, не выполняло показатель по доходам от приватизации. Этот план на протяжении последних четырех лет выполнялся лишь на 0,3–19,9%. Сейчас украинцев правительство обманывает в очередной раз.

Озвученный правительством показатель инфляции в 7,4% тоже не выглядит реалистичным ни на фоне расчетов НБУ (на конец года инфляция составит 8,9%), ни сохраненного с начала текущего года прогноза на 2019 год от Международного валютного фонда (8%). Может показаться, что неточность в 0,6–1,5% является несущественной. Но на самом деле это означает, что рост номинального ВВП не достигнет показателей, заложенных в проекте бюджета-2019, а соответственно и озвученные доходы бюджета в размере 1292,7 млрд грн не являются реальными.

Еще один непростой вопрос – поднятие минимальной заработной платы на 12% – до 4130 грн Получается, что с 2015 года уровень МЗП вырастет в 3,4 раза (на 01.01.2015 МЗП составляла 1218 грн). Столь стремительный рост МЗП означает для бизнеса соответствующее увеличение налоговых выплат в бюджет. Так, поднятие МЗП в 2017 году с 1600 грн до 3200 грн привело к дополнительному изъятию оборотных средств у бизнеса в сумме 7,9 млрд грн, а в текущем году эта сумма составит 2,8 млрд грн (в виде платежей по НДФЛ и ЕСВ). Но главное, поднятие МЗП наносит ощутимый урон прежде всего интересам малого и среднего бизнеса, четверть, а то и треть персонала которого получают зарплаты, приближенные к размеру МЗП.

При этом следует понимать, что «зарплатная гонка» никак не повлияет на попытку правительства вернуть миллион украинских гастарбайтеров из Польши, зарабатывающих в среднем 2100 злотых за месяц, что составляет около 16 тыс. грн, а вот ударить по среднему классу и малому предпринимательству вполне способна, имманентно продуцируя замедление экономического роста страны.

Как тут не вспомнить слова грузинского реформатора Кахи Бендукидзе, сказанные четыре года назад и не теряющие актуальности по сей день: «Украина установила несколько мировых рекордов по идиотизму. Ваша экономика несовместима с жизнью, с существованием государства. Не может быть нищей страна с 48% госрасходов. В большинстве богатых стран европейского типа высокие расходы, но они прозрачные. Если вы будете расти со скоростью 2-3% в год, вас обгонит Молдова и украинские гастарбайтеры будут ездить туда работать».

А значит, сокращать расходы бюджета все равно придется. Для начала хотелось бы видеть 20% снижение государственных расходов на аппарат Верховной Рады, аппарат президента, финансово-хозяйственный департамент правительства и Генеральную прокуратуру. Цена вопроса в реалиях текущего года – 2,8 млрд грн.

И второй, не менее значимый вопрос по поводу бюджета-2019 – действительно ли он сможет поддержать развитие национальной экономики.

В проекте государственного бюджета уже пятый год подряд закладывается серьезный рост расходов – на 25%. При этом адекватный этому увеличению затрат рост экономики не предусматривается – запланированное увеличение ВВП составляет лишь 3%. А с учетом того, что НБУ прогнозирует прирост ВВП всего на 2,5%, над достижением указанного макропоказателя премьер-министру придется еще попотеть. Проект государственного бюджета Украины на 2019 год можно смело называть сметой доедания страны.

На фоне 3% предполагаемого роста украинского ВВП не лишне вспомнить и о тотальном отставании Украины от развития мировой экономики в целом. В частности, эксперты МВФ считают, что мировая экономика прибавит в 2019 году 3,9%. А это означает, что падение Украины на экономическое дно продолжится. И происходит это ежегодно. Главная причина – отсутствие у украинской власти адекватной бюджетной политики.

Неверные приоритеты бюджетной политики

На протяжении всех 27 лет независимой Украины власть прямо противодействует развитию национальной экономики. В частности, 14 лет из 27, т. е. более половины периода независимости, экономика Украины или падает, или, как минимум, не растет. Годовое изменение валового внутреннего продукта страны 11 лет из 27 было отрицательным. Трижды показатель ВВП практически не отличался от нуля (в 2010, 2012 и 2013 гг.). Четыре раза падение экономики в процентном выражении фиксировалось двузначными числами (в 1993–1995 и в 2009 гг.).

На путь догоняющего развития страна становилась только один раз – в 2001–2006 гг., когда темпы развития экономики превышали аналогичные показатели стран Восточной Европы и мира в целом. По прогнозам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. – «ГОРДОН»), мировая экономика в нынешнем году вырастет на 3,7%, а Украине не в состоянии преодолеть барьер даже в 3,2%. Из простого сравнения со странами с сопоставимым уровнем социально-экономического развития следует вывод – Украина оказалась среди стран, чей путь характеризуется низкими темпами роста экономики. Прирост ВВП Украины в 2017–2018 гг. примерно такой же, как в Перу, Болгарии, Сербии, Польше, Армении и им подобных странах.

Причина вовсе не исключительно в агрессии России и соответствующем экономическом уроне. Она еще и в том, что экономический рост отсутствует среди главных приоритетов страны. А ее бюджетная политика является заложником огромного по размерам правительства. Что обусловлено высокими налогами и низким качеством государственного управления.

Согласно исследованиям Института социально-экономической трансформации, Украина – одна из немногих стран в мире (наряду с Белоруссией, Лесото, Ираком и островными мини-государствами), которые входят еще и в ТОП-20 государств по размерам правительства, а также в состав последней четверти государств по среднему показателю качества государственного управления. В среднем за последние 10 лет Украина перераспределяет через публичные финансы около 45% своего ВВП. В итоге наша страна оказалась в рейтингах по соседству с такими богатыми государствами как Германия, Великобритания и Норвегия, но качество услуг украинского государства – крайне низкое.

Такая ситуация сложилась в немалой степени как следствие грубых ошибок власти в последние годы в сфере бюджетной политики. За последние 10 лет более-менее выверенным можно считать только бюджет-2013, когда уровень развития экономики был сопоставимым с расходами бюджета. А в периоды экономических кризисов, особенно на протяжении последних четырех бюджетных лет (за которые суммарный прирост расходов достиг 90,2%), ситуацию следует классифицировать как непредвиденный рост расходов правительства на фоне застоя экономики или «банкет во время чумы». Ведь после падения экономики в 2015 году на 9,8% трехлетний рост за 2016–2018 годы составил только 8,1%, т.е в сухом остатке – минус 1,7%. Иными словами, экономика еще не восстановилась, а правительство уже почти удвоило свои аппетиты.

Бюджетное поведение правительства Украины тяжело назвать адекватным или умным. Более того, его можно охарактеризовать как прямое нарушение ряда принципов бюджетной системы нашей страны, изложенных в ст.7 Бюджетного кодекса Украины. В частности, принципа обоснованности формирования расходов бюджета на основе реалистичных показателей экономического развития Украины, и принципа справедливого распределения общественного богатства.

Чтобы спасти Украину от экономического падения, чтобы вытащить нашу страну из экономического капкана, необходимо срочно сокращать размеры правительства. На повестке дня – решительное сокращение расходов государственного бюджета на предстоящий 2019 год.

Источник: osnovaparty.org





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