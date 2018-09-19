Бюджет-2019: мнение экономистов

Бюджет-2019: мнение экономистов. Фото: antikor.com.ua

Текст документа появился в свободном доступе в понедельник, но некоторые эксперты уже успели его изучить и дать свои оценки.

Богдан Данилишин, экс-министр экономики Украины:

«Новый бюджет на 2019-й можно считать очередным бюджетом развития. Все бюджеты за годы независимости Украины отражали реальные возможности в определенный период поддерживать соответствующее состояние развития страны. Каждое правительство считает свой бюджет самым лучшим и самым прорывным в обеспечении нового прогресса экономики. Не является исключением и этот проект.

В 2019 году планируется рост ВВП на уровне 3% при инфляции 7,4%. После преодоления падения экономика Украины растет уже десять кварталов подряд. Это свидетельствует о том, что курс на формирование открытой конкурентоспособной экономики приносит соответствующие результаты. Ускорения экономического роста удалось достичь прежде всего благодаря увеличению инвестиций и внутреннего потребительского спроса.

… Возможности для экономического роста в 2019 году закладываются как в 2018 году, так и в предыдущие два года. Учитывая, что ВВП Украины во втором квартале 2018-го вырос на 3,8%, заложенные в проекте бюджета экономические индикаторы, в частности, прирост ВВП на уровне 3%, реальны».

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра:

«Бюджет-2019 ничем не отличается от бюджета этого года. Очень много мифов и фантазий насчет роста экономики. Скорее всего, бюджет 2019-го также будет иметь проблемы с пенсиями и субсидиями. Много пообещали, но реально это выполнить нельзя».

Даниил Монин, аналитик, соавтор налоговой реформы:

«Бюджет реальный, но я бы, скорее, назвал его не «бюджетом развития», а бюджетом выборов. По сравнению с прошлым годом в документе есть существенные отличия в приоритетах расходов бюджета и, с моей точки зрения, это вызвано именно предстоящими выборами. Я говорю об уменьшении расходов в базовой смете на ВР, АП, Кабмин после двукратного увеличения за 2 года и после десятикратного роста расходов на секретариат Кабмина».

Андрей Мартынюк, экономист:

«Презентуя бюджет, премьер сообщил, что уже запущен «ряд процессов», которые с каждым годом будут приносить Украине все больше инвестиций. Но прежде чем в очередной раз обещать стране приход инвесторов, неплохо было бы назвать конкретные объекты для инвестирования – чем украинское правительство планирует привлекать «денежные мешки»? Нужно четко понимать: ни один инвестор не придет для того, чтобы поддержать экономику страны, «бюджет развития» или лично премьера. Всех инвесторов интересует только один параметр – будущая прибыль».

Кроме того, в бюджете нет никаких структурных изменений по сравнению с прошлогодним документом. То есть, авторы взяли Бюджет-2018, поменяли в нем несколько цифр и представили это как результаты своей «работы». А раз нет ничего нового, то и никаких предпосылок для развития экономики и прихода инвесторов нет».

Виктор Скаршевский, экономист:

«Бюджет развития страны» — увеличение внешних долгов на $8,6 млрд до конца 2019 года на фоне сокращения социальных расходов»

Алексей Кущ, аналитик:

«Название концепции бюджета на 2019 год емкое и запоминающееся: «Бюджет розбудови країни». Хотя на моей памяти еще ни один Кабмин не предлагал что-то противоположное, вроде «Бюджет стагнации» или «Бюджет проедания». Красивое украинское слово «розбудова» уже стало чиновничьим сленгом. Все 27 лет применяем приставку «роз» и никак не перейдем к приставке «по», которая позволила бы просто построить качественный дом для 42 млн украинцев или сколько нас там еще осталось.

…В следующем году бюджетный дефицит составит не более 2,3% ВВП, что выглядит презентабельно, вот только за красивой ширмой — инфляционный механизм раздувания ВВП, который позволяет одновременно повышать бюджетные доходы и выполнять требование МВФ относительно показателя бюджетного дефицита. Очевидно, что данный сценарий никак не сочетается с жесткой монетарной политикой НБУ в виде высокой учетной ставки и низких темпов наращивания денежной базы. Значит, НБУ и дальше будет выполнять роль инструмента принуждения правительства к послушанию в руках президента. «А если не будут слушаться – отключим кэш».

Можно наращивать бюджет с помощью инфляции или реального роста экономики, можно совмещать первое и второе, что успешно делали практически все украинские правительства. Но в 2014-м году в Кабмине явно утратили меру и чувство баланса. С тех пор министры так вошли во вкус, выплачивая обесцененные зарплаты и пенсии за счет инфляции, что уже не могут остановиться. В следующем году номинальный прирост доходов бюджета составит 11% и значит вновь три из четырех гривен поступлений в бюджет будут обеспечены за счет роста цен, а не реальной экономики».





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