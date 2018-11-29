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Бужанский предложил обнулить итоги Майдана и похоронить его — Украина.ру

Экономика Украины 29 Ноя 2018
Бужанский предложил обнулить итоги Майдана и похоронить его — Украина.ру
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Вопреки надеждам украинцев, массовые акции протеста 2013-2014 года привели не к европейскому уровню жизни, а к ещё большему обнищанию.

«Сделать первый шаг к тому, чтобы прекратить грабежи, блокировки каналов, избиения граждан от рядовых, до возомнивших себя политиками и кандидатами в президенты, можно только одним путём — похоронить первопричину, то есть, Майдан», — написал блогер Макс Бужанский на своей странице в Facebook.

По его мнению, нужно официально объявить о завершении Майдана, в противном случае на аналогиях можно гробить страну вечно, иными словами, пока не уедет или не умрёт от голода последний житель.Революция на экспорт. Если завтра МайданРеволюция на экспорт. Если завтра Майдан

«Как там у старины Чингисхана — можно захватить государство верхом на коне, но нельзя таким же образом им управлять. Лошадь устанет», —резюмировал Бужанский.

30 ноября Украина будет отмечать пятилетие со дня избиения студентов, которое и стало спусковым крючком Майдана, организованного украинскими олигархами. После госпереворота, поддержанного западными странами, экономика Украины обрушилась на 20% за первые два года, страна потеряла российские рынки и резко сократила объём экспорта, национальная валюта обесценилась втрое, цены на товары и услуги выросли почти вдвое, тарифы на газ для населения — в 11 раз, отопление — в 5,5 раза, электроэнергия — в 4 раза. Рекордными темпами росла трудовая эмиграция: по официальным данным, с Украины выехало до 10 миллионов человек.

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