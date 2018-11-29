Бужанский предложил обнулить итоги Майдана и похоронить его — Украина.ру

Вопреки надеждам украинцев, массовые акции протеста 2013-2014 года привели не к европейскому уровню жизни, а к ещё большему обнищанию.

«Сделать первый шаг к тому, чтобы прекратить грабежи, блокировки каналов, избиения граждан от рядовых, до возомнивших себя политиками и кандидатами в президенты, можно только одним путём — похоронить первопричину, то есть, Майдан», — написал блогер Макс Бужанский на своей странице в Facebook.

По его мнению, нужно официально объявить о завершении Майдана, в противном случае на аналогиях можно гробить страну вечно, иными словами, пока не уедет или не умрёт от голода последний житель.Революция на экспорт. Если завтра Майдан

«Как там у старины Чингисхана — можно захватить государство верхом на коне, но нельзя таким же образом им управлять. Лошадь устанет», —резюмировал Бужанский.

30 ноября Украина будет отмечать пятилетие со дня избиения студентов, которое и стало спусковым крючком Майдана, организованного украинскими олигархами. После госпереворота, поддержанного западными странами, экономика Украины обрушилась на 20% за первые два года, страна потеряла российские рынки и резко сократила объём экспорта, национальная валюта обесценилась втрое, цены на товары и услуги выросли почти вдвое, тарифы на газ для населения — в 11 раз, отопление — в 5,5 раза, электроэнергия — в 4 раза. Рекордными темпами росла трудовая эмиграция: по официальным данным, с Украины выехало до 10 миллионов человек.

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