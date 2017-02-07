Украинскому бизнесу пообещали оживить кредитование

Банкиры прогнозируют, что впервые с конца 2015 года в Украине оживится корпоративное кредитование.

Об этом говорится в аналитическом отчете «Опрос об условиях кредитования» Национального банка, сообщает пресс-служба регулятора.

Доля банков, которые прогнозируют, что портфель корпоративных кредитов вырастет в течение следующих 12 месяцев, увеличилась до 71% по сравнению с 38% в предыдущем отчете. Объем депозитов также должен вырасти: этого ожидают 80% респондентов. Высокими являются и ожидания притока корпоративных депозитов (76% опрошенных).

В НБУ также отмечают, что уже полтора года банки в целом положительно настроены относительно качества кредитного портфеля как в корпоративном сегменте, так и домохозяйств. На его повышение надеются 49% и 63% опрошенных соответственно.

Спрос на корпоративные кредиты продолжил увеличиваться в IV квартале 2016. Об этом заявили 34% банков. Он повысился на все виды кредитов, кроме долгосрочных и валютных. Главные факторы — снижение процентных ставок и высокие потребности предприятий в оборотном капитале.

Кроме того, рос спрос на кредиты и со стороны домохозяйств (в основном благодаря снижению процентных ставок, росту потребительской уверенности и сбережений). Банки ожидают дальнейшего роста спроса на гривневые кредиты в I квартале 2017 как среди компаний, так и населения.

Уровень одобрения заявок на кредиты соответствует спросу и также растет. Это касается как корпоративных кредитов, кроме долгосрочных и валютных, так и кредитов домохозяйствам, особенно ипотечных.