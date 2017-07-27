Назван размер долга Ахметова за «Укртелеком» перед «Сбербанком» РФ

Долг Укртелекома, который контролирует бизнесмен Ринат Ахметов, перед Сбербанком России составляет около 1,4 млрд грн или $54 млн.

При этом, по данным следствия Генеральной прокуратуры, Укртелеком заложил все ликвидное имущество Сбербанку России по кредитному договору на $250 млн.

Сотрудники ГПУ ведут уголовное расследование на предмет того, выполнила ли ЕСУ (дочерняя компания СКМ) условия приватизации крупнейшего оператора фиксированной связи и интернета.

По информации ГПУ, Сбербанк выдал кредит под залог активов, связанных с предоставлением мобильных телекоммуникационных услуг. А срок его погашения (до 16 ноября 2016 года) уже давно прошел.

При этом в Укртелекоме утверждают, что сумма залога значительно меньше, чем $250 млн. Впрочем, точной суммы залога в компании не называют.

В свежем отчете Укртелекома за второй квартал указано, что общая заложенность оператора по кредитам сейчас составляет 1,736 млрд грн. Часть из этой суммы (343 млн грн) оператор еще по итогам 2016 года точно был должен China Development Bank. Договор с китайским банком на получение долгосрочной кредитной линии с лимитом $50 млн Укртелеком заключил в конце 2015 года. Цель займа — модернизировать сеть.

«Выходит, что по остальным кредитным (не китайским) обязательствам оператор может быть должен не более 1,4 млрд грн, что по нынешнему курсу составляет $54 млн», — отмечает издание.