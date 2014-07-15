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Чем сильнее доллар, тем сильнее кризис в Украине

Бизнес 15 Июл 2014
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dolar(19)Экономист Александр Гончаров уверен, что курс доллара и кризис украинской экономики взаимосвязаны. Причем связь проявляется таким образом: чем сильнее доллар, тем сильнее проявляются критические процессы.

Об этом Гончаров, который является директором украинского Института развития экономики, заявил накануне.

Так, ослабление гривны всего на один процент приводит к повышению рыночных цен на 0,2-0,3 процента. С начала года гривна упала на 40 процентов, то есть инфляция составила 8-12 процентов. Это математика, доступная даже школьникам.

От этого будут страдать и покупатели. Усиление доллара приведет к падению гривны, то есть к инфляции. А значит, подорожают все группы товаров: и транспортерная лента, и хлеб в магазине.

При этом перспективы национальной валюты очень туманны. Аналитики не могут с уверенностью сказать, каким будет курс даже на следующей неделе. Вероятность дефолта очень высока.

США опережают Украину абсолютно по всем показателям, а потому привязка к доллару играет негативную роль для экономики страны.

Для того, чтобы гривна укрепилась, необходимо восстановить баланс микроэкономики. И анализировать динамику нацвалюты нужно в среднесрочной перспективе (хотя бы на основе двух лет). Говорить же про долгосрочные планы глупо и бессмысленно.

Вызывает опасение тот факт, что антикризисные меры, которые сейчас предпринимает украинское правительство, довольно бессистемны. В то же время Украине уже остро необходим план спасения экономики. Пока же об эффективности правительственных мер говорить не приходиться.

 

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  • Да америкосы уже носом тыкают — гривна искусственно занижена, конечно импортерам и банкам сладко на курсе состояния делать но видимо госвласть в доле, раз за 25 лет ничего не делается.

  • Да америкосы уже носом тыкают — гривна искусственно занижена, конечно импортерам и банкам сладко на курсе состояния делать но видимо госвласть в доле, раз за 25 лет ничего не делается.

  • Сергей

    Александр Гончаров не открыл Америку. Всем и так понятно, что чем дороже доллар, тем дороже товары в магазинах. К сожалению, наша экономика слишком сильно привязана к доллару. Хотелось бы понять: как эту зависимость побороть?

  • Артур

    Грустно, что все на доллар завязано. А по поводу баланса микроэкономики — руководству не до этого, руководству хочется в войнушку с Россией подольше поиграть, и плевать им на простых граждан, которые в один прекрасный момент обнаружат, что на их зарплату только две буханки хлеба купить можно.

  • Гривна искусственно занижается слишком многие на этом имеют копейку, да нет оговорился, — миллиарды.

  • Александр Пан

    Здесь в большей степени приходиться говорить не о усилении доллара о слабой гривне, а так всё по делу, действительно у нас практически все цены зависят от курса доллара.

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