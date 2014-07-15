Чем сильнее доллар, тем сильнее кризис в Украине

Экономист Александр Гончаров уверен, что курс доллара и кризис украинской экономики взаимосвязаны. Причем связь проявляется таким образом: чем сильнее доллар, тем сильнее проявляются критические процессы.

Об этом Гончаров, который является директором украинского Института развития экономики, заявил накануне.

Так, ослабление гривны всего на один процент приводит к повышению рыночных цен на 0,2-0,3 процента. С начала года гривна упала на 40 процентов, то есть инфляция составила 8-12 процентов. Это математика, доступная даже школьникам.

От этого будут страдать и покупатели. Усиление доллара приведет к падению гривны, то есть к инфляции. А значит, подорожают все группы товаров: и транспортерная лента, и хлеб в магазине.

При этом перспективы национальной валюты очень туманны. Аналитики не могут с уверенностью сказать, каким будет курс даже на следующей неделе. Вероятность дефолта очень высока.

США опережают Украину абсолютно по всем показателям, а потому привязка к доллару играет негативную роль для экономики страны.

Для того, чтобы гривна укрепилась, необходимо восстановить баланс микроэкономики. И анализировать динамику нацвалюты нужно в среднесрочной перспективе (хотя бы на основе двух лет). Говорить же про долгосрочные планы глупо и бессмысленно.

Вызывает опасение тот факт, что антикризисные меры, которые сейчас предпринимает украинское правительство, довольно бессистемны. В то же время Украине уже остро необходим план спасения экономики. Пока же об эффективности правительственных мер говорить не приходиться.