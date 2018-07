Бумеранг брошен. Чем политика Трампа грозит мировой экономике

30.07.2018, 08:11

Владислав Рашкован



Заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде (МВФ)

Рьяное выполнение Трампом его предвыборных обещаний может привести к глобальному экономическому кризису, который ударит в первую очередь по самим США

Меня многие спрашивают, что я думаю по поводу экономической ситуации в США. Мое мнение — экономика не простая штука, и сегодняшнюю ситуацию лучше всего проиллюстрируют cartoons, особенно тот, который с бумерангом. Объясню.

Как должно быть

Мир глобален, все страны, даже Сирия и Северная Корея, зависят от ситуации в других экономиках. Чем более развита страна, тем больше она влияет на мир. Чем более открыта экономика и интегрирована в глобальную торговлю или движение капитала, тем больше она зависит от других государств. Мир становится более глобален, экономики — более открытыми. Это необратимый тренд. США – уже давно одна из наиболее важных стран в мире глобализации, доминирующая в международных экономических и торговых отношениях, хочется это лидеру этой страны или нет. Здесь есть последний отчет о США от МВФ.

Уверен, что в глобальном мире должна быть развита суверенная эмпатия. Лидеры одних государств должны понимать, как их политики влияют не только на их страну, но и на регион, и весь мир. МВФ институционально помогает этим лидерам показать взаимовлияние политик разных стран. Как пример, — отчет о развитии внешнего сектора и движения глобальных финансовых и торговых потоков. Также есть и другие отчеты типа Global Fiscal Report, Global Financial Stability Report или World Economic Outlook.

Как есть на самом деле

Что делает президент Трамп на протяжении последних полутора лет? Он реализует свой предвыборный лозунг «Америка прежде всего», который фактически является лозунгом изоляционистов. Такая политика дает краткосрочный позитивный эффект, который ложится на хорошую базу, подготовленную предыдущей администрацией. Как результат, экономика растет более быстрыми темпами.

Но на чем базируется эта политика? Президент Трамп хочет роста количества рабочих мест в США, привлечения в страну средств со всего мира для развития экономики. Это похвально. Именно об этом и должен заботиться глава государства. Но фактически его не волнуют никакие глобальные externalities такой политики. Главное, чтобы в США все было хорошо — «Америка прежде всего». Что для этого делает его администрация? Вводит пошлины на импорт, надеясь, что будет развиваться внутреннее производство; или как минимум поступит больше налогов в казну. Еще больше снижает налоговую нагрузку на бизнес, делая опять-таки производство и инвестиции в США более выгодным. Кроме того, администрация увеличивает поддержку локальному бизнесу, расширяя субсидии.

Курс на политику «больше сейчас»

Крупный бизнес и богатые домохозяйства в Штатах, которые исторически больше поддерживают республиканцев, счастливы. Фактически с этой стороны президент делает все правильно. Он реализует свою программу, направленную на удовлетворение интересов его основных сторонников. Но за счет чего он это делает? Мой преподаватель по макроэкономике в университете говорил, что такая политика называется «политика «больше сейчас» за счет политики «намного меньше потом»». Попытаюсь объяснить.

Снижение налогов приводит к снижению поступлений в бюджет США, при этом продолжение программы поддержки бизнеса (например, агро или шахтеров) необходимо как-то финансировать. Это можно, как обычно, делать за счет увеличения бюджетного дефицита, который покрывается повышением госдолга США, который итак большой. Эту деталь отмечала глава МВФ Кристин Лагард в Давосе.

Потенциальные проблемы и риски

Фонд в этом месяце сделал большой анализ эффекта налоговой реформы США. МВФ указывает, что в реформу, которая дает краткосрочный позитивный эффект для США, вплетены две потенциальные проблемы. Первая — мультинациональные корпорации начнут переводить свои головные конторы в США (Profit Shifting). Таким образом создавая три негативных эффекта:

а) проблемы с дефицитом бюджета в странах, откуда бизнес будет уходить. Странам надо будет дефицит закрывать или более дорогим долгом, или сокращая свои госпрограммы, например, инвестиционные проекты или программы борьбы с бедностью;

б) другие страны тоже начнут снижать налоговые ставки (tax competition). Опять-таки, создавая проблемы для своего дефицита, и при этом фактически нивелируя эффект для США (зачем туда переводить headquarters, если «нас и тут хорошо кормят», но при этом в Штатах уже налоги снижены будут;

в) начнутся глобальные движения капитала, которые могут нарушить глобальную макростабильность (например, перенаправляя большие финансовые потоки с развивающихся экономик в США, создавая напряжение на локальных рынках и провоцируя локальные кризисы, которые могут перерасти в глобальный – кейс кризиса в ЮВА в 1998 году).

Для того чтобы сделать привлечение долга более привлекательным, но не допускать перегрев экономики, FED должен повышать ставки, что уже и происходит. Но такие повышения автоматически создают три новые большие проблемы:

а) повысятся локальные ставки по кредитам для бизнеса и домохозяйств. Это сделает кредиты менее доступными, а облигации корпораций более дорогими, и, следовательно, повлияет на экономический рост через удорожание готовой продукции компаний и увеличение инфляции в США);

б) другие страны также должны будут повышать ставки заимствований, так как они очень сильно зависят от низко рискованных ставок в США;

в) рост ставок по государственным заимствованиям негативно повлияет на рынок ценных бумаг, рискуя кризисом на equity markets по всему миру.

Стоит сказать, что, пока богатые домохозяйства и корпорации радуются налоговым послаблениям, неравенство в доходах в США возрастает. У 40% американцев нет возможности сохранить $400 на оплату непредвиденных расходов. Рост ставок по кредитам с плавающей ставкой снова может ощутимо повлиять на их благосостояние, а затем и на рынок недвижимости, как это было в 2008 году. Первые угрожающие сигналы перегрева уже на горизонте.

Торговые войны Трампа с точки зрения теории игр

Теперь к торговым войнам: барьерам, квотам и тарифам. Интересно посмотреть на эту проблему со стороны теории игр. Была одна маленькая заметка в СМИ на такую тему. При Трампе роль США в международной торговле резко меняется, поскольку США становится не кооперативным, а конкурентным игроком. Это перемещает мир в совершенно другой класс конкуренции, такой как «игра в цыпленка» или знаменитая «дилемма заключенного». В ней появляются сильно отличающиеся условия равновесия. Проблема в том, что в подобной ситуации резкое изменение тактики доминирующего игрока, которым является США, поворачивает общий результат игры в негативный для всех сторон. Провоцируя торговые войны, администрация Трампа создает ситуацию, в который каждая страна будет заботиться только о своей выгоде, делая конкурентные ходы. Но все вместе это разрушит общую мировую торговую систему.

Что посеешь, то и пожнешь

МВФ уже высказал свое мнение поэтому поводу. Фактически торговые войны, развязанные Белым домом, ударят обратно по Штатам. Войны с основными торговыми партнерами: Китаем, Евросоюзом в целом и Германией в частности, Канадой и Мексикой (партнеры по НАФТА) приведут к двум последствиям:

а) введению контрмер странами – торговыми партнерами, а, следовательно, снижению спроса на американский экспорт;

б) при снижении глобального спроса, вызванного новыми торговыми барьерами, в целом глобальный экономический рост будет замедляться.

МВФ посчитал краткосрочный негативный эффект на уровне $430 млрд долл. Больше других от торговой войны на данный момент пострадали те же аграрии в Штатах. Чем ответила администрация Белого дома? Правильно – увеличением субсидий на $12 млрд долл и ростом долга. При этом сами аграрии говорят, что им не нужны субсидии, они просто хотят торговать…

Кроме того, больший уровень протекционизма и более обширные торговые войны могут повредить бизнес-климату, разорвать уже устоявшиеся глобальные value chains, замедлить рост производительности труда, снизить экономический рост, повысить потребительскую инфляцию и далее усугублять расслоение в доходах в разных частях мира. Т.е. нивелировать выгоды, которые и дает глобализация . Сломать все это можно достаточно быстро, отстраивать заново придется много лет.

Постараюсь подытожить словами главного экономиста МВФ Мориса Обстфельда: «Правительства должны сопротивляться политике, направленной только внутрь страны (inward-looking thinking), и помнить, что проблемы общих интересов и всесторонней кооперации очень важны для развития нашего общества. Пренебрежение этим принципом, который стимулировал глобальное развитие последние 30 лет, может привести к тому, что следующий глобальный кризис “come sooner and be harder to fight”. И первым, кого заденет этот бумеранг кризиса, будут именно США.

