Бум добычи в США покроет рост мирового спроса на нефть

© Reuters. Бум добычи в США покроет рост мирового спроса на нефть



Investing.com − После роста в начале недели цены на нефть вновь попали под давление. К моменту публикации баррель сорта котировался вблизи отметки $65,40, а сорт оценивался в $62,25 за баррель. Управление энергетической информации (EIA) пересмотрело прогнозы добычи в США. Из отчета EIA следует, что в этом году Соединенные Штаты покроют весь рост мирового спроса. Аналитики также обеспокоены тем, что текущие прогнозы мирового спроса на нефть не учитывают возможность замедления мировой экономики.

Вчера во второй половине дня вышел ежемесячный отчет Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Ведомство значительно повысило свои первоначальные прогнозы роста нефтедобычи в США в 2018 году. Согласно обновленной оценке, годовой рост составит 2 млн баррелей в сутки (ранее прогнозировалось 1,77 млн баррелей в сутки). В целом производство нефти в США в 2018 году увеличится на 1% по сравнению с предыдущим прогнозом, достигнув уровня 10,7 млн баррелей в сутки (в среднем).

В то же время, EIA ожидает, что за тот же период мировой спрос вырастет всего на 1,7 млн баррелей в сутки (ранее прогнозировалось 1,73 млн баррелей в сутки).

Ускорение производства сланцевой нефти в США начинает напоминать последний бум, когда производство выросло на 1 млн баррелей в сутки в 2012 году, затем на 1,2 млн баррелей в сутки в 2013 году и еще на 1,8 млн баррелей в сутки в 2014 году.

Во время последнего бума американские производители нивелировали рост мирового спроса, подтолкнув рынок к избытку предложения и создав условия для последующего снижения цен, напоминают аналитики.

Давление на нефтяные цены также оказали опубликованные накануне данные Американского института нефти о росте запасов в хранилищах на 5,7 млн баррелей, что только подтверждает опасения участников рынка.

В центре внимания также остается тема внешнеторговой политики США и динамика американского фондового рынка. «Велика вероятность того, что индексы и сегодня будут падать, уводя за собой цены на нефть. Давление на фондовые площадки США будет оказывать новость об уходе в отставку Гэри Кона, который выполнял стабилизирующую функцию в администрации Дональда Трампа», – считает Михаил Шейбе, стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках Sberbank Investment Research.

Как уже сообщалось, глава Национального экономического совета США Гэри Кон подал в отставку в знак протеста против требований Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Инвесторы всерьез опасаются введения этих мер, что ограничивает интерес к риску.

ОПЕК поддерживает цены на нефть ради Saudi Aramco; МЭА не учитывает цикличность мировой экономики

Напомним, что в понедельник Международное энергетическое агентство выпустило свой прогноз Market Series Report: Oil 2018. По оценке ведомства, рост добычи в США составит 1,5 млн баррелей в сутки в текущем году, а рост спроса − 1,4 млн баррелей в сутки. К 2023 году объем мирового спроса на нефть увеличится на 6,9 млн баррелей и составит 104,7 млн баррелей в сутки. Во многом растущее потребление нефти агентство связывает с положительной динамикой развития мировой экономики.

Нефтяной аналитик Reuters Джон Кемп в своей сегодняшней колонке пишет, что МЭА может недооценивать производство вне ОПЕК и переоценивать глобальное потребление. «Прогнозы МЭА по производству сланцевой нефти обусловлены текущей ценовой кривой, которая показывает, что к 2023 году цена на нефть марки Brent упадет до $58 за баррель. Однако нефтяная промышленность циклична. Если в ближайшие несколько лет цены будут расти, а не падать, производство сланца в США может вырасти даже быстрее, чем прогнозирует МЭА, и спрос на нефть ОПЕК будет, соответственно, ниже», − рассуждает эксперт.

Прогноз спроса МЭА, основанный на экономического роста ВВП от МВФ, предполагает, что мировой экономический рост будет оставаться стабильным на уровне 3,7% в год до 2023 года. «Но экономическая экспансия в США уже является третьей по длительности в истории, и если она продолжится, она станет второй по длительности в мае 2018 года и самой длительной в июле 2019 года. Предположение, что мировая экономика будет продолжать неуклонно расти еще пять лет, довольно рискованно и может оказаться слишком оптимистичным», – пишет Кемп. По его словам, любой долгосрочный прогноз спроса должен учитывать макроэкономический цикл и возможность замедления в Соединенных Штатах, Китае или мировой экономике в какой-то момент в ближайшие пять лет.

«Хотя последние индикаторы подтверждают, что экономика США в хорошей форме, но она приближается к финальной стадии бизнес-цикла», – подтверждает Кристофер Дембик, глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank.

В той же колонке Кемп отметил, что Организация стран-экспортеров нефти искусственно пытается повысить цены на нефть за счет снижения прогнозов по мировым запасам нефти и поддержания сокращения добычи. По мнению аналитика, лидер ОПЕК Саудовская Аравия делает это намеренно: чтобы максимизировать оценку нефтяного гиганта Saudi Aramco. Предположительно, продажа доли в Saudi Aramco произойдет посредством IPO в конце этого года или в 2019 году. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, крупнейшая в мире по добыче и экспорту нефти компания Saudi Aramco может стоить более $2 трлн.

Но рост цен еще больше ускоряет производство сланцевой нефти в США, усугубляя проблему.





Источник