Bugatti к 110-летию представил суперкар: фото, видео. Авто, Экономика — новости бизнеса Украины — Liga.net

Bugatti представил эксклюзивный спорткар La voiture noire, который уже продан коллекционеру за 11 млн евро

Французский производитель люксовых спортивных автомобилей Bugatti Automobiles SAS представил на Женевском автосалоне три новинки, среди которых эксклюзивный спорткар La voiture noire (фр. «черный автомобиль»). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Коллекционер, имя которого не называется, приобрел уникальный автомобиль за 11 млн евро, что делает его самым дорогим новым автомобилем в мире, подчеркивают в Bugatti.

В компании отмечают, что у названия La Voiture Noire особая история. Сын Этторе Бугатти, Жан, разработал и управлял одним из четырех выпущенных купе Type 57 SC Atlantic. Он называл свой Atlantic именно «La Voiture Noire» — черный автомобиль. Этот автомобиль бесследно исчез до Второй мировой войны. В наши дни он считается одной из величайших загадок в истории автомобиля и будет невероятно ценным.

«Для Bugatti La Voiture Noire — это больше, чем просто воспоминание об Атлантике. Мы отдаем дань давней традиции, Франции и творчеству Жана Бугатти», — сказал президент Bugatti Стефан Винкельманн. «В то же время мы переносим неординарные технологии, эстетику и экстремальную роскошь в новую эпоху», — отметил он.

Эта спортивная машина была изготовлена ​​вручную. Помимо дизайна, качества и материалов, это относится и к культовой силовой установке. 16-цилиндровый двигатель с рабочим объемом 8 литров вырабатывает 1103 кВт/1500 л.с.

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