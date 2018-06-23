Будущее Украины на примере «лечения» Греции МВФ и ЕС

Все. Больше Греция не будет получать денег от ЕС для финансовой помощи. МВФ уже давно передал давать деньги. Все эти структуры говорят, что Греция уже «выздоровела». Но что же произошло на самом деле? Действительно ли экономика Греции уже вышла из кризиса.

Для нас опыт «лечения» Греция очень важен еще и потому, что МВФ и ЕС Украину тоже «лечат» аналогичными советами и рекомендациями. Поэтому, если хотите узнать, что будет с экономикой Украины через десять лет, посмотрите, что произошло в Греции, «благодаря» целительной силы реформ от МВФ и ЕС.

Рост ВВП Греции за первый квартал 2018 года вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вот этот рост и считается «концом кризиса» и ЕС считает, что больше Греции финансовая помощь не нужно. Формально все правильно, если ВВП растет — кризиса нет. Тем более, что в 2010-2012 годах падение ВВП Греции было больше 10% и даже в 2016 году наблюдалось падение ВВП, а теперь рост. Можно открывать шампанское и праздновать победу реформ. В Украине рост ВВП за 1 кв. 2018 года больше 3,1%. Так, что в глазах ЕС и МСФ Украина «здорова, как никогда, а реформы на марше».

Главред22.04.2018Корреспондент28.10.2017Atlantic Council13.04.2017Bloomberg03.03.2017Хочу напомнить, что в 2008 году, когда начался кризис в Греции, показатель госдолга к ВВП был 108%. На текущий момент, в Греции ВВП 179%, в 2016 году был 181%. Так что назвать это радикальное уменьшение долговой нагрузки на экономику Греции сложно, скорее просто ЕС и МВФ Греция надоела. Они уже поняли, что их советы и реформы оказались ошибочными, но это никогда не признает не руководство ЕС, не руководство МВФ, поэтому они просто решили денег не давать. Это ждет и Украину. Понятно, что у нас все реформы провалены и поэтому МВФ жадничает, а ЕС много обещает, но мало дает.

Самый главный вопрос, что же заплатили жители Греции за «деньги от ЕС и МВФ». Это очень важно знать и для жителей Украины. Это будущее украинцев.

Дефицит госбюджета Греции по итогам 2017 года — 0,8%. Просто замечательный показатель, если не обращать внимание на другие показатели. Уровень безработицы в Греции на текущий момент 20%. Уровень долгосрочной безработицы 15%, уровень безработицы среди молодежи 43%. Пенсионный возраст был поднят с 57 лет до 67 лет. Были увеличены ставки налогов, сейчас в Греции НДС 24%, налог на доходы физлиц 45%. Все эти налоги были повышены после 2008 года, как необходимое условие выхода страны из кризиса.

Минимальная зарплата 684 евро (прожиточный минимум 580 евро), до 2008 года была около 900 евро. Многие греки работают за границей и поэтому объемы частных валютных переводов в Грецию растут. Растет и количество туристов. Дешевизна услуг и вообще дешевизна отдыха в Греции частично стало тем стимулятором, который и обеспечил рост туристов и валюту, которую они привозят с собой, чтобы потратить там. Существенно уменьшился импорт Греции, так как доходы упали, но зато уменьшился дефицит внешней торговли.

В целом, экономика Греции оживает и выходит из кризиса. Хотя, можно поспорить о том, чтобы было, если бы Греция не брала деньги от МВФ и не делала ошибочные рекомендации МВФ и ЕС. Может быть, тогда бы и выход из кризиса был бы быстрее. Потому что, во многом экономика Греция восстанавливается не «благодаря» а вопреки. Как и в Украине, все рекомендации МВФ для Греции оказались ошибочные. Они только усугубили ситуацию и привели к обеднению населения. Разговоры о том, что если уменьшит дефицит госбюджета (любимая рекомендация МВФ), то после этого будет расти зарплата и доходы в стране оказались ошибочные.

В действительности сейчас экономика Греции больше живет за счет туристов, что не может себе позволить Украина, денег греческих гастарбайтеров, низких зарплат и низких доходов греков, что в свою очередь сдерживает инфляцию, надежды на будущее экономическое чудо, которое не за горами. В действительности, пример Греции — это еще один пример того, что рекомендации МВФ и европейских экспертов как правило ошибочные, потому что они никогда не учитывают реальное состояние экономики той страны, которой дают эти рекомендации.

Вот и получается, что Греция получила кредиты МВФ, сделала «реформы» и теперь не знает, как погасить эти кредиты. Это ничего никому не напоминает?





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