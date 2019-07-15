Будущее Украины глазами патриотов-нацистов: вытянуть из Донбасса людей, продолжая войну — 15.07.2019

Спикером последних рефлексий футурологов украинского разлива выступил исполнительный директор этого УИБа на сайте ZN.UA Виктор Андрусив. С одной стороны, функция исполнительных директоров — обеспечивать работу офисов, а не витийствовать. С другой стороны, главный спикер этой, прости Господи, институции Юрий Романенко совсем уже в своих блогах на ютуб-канале потерял способность выражаться прилично. С третьей стороны, в учредителях там еще Антон Геращенко и Тарас Березовец числятся — тем вообще сейчас желательно ничего не озвучивать и ждать. Авось со временем прошлые их озвучки хоть немного позабудутся, и Уголовный кодекс сделает вид, что не помнит их «разжигания».

Жебривский: Только международный контроль заставит Киев выплатить пенсии в Донбассе С четвертой стороны, господин Андрусив был заместителем господина Жебривского — государева смотрящего по Донбассу, в ранге главы военно-гражданской администрации. То есть, должен иметь свое мнение на основании личного опыта. Так что же имеет сказать этот уроженец Львова жителям Донбасса? Не стоит приводить «новую стратегию» полностью, но остановиться на отдельных высказываниях будет уместно.

«Чрезмерная зависимость от внешних партнеров, слабая экономика и агрессивная Россия — все это не дает возможности самостоятельно двигаться в направлении реализации собственных национальных интересов». Смелое признание в несостоятельности. Как говорится, лечение болезни начинается с признания больным ее наличия. Но при правильном курсе.

«…По нашему мнению, ключевое в решении конфликта — это восприятие украинским обществом того или иного решения. Без позиции общества какие-либо подходы и стратегии будут обречены на провал». Перекликается с позицией нового президента пропустить непопулярные решения через референдумы, не находите? Тем более, что жена Андрусива — Галина Янченко — тоже метит в «Слугу народа», для чего заняла позицию №5, что как максимум свидетельствует о тесном сотрудничестве, или как минимум — о «дружбе домами».

Следующий тезис должен настораживать, но европейских партнеров — в Донбассе к такой позиции Киева уже давно привыкли: «Украина и Россия стоят на позициях, исключающих возможность компромисса и достижения мира». Комментарии, как говорится, излишни. Далее следует череда умозрительных заключений по поводу Путина и России, которая играет вдолгую. Нет повода для дискуссии.

А вот дальше начинается самобичевание на почве неутешительного диагноза: «В международной политике начинаются тектонические сдвиги в пользу РФ. Отсутствие экономических и политических прорывов со стороны украинской власти за последние пять лет все больше разочаровывает и подрывает доверие западных партнеров к Украине как успешному государству. Ситуация в ПАСЕ и «Северный поток — 2» будут только первыми звоночками в ближайшие годы. Запад живет в ожидании новой волны финансового кризиса, что вынуждает его чрезвычайно прагматически относиться к России. Санкции в этой ситуации выступают неприятной ложкой дегтя, которую связывают с Украиной. Поэтому не исключено, что 2019-й и 2020-й станут годами поиска быстрых гибридных решений и соглашений между Западом и РФ, без учета интересов Украины. Это дополнительно заставляет власть думать над новыми стратегиями и подходами».

При этом отмечает эксперт и задолженности по старым подходам: «Украина же годами не решает колоссальных проблем переселенцев и инфраструктуры подконтрольных территорий».

А вот дальше начинается самое интересное — ответы на вопрос: «Ради чего огород городится?»

Эксперт: Трудовая миграция убьёт Украину «Основная цель нашей стратегии — реинтегрировать переселенцев, вытянуть из оккупированных территорий и России людей, которые были вынуждены оставить свои дома… Мы должны начать реализацию масштабной политики вытягивания людей с оккупированных территорий… в Украине образовались серьезные предпосылки для перевозки рабочей силы. Значительная миграция в Польшу создала дефицит кадров по всей стране. По данным службы занятости, в июне 2019 года зафиксировано на 10% вакансий больше, чем в июне 2018-го. Значительный спрос на рабочую силу есть и у иностранных инвесторов, создававших производство в последние годы».

Вот оно что! У патриотов работать, оказывается, некому — уезжают переживать о родине издалека. А донбасский люд, как только не охаиваемый в последние годы теми же Геращенко и Березовцом — единомышленниками, надо полагать, Андрусива, раз они в одной лодке расшатываются — и работящ, и умен, и добросовестен, всем бы такого.

То есть, вещать про дотационный регион первому главе военно-гражданской администрации господину Таруте ничего не мешало (как тому танцору). До того додотировали, что через время премьер-министр Арсений Яценюк заявлял о потере 20% экономики Украины. Были ли это 20% ВВП, или были ли это 20% дотаций, на которые живет вся страна — не суть этого анализа. Поэтому интересен ответ на следующий вопрос: за чей счет планируется банкет?

«Для реализации этой политики необходимо создать Фонд реинтеграции, который будут наполнять совместно украинский бюджет и международные партнеры. Объявление конфликта длительным позволит многим международным организациям перейти от оперативных проектов к долгосрочным… Фонд должен заняться также финансированием всей необходимой инфраструктуры для жителей оккупированных территорий».

Про международных партнеров ловко, правда? Очень наглядная реализация концепции «капитализма катастроф», который проявил себя в полный рост в том же Ираке. А здесь исполнительный директор украинского института будущего ведет себя как суперэффективный менеджер — он, по сути, предлагает создать рыночный сегмент по обслуживанию этого процесса. На приятных комиссионных, конечно, же. Ибо ни экскаваторов с бульдозерами, ни асфальто- и трубоукладчиков у Андрусива нет, значит — готов помогать добрым советом.

Например, таким: «…жители оккупированной территории могут беспрепятственно закупать все необходимое и в любых объемах и вывозить на оккупированную территорию. Никаких ограничений с нашей стороны в сторону оккупированных территорий быть не должно». То есть, старый добрый лозунг «Покупай украинское!» предлагается вышить на новом флаге? И предлагать закупку у отечественного производителя даже за счет получаемых в Донецке и Луганске российские пенсии? На что только не пойдешь в условиях жутчайшего дефицита госбюджета…

Военная доктрина Зеленского: война с Россией и блокада Крыма Но про людей — это для людей. Для бизнеса — про бизнес: «Кроме того, важно запустить крупные инфраструктурные проекты. В условиях краткосрочных ожиданий завершения конфликта государство не хочет инвестировать в строительство новых путей, мостов, железных дорог. Но игра вдолгую требует вывода подконтрольных территорий из логистических тупиков, в которые они попали из-за оккупации областных центров. Более того, агрессия РФ в Азовском море вынуждает искать новые инфраструктурные решения и для Мариуполя и Бердянска. Не менее важный вопрос, требующий решения, — поставки воды через оккупированные территории. Сюда также надо зачислить и структурную трансформацию экономики подконтрольных территорий, учитывая размещение там немалого количества военных и техники».

Вывод однозначный: война — дело прибыльное, и никто инвестировать в вышеперечисленные проекты не станет, если дело пойдет к миру, ибо инфраструктура разорванного региона воссоединится. Поэтому миру — нет. И об этом вся стратегия.

«Предложенные шаги — всего лишь часть значительно большего и более глубокого документа, разработанного экспертами Института. За нашими предложениями стоят значительные аналитические расчеты, от военных сценариев до описания инфраструктурных проектов… Ведь самое плохое, что может постигнуть Украину и новую власть, — это ждать решений от наших западных партнеров, особенно на фоне возвращения РФ в ПАСЕ без выполнения каких-либо условий».

А вот с последним выводом придется согласиться в полной мере. Еще бы Украина согласилась с позицией так называемых западных партнеров — с их европейской способностью к компромиссу, взаимной выгоде и прагматизму во имя процветания континента. Однако курс доллара во влажных мечтах доморощенных экспертов пока, вопреки логике, намного выше курса евро.

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