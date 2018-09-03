Будущее не в digital: ритейлеры снова вкладывают в традиционные магазины



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— 58 минут назад

Ювелирная компания Tiffany вкладывает $250 млн в свою старейшую и самую известную торговую точку — магазин на Пятой авеню на Манхэттене (именно здесь снималось несколько сцен фильма «Завтрак у Тиффани»). Решение может показаться странным в условиях наступления электронной торговли и «розничного апокалипсиса», однако многие компании, похоже, начинают переосмысливать свое отношение к постулату «будущее в digital» и все больше инвестируют в «живые» точки, пишет The Wall Street Journal. Несмотря на рост, онлайн-коммерция по-прежнему занимает небольшую часть глобального рынка, а число предпочитающих офлайн-магазины покупателей, как минимум, не снижается.

«Магическое место»

Новый СЕО Tiffany Алессандро Боглиоло меняет продуктовую линейку компании, делая бренд более молодежным и, конечно, занимается развитием онлайна (luxury-изделия Tiffany можно купить, например, на Tmall). Однако основу бизнеса

Tiffany — не единственный пример ритейлера, который вкладывается в традиционные торговые точки. Если Walmart купил несколько онлайн-ритейлеров и крупнейший маркетплейс Индии, то конкурирующая сеть Target потратила $7 млрд на усовершенствование операционных процессов, подчеркивая: офлайн-точки — «невероятно важная» основа бизнеса

Основной объем розничной торговли в США по-прежнему делается в офлайне. На онлайн-продажи приходится только 6% выручки Target, около 7% Home Depot и 4% у Walmart. То есть, традиционные ритейлеры остаются зависимы от обычных магазинов. «Это магическое место, где как клиент вы хотите необычайного обслуживания», — уверен Боглиоло.

Статистика подтверждает

Соцопросы подтверждают, что инвестиции в офлайн-магазины оправданы. Согласно опросам PwC, количество людей, которые ходят в магазин как минимум раз в неделю, выросло за последние три года — с 40% в 2015 году до 44% в нынешнем. А рынок электронной коммерции, по данным PwC, по-прежнему занимает менее 15% в B2C-отрасли.

Июльский опрос McKinsey показывает, что больше половины американцев делают покупки как в онлайне, так и в офлайне, а посетителей традиционных магазинов больше, чем онлайн-покупателей.

Как интернет меняет традиционную торговлю?

Впрочем, ритейлеры достаточно разумны, чтобы интегрировать процесс «физического шоппинга» с привычками пользователей в сети, и понять, что сейчас точно не время отказываться от инвестиций в традиционные магазины, пишет WSJ. В качестве примера — кафе в фирменных цветах Tiffany, которое компания открыла в своем главном магазине на Пятой авеню. Оно вмещает около 40 человек одновременно — и в будний день в онлайн-очереди «сидят» более тысячи человек, надеясь, что место освободится.

Боглиоло уверен, что перепланировка на $250 млн позволит через три года увеличить выручку магазина на 1%-2%. Идея о перепроектировании магазина была предложена еще до его появления в компании, однако итоговое решение принимал именно он.

«Это было одно из самых волнительных решений, потому что если сделать что-то подобное неправильно, то исправить это невозможно», — вспоминает СЕО Tiffany. Главная задача перепланировки — максимально адаптировать магазин под поведение покупателей через 5-10 лет.

В качестве базового примера перепланировки — аэропорты и театры, которые обязаны успешно пропускать огромные группы людей через ограниченное пространство. Боглиоло хочет позаботиться об отсутствии очередей. «Очереди — не часть мечты», говорит он.

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