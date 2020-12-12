будни российских миротворцев в Карабахе — Новости политики, Новости России — EADaily

Издание Dalma News подготовило репортаж о тяжелых буднях российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Заживляя все «раны»…

Российские миротворцы продолжают содействовать соблюдению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Весьма продуктивно действуют они и по всем направлениям оказания гуманитарной помощи — над тем, чтобы вернуть карабахцев к нормальной жизни работают военные, медики, иные специалисты.

В частности, при содействии миротворческих подразделений возобновился учебный процесс в школах. 3 декабря звонок прозвенел еще в одном общеобразовательном учреждении — в школе № 8 Степанакерта. Для этого, буквально накануне российские военнослужащие полностью завершили разминирование в районе этого учебного заведения, оказали помощь в проведении ремонтных работ и обеспечили безопасность при снабжении необходимым учебным имуществом и оборудованием.

При содействии российских миротворцев в Нагорный Карабах начали возвращаться школьники и учителя. Преподаватели спешно принялись адаптировать учебную программу таким образом, чтобы учащиеся смогли наверстать пропущенные из-за военных действий занятия.

В свою очередь к активной работе приступили российские медики. 3 декабря официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о разворачивании второго по счету госпиталя: «Продолжается развертывание второго военного госпиталя в населенном пункте Мартакерт».

При этом в первом полевом госпитале, развернутом ранее в Степанакерте, полным ходом уже шел прием — как миротворцев, так и местных жителей, нуждающихся в неотложной помощи.

В течение одного лишь дня — 4 декабря, российские военные медики приняли примерно 40 местных жителей. Консультирование, осмотр и квалифицированная медицинская помощь оказывались терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами, вошедшими в состав Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Восточного военного округа, прибывшего в Нагорный Карабах. Для осуществления этой благородной миссии подразделения МОСН проделали долгий путь — были переброшены самолётами военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродромов Хабаровска в Ереван, после чего совершили суточный 300-километровый переход в Степанакерт.

В составе первого подразделения МОСН к месту назначения прибыли свыше 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, терапевты, эпидемиологи, а также анестезиологи-реаниматологи. Анестезиологи-реаниматологи изрядно помогли в эти дни коллегам в городской больнице Степанакерта — речь шла о содействии в работе с тяжелыми пациентами в реанимационном отделении.

Российскими миротворцами из состава медицинского отряда специального назначения также были созданы многофункциональные врачебные бригады для обеспечения выездной работы военных медиков — в частности, в Аскеранском районе. В состав медицинских бригад вошли самые разные врачи, в том числе специалисты психологической службы, оказывающие помощь местному населению в удаленных сёлах и районах. За сутки была оказана помощь более чем 20 пациентам в отдаленных населенных пунктах данной области, сообщил 7 декабря Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.



Иллюстрация: Dalma News

Россияне прибыли, как нельзя кстати — на дворе зима, когда активно проявляет себя «хроника». Не случайно, согласно официальному релизу, «обращения местных жителей, как правило, связаны с обострением различных хронических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем, оказанием стоматологической помощи». Благо, помимо профессиональных навыков, у россиян имеется и вся необходимая медтехника.

«Мобильные группы оснащены современным медицинским оборудованием и имеют возможность проводить диагностику пациентов на местах», — информировали в Минобороны РФ.

Благодаря «медицинскому спецназу», отчасти стало возможным решить и проблему с кадрами, дефицит которых наблюдается ныне в Карабахе. Как заявил в беседе с журналистами глава Центра медицинского обеспечения Центра управления миротворческой деятельностью России подполковник Егор Демидович, «масса врачей в период военных действий уехали отсюда и до сих пор не все возвратились».

«Вместе с тем, приезжали специалисты из Еревана, Армении, оперировали. Но военные действия закончились — и они уехали. Поэтому дефицит кадров сейчас остается — в некоторых районах наиболее острый, в некоторых — наименее», — заявил Демидович РИА Новости.

По его словам, на данном этапе российские специалисты собирают, обобщают и анализируют сведения, а также представляют свои предложения карабахской стороне по организации медицинской помощи: «Мы имеем опыт в этом отношении. Они прислушиваются». Нет ли у российских военных медиков сложностей при оказании помощи населению НКР, связанных с языковым барьером? Начальник Центра медицинского обеспечения отметил: «В каких-то случаях нам приходится разговаривать так, как можем. Но такого, чтобы у нас было непонимание, еще не встречали».



Иллюстрация: Dalma News

О том, что миротворцы и местное население разговаривают «на одном языке», было понятно с самого начала вхождения военного контингента России на карабахскую землю. Тех, кто приходит сюда с миром, иначе и не встречают. Российские же военные проявляют себя самым наилучшим образом: чего только стоят фото, облетевшие соцсети — военный, заботливо застегивающий куртку школьнице; местные дворняги, окружившие солдата, наверняка, регулярно их подкармливающего. Об обеспечении же безопасности — речь, прежде всего, о разминировании населенных территорий, не приходится и говорить.



Иллюстрация: Dalma News

4 декабря военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны приступили к разминированию южной окраины Степанакерта. И в течение дня провели очистку от взрывоопасных предметов (в ходе инженерно-саперного обследования местности, в частности, было обнаружено 10 кассетных боеприпасов) довольно крупного участка местности на южной окраине столицы Нагорного Карабаха.

«Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности южной окраины Степанакерта. За минувшие сутки очищено более одного гектара территории, один километр дорог, обнаружено и уничтожено 2876 взрывоопасных предметов. Всего же инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 62 гектаров местности, более 21 километра дорог, обнаружено и обезврежено более 4000 взрывоопасных предметов», — информировало Минобороны РФ уже 8 декабря.

Кроме того, при содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. За минувшие сутки — 7 декабря, были восстановлены четыре опоры и 1600 м ЛЭП, 1 км газопровода, 2200 м линий связи и две трансформаторные подстанции.

Словом, делается все для налаживания спокойной, комфортной жизни на израненной карабахской земле. И результат не заставляет себя ждать — карабахцы начали активнее возвращаться в родные края. В интервью, данном 7 декабря, официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что при содействии российских миротворцев в Нагорный Карабах вернулись уже более 34 тысяч граждан.

Ирина Григорян

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