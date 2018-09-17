Будни МВФ: Украина на пороге дефолта, а Порошенко примеряется к американским нарам

Политика убивает экономику. Новая программа МВФ и старые долги Украины Украина на пороге банкротства. Громадная задолженность и крайне высокий ее процент по отношению к ВВП не оставляют других путей, кроме как договориться с Международным Валютным Фондом. Но тот выдвигает к Украине крайне жесткие требования, в том числе и политические. Международные кредиторы устали от коррупции на Украине, постоянного вранья и недоговороспособности украинских властей. Поэтому в этом году Фонд не дал Киеву ни единого цента, вынудив руководство страны покорно идти на поводу у кредиторов.

Белоруссия также испытывает определенные экономические проблемы. И Минск тоже ведет переговоры с МВФ. Вот только стиль работы белорусов с кредиторами совершенно иной. Фонд готов дать Белоруссии кредит и даже настаивает на этом. Взамен предложено принять программу структурных реформ. Но Белоруссия от денег отказалась. Причина проста: Александр Лукашенко давно и четко дал понять, что никакие кредиты не заставят его подвергнуть сограждан шоковой терапии и поступиться политическим вектором. МВФ скрипит зубами, но твердость уважает, и работает с Минском по его правилам.

«Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии фонда. И, в принципе, по ключевым моментам у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации», — заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

По его словам, страна планирует разместить на локальных рынках России и Китая суверенные облигации на сумму до 2 миллиардов долларов. Кроме того, белорусский министр сообщил, что в 2019 году Минск не намерен размещать еврооблигации. А еще, как сообщают СМИ, на саммите с Владимиром Путиным в Могилеве Александр Лукашенко рассчитывает договориться о российском кредите в 1.4 миллиарда долларов.

Совершенным антиподом в этом смысле выглядит Украина.

19 сентября завершается работа миссии Международного Валютного Фонда в Киеве. Деятельность делегации западных финансистов всегда закрыта и никаких пресс-конференций по поводу рабочего процесса никогда не проводится. Международные кредиторы приезжают и уезжают молча. О результатах сообщается отдельно, когда МВФ выносит решение. Каким оно будет пока неизвестно, но, тем не менее, ни для кого не секрет, о чем идет речь.

Действующая программа МВФ с использованием механизма расширенного финансирования экономики Украины началась в марте 2015 года и рассчитана до марта 2019 года. Общий объем программы составил 17,5 миллиардов, но Киев пока привлек лишь 8,7 миллиарда. Переговоры в начале года ничего не дали.

Украина 31 августа перечислила МВФ 160,3 миллиона долларов в счет возврата основного долга. До конца текущего года Киев должен вернуть еще около 500 миллионов по евробондам и около 580 миллионов за обслуживание долгов перед МВФ.

По всему выходит, что дела у Киева с МВФ очень плохие. Министр социальной политики в правительстве Гройсмана, Андрей Рева сообщил, что Украина не выполнила 15 обязательств перед кредиторами. И вообще, по его словам, все сотрудничество Киева с МВФ является историей невыполненных обещаний.

Главные и самые проблемные для Петра Порошенко, который, судя по всему, собирается идти на второй президентский срок, требования — повышение цены на газ для населения и снятие моратория на куплю-продажу земли. Эти требования просто убийственны для украинской власти.

Но есть новости и похуже. США начали проверку хищений средств, выделенных Украине. Федеральный суд в Вашингтоне передал на досудебную верификацию документы на тех, кто, по мнению следователей, причастны к хищению государственных средств США. Они же организовали преступный трафик средств, выведенных через фиктивные госпрограммы поддержки. Речь идёт не только о средствах федерального бюджета США, но и о деньгах, выделяемых МВФ.

Дальше совсем плохо. Организатором этих преступных схем со стороны Украины значится Петр Порошенко. На основании того, что у президента Украины есть вид на жительство в Швейцарии, к следствию подключилось ФБР. На материалах дела стоят резолюции Майка Пенса и Майка Помпео. Срок проверки по федеральным законам может занять два месяца. Потом материалы вернут в суд и дело будет рассматриваться по существу.

Транш МВФ не спасет экономику Украины При такой скверной игре Петр Порошенко пытается сохранять хорошую мину. Еще в мае он заверил, что транш будет получен. Сегодня президент Украины, по совету пиарщиков, порадовал сограждан, мол, ЕС даст 1 миллиард евро макрофинансовой помощи. Заодно, заранее пообещал 2 миллиарда от МВФ. Правда совсем не пишет о том, что миллиард от ЕС дадут не сразу, а постепенно — часть в 2018, часть в 2019.

Не сказал Порошенко ни о цене на газ, ни о моратории на продажу земли. Он считает, что главная задача для получения транша — создать независимый антикоррупционный суд. Такое требование у МВФ к Украине и правда есть, хотя оно не ключевое. В заявлении Фонда накануне приезда его миссии в Киев о нем вообще не сказано. Тем не менее, 21 июня 2018 года закон об образовании Высшего Антикоррупционного суда, поданный Порошенко в Раду как неотложный, был принят. Расследование относительно себя в США Порошенко вообще не комментирует, а украинские журналисты его об этом почему-то не спрашивают.

Часть материалов этого расследования уже проходят в США под грифом «Совершенно секретно». Кстати, подобные проверки инициированы также в ЕС.

В Киеве об этом знают и пытаются шантажировать МВФ и США тем, что в случае, если Фонд не возобновит финансирование, Украину ждет банкротство, дефолт, что повлечет за собой непредсказуемые события, в котором дружественный, проамериканский режим падет. Последнее никогда вслух не озвучивалось никем, но это имеется в виду. А вот слово «дефолт» прозвучало из уст Гройсмана.

Миссия МВФ, которая работает в Киеве не ставит вопрос о независимом антикоррупционном суде во главу угла. У гостей из Нью-Йорка конкретное условие предоставления кредита: сравнять цену на газ для населения и предприятий. Это значит, что газ для населения с 1 октября 2018 года может подорожать на 60%. Последствия для бюджета Украины в цифровом выражении будут такими: Киеву нужно будет где-то найти не 70 миллиардов гривен на предоставление субсидий гражданам, а 114.

Ситуация патовая. МВФ от своих требований отказываться явно не намерен. К тому же, Киев слишком долго водил его за нос, терпение лопнуло и в начале года было заморожено предоставление кредитов. А у Порошенко и Гройсмана по этому поводу образовались своеобразные «качели». Порошенко не хочет брать на себя «грех», который уничтожит его рейтинг накануне выборов, он предпочитает, чтобы все это принял на себя Гройсман. Но тот быть козлом отпущения тоже не жаждет.

У Гройсмана есть свой хитрый план. Меморандум с МВФ, в котором содержится требование поднять цену на газ, был подписан еще в 2014 году и там стоят автографы тогдашней главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и министра финансов Натальи Яресько, которые уже давно уволились и сбежали из Украины от греха подальше. Но обе они являлись ставленницами Порошенко, а не Гройсмана.

Правда в эти тонкости население вникать не станет. Так что у Гройсмана сложный выбор. Либо сдаться на милость МВФ, получить транш и миллионы проклятий от сограждан накануне президентских выборов, либо отказаться, объявить дефолт, за которым последует совершенно непредсказуемое будущее. Гиперинфляция, уход инвесторов и кредиторов и все социальные последствия к этому прилагаются.

Дефолт уже близко, поскольку шансы на кредит МВФ минимальны. А Киев уже прибег к крайним мерам: по данным известного инвестиционного банкира Эрика Наймана, Украина заняла 725 миллионов долларов под высокий процент.

«По рынку пошел слух что Украина провела частное размещение ценных бумаг (нот) с погашением в 2019 году на сумму 725 млн. долл. с доходностью порядка 9,1-9,15% годовых» — сообщил финансист.

Скаршевский о результатах «торгов» МВФ и Гройсмана Разумеется, это вынужденная, нереально дорогая сделка. Спровоцирует ли это распродажи украинских евробондов на рынке? Вполне возможно.

Подытоживая, можно сказать, что экономика, подчиненная политике — не очень хорошая штука. Она существенно сужает возможности. Разрывая связи с Россией, Киев поставил самому себе мат.

И даже если на этот раз Порошенко и Гройсману удастся провести МВФ, что маловероятно, то программа поддержки Украины все равно заканчивается через полгода. И тогда вести переговоры о новой программе будет не просто трудно, а почти невозможно.

Источник