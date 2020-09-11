будет ли взлет курса доллара и евро — Минфин

Последний день рабочей недели традиционно снизит активность на валютном рынке как клиентов, так и самих банков. По расчетам «Минфина» 11 сентября статистика межбанка не превысит $165-200 млн при совершении до 430-510 сделок. Зависимость курсового тренда от действий и задач крупных игроков сохранится.

Часть покупателей предпочтет сегодня сразу перенести свои крупные покупки валюты на понедельник, чтобы успеть заработать за выходные на своей гривне за счет коротких банковских депозитов. Другие — будут выжидать и станут покупать валюту лишь при снижении котировок, что маловероятно в последние дни. Поэтому сегодня перед основной массой финансовых директоров компаний -покупателей валюты будет стоять один вопрос — что выгоднее: купить валюту в пятницу, чтобы сэкономить в том случае, если курс и дальше пойдет вверх или все же гарантировано заработать на гривневых депозитах до понедельника, а уже на следующей неделе выбирать день для покупки.

Видео: Прогноз курса: может ли Китай обвалить экономику США в любой момент

С продавцами все проще — основной массе экспортеров сейчас нужна гривна для финансирования текущих затрат и поэтому у них нет особого выбора в части сроков своих продаж. Поэтому для них важнее всего будет просто угадать с моментом продажи своих основных объемов по максимально высоким котировкам в течение дня.

В этой «войне нервов и расчетов» крупных покупателей и продавцов и пройдет сессия пятницы. Сама сессия будет состоять из двух этапов:

1) до 14:00 — максимальная активность всех клиентов по заключению сделок с возможным выходом Нацбанка с выкупом доллара в случае его ситуативного излишка на торгах;

2) после 14:00 — резкое снижение активности всех игроков и присутствие на торгах в основном спекулянтов, работающих в формате «в две стороны». Но учитывая общее снижение объемов перед выходными — особо на этом они сегодня не заработают.

Интереснее для спекулянтов в пятницу будет игра с евровалютой. После вчерашнего решения ЕЦБ о сохранении процентных ставок и объемов вливаний ликвидности для поддержки экономики — валютные ралли по паре евро/доллар продолжаются со вчерашнего вечера. На рынке идет коррекция и на момент написания статьи евро стоит 1,183 доллара, хотя еще вчера вечером он дорожал и до уровней выше 1,19. В пятницу игра по паре евро/доллар на международных рынках и на украинском межбанке по паре евро/гривна — будет основным источником доходов для спекулянтов.

При ситуативном избытке предложения доллара — мы прогнозируем очередной выход Нацбанка с интервенцией по выкупу доллара по ценникам, которые удержат его курс от существенного проседания.

На наличном рынке обменники будут работать в формате « с оборота» и в основном установят спред по доллару в пределах 13-20 копеек, а по евро 18- 30 копеек. Из-за значительных колебаний евро на международных рынках владельцы украинских обменников будут сегодня часто менять свои ценники в течение дня.

Курсы межбанка по прогнозу «Минфина» на 11 сентября будут в пределах: доллар — коридор 27,75 — 28,00 гривен, евро — коридор 32,75-33,15 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар — коридор покупок и продаж 27,60- 28,05 гривен, евро 32,35 — 33,25 гривен.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,60-27,80 и продажа 27,89- 28,02 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,75 — 27,84 гривен и продажа 27,88 -27,95.

Слушайте прогнозы от «Минфина» на «Просто радио»

В любой момент, где бы вы ни были, имейте полный контроль над своими финансами.

Хотите знать о валюте больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграм-канале

Источник