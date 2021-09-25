Будет ли в Германии Russiagate – 2?| Новости политики

Накануне федеральных парламентских выборов, которые пройдут в Германии 26 сентября в высшем руководстве ЕС прозвучали официальные обвинения в хакерских атаках на немецких политиков, партии и государственные органы, осуществлённые, предположительно, группировкой Ghostwriter, которую связывают с Россией. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что атакованы компьютеры многих политических и общественных деятелей, журналистов и депутатов сразу в нескольких европейских странах. Он призвал Москву к ответственному поведению в интернет-пространстве и пообещал, что эта тема будет поднята на ближайших российско-европейских переговорах, а также сказал о возможности новых ограничительных мер в связи с этими атаками

Однако по понятным причинам наибольшее внимание сейчас приковано именно к ФРГ. Данные о том, что перед выборами важные секретные сведения стали целью киберпреступников, появились ещё в марте этого года. Тогда об этом написало крупное немецкое издание Der Spiegel. А в сентябре информация об атаках стала официальной. Генеральная прокуратура Германии возбудила уголовное дело в связи с многочисленными попытками получить незаконный доступ к почтовым ящикам депутатов Бундестага. Парламентариям, в основном от партий ХДС и СДПГ, приходили заражённые электронные письма, при открытии которых могли быть похищены их пароли. Немецкие власти утверждают, что кибергруппировка могла быть связана с ГРУ. Пока конкретной информации о ходе расследования очень немного, но вся история во многом напоминает скандал пятилетней давности, когда хакеров, также предположительно связанных с российскими спецслужбами, обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США на стороне одного из кандидатов и впоследствии 45-го президента Дональда Трампа. Тогда основные обвинения американских властей и независимых аналитиков сводились к двум постулатам. Во-первых, исследователи выявили большую предвыборную активность фейковых аккаунтов в Facebook, Twitter и Instagram, которые агитировали за Трампа и, тем самым, создавали имитацию общественного мнения, якобы склоняющегося в пользу кандидата от республиканцев. Во-вторых, связанных с Россией хакеров подозревают во взломе серверов Национального комитета Демпартии США, в результате которого в сеть попало большое количество конфиденциальной информации из внутренних электронных писем и документов демократов, на тех выборах выдвинувших кандидатом бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Партию дискредитировал как сам факт утечки важных документов, так и содержавшиеся в них секретные сведения о способах ведения избирательной кампании, явно не красившие демократов.

Можно спорить, было ли России действительно выгодно так агрессивно продвигать Трампа на президентский пост, но факт остаётся фактом, обвинения о вмешательстве в выборы на годы вперёд сильно ухудшили российско-американские отношения и привели к новым порциям взаимных санкций.

Возможны ли столь же трагические последствия и для отношений с Германией из-за назревающего аналогичного скандала? Такая вероятность невелика, и вот почему. В США по самому факту хакерского вмешательства существует всеобщий межпартийный консенсус. Единственное, о чём спорят республиканцы и демократы – был ли Трамп соучастником преступления, или всё произошло без его ведома и согласия. А само вмешательство русских в выборы у них сомнений не вызывает и подтверждено на официальном уровне.

В Германии такая жёсткая позиция всех партий вряд ли может быть достигнута. К тому же, как следует из заявлений Генпрокуратуры ФРГ, атакам подвергались в основном политики от ХДС и социал-демократов. А наиболее негативно настроенной к России на германском политическом поле остаётся партия «Зелёные», чей кандидат Анналена Бербок также претендует на место канцлера после ухода Меркель. Если уж где и искать компромат для потопления нежелательных для России кандидатов, так, вероятно, в почтовых ящиках и на серверах «зелёных». Именно эта партия выступает резко против проекта СП-2 и за максимально жёсткие санкции против РФ из-за Украины. А два ключевых претендента на канцлерское кресло – Олаф Шольц из СДПГ и Армин Лашет из ХДС как раз не имеют ничего против сотрудничества с Россией по газу и вообще готовы к более лояльным переговорам по всем основным вопросам.

Если действительно будет доказана причастность России ко взломам почты депутатов Бундестага, немецким избирателям, вероятно, будет непросто объяснить мотивы таких действий, а значит и жёсткую ответную реакцию на них. К тому же бизнес и обычные граждане Германии в экономическом плане пока гораздо больше американцев зависят от взаимной торговли с Россией. И сами ХДС и СДПГ уже вложили слишком большой политический капитал в продвижение идей сотрудничества с Москвой, чтобы в одночасье отказаться от них даже из-за такого значительного киберскандала. Тем более, что в атаках на Бундестаг Россию уже обвиняли. Предыдущие произошли ещё в 2015 году, и к кардинальному падению уровня межгосударственных отношений это не привело. Таким образом, и сейчас от начавшегося расследования слишком серьёзных последствий ждать не стоит. Хотя если «Зелёные» войдут в правящую коалицию и получат часть министерских портфелей в новом правительстве, они наверняка будут поднимать эту тему и требовать реакции.

Но, как показывают последние рейтинги, большая часть немцев программу этой партии пока не поддерживает, а значит главные решения по-прежнему останутся за двумя тяжеловесами германской политики – христианскими демократами и СДПГ.