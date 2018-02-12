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Будет ли нужна нефть мировой экономике через 20 лет?!

Мировая экономика12 Фев 2018
Будет ли нужна нефть мировой экономике через 20 лет?!
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