Будет ли фондовый рынок расти дальше?

Инвесторы наверняка в восторге от июньских успехов фондового рынка. показал лучший июньский месячный результат с 1955 года. в июне вырос на 7,2%, чего не бывало с 1938 года. Что касается укрепившегося на 6,9% , у него был лучший июнь с 2000 года.

SPX:Dow:NASDAQ 300 Minute Chart

Да и с начала года фондовый рынок показал неплохой рост: S&P 500 укрепился на 17,4%, за второй квартал набрав 3,8%, Dow – на 14,1%, а NASDAQ – на 20,66%. Кроме того, судя по торговле фьючерсами, американские акции существенно вырастут в цене в понедельник, позволив S&P 500 и Dow установить новые годовые рекорды.

Повышенная волатильность, резкие колебания

Текущая ситуация во многом по душе инвесторам. Если не считать неожиданные и зачастую пугающие откаты, которые неоднократно случались в последние полтора года. Они привели к падению где-то на 20% в четвертом квартале прошлого года и на 7% в этом мае.

В период между выборами в 2016 году и концом 2017 года ведущие американские индексы падали всего один месяц. Но с января 2017 года S&P и NASDAQ закончили падением шесть месяцев, а Dow – пять.

В итоге сейчас, после июньского укрепления, S&P 500 все равно ниже, чем в конце апреля. И впереди нас может ждать , хотя и не в понедельник.

На данный момент финансовыми рынками по большей части управляют силы, которые могут приводить к резким скачкам вниз и вверх, включая:

торговое напряжение между США и Китаем,

беспокойство на Ближнем Востоке, которое чуть не привело к ударам США по иранским военным объектам,

опасения по поводу Северной Кореи и ее ядерного оружия,

компьютеризированные торговые программы, которые принимают алгоритмические решения о покупке и продаже.

В начале июля влияние первых трех факторов будет приостановлено, что обеспечит ожидаемое в понедельник ралли.

США и Китай договорились продолжить торговые переговоры. Тарифы останутся на текущем уровне, а американские технологические компании смогут продавать свои товары китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei.

США не стали атаковать Иран, отчасти потому, что президент Дональд Трамп хочет вывести американские войска с Ближнего Востока.

Опасения по поводу Северной Кореи были развеяны в воскресенье, когда Трамп и Ким Чен Ын встретились на 45 минут в демилитаризированной зоне, которая разделяет Северную и Южную Кореи. Они договорились перезапустить переговоры по поводу сокращения северокорейского ядерного арсенала.

Неожиданные результаты: некоторые глубинные проблемы

При этом за кажущимся спокойствием скрываются некоторые неожиданные результаты, которые, возможно, указывают на более глубокие проблемы:

Укрепление акций по большей части пришлось на первый квартал, когда акции откатились после большого падения прошлой осенью. Рост во втором квартале был намного более умеренным.

когда акции откатились после большого падения прошлой осенью. Рост во втором квартале был намного более умеренным. Акции коммунальных предприятий стабильно держатся в плюсе. вырос на 13,7% во втором квартале, поскольку падение процентных ставок повысило привлекательность их стабильных дивидендов. Когда S&P 500 падал на 6,6% в мае, акции коммунальных предприятий, входящих в Dow, ослабли всего на 0,7%, причем индекс достиг пяти новых пиков с 24 мая по 26 июня.

вырос на 13,7% во втором квартале, поскольку падение процентных ставок повысило привлекательность их стабильных дивидендов. Когда S&P 500 падал на 6,6% в мае, акции коммунальных предприятий, входящих в Dow, ослабли всего на 0,7%, причем индекс достиг пяти новых пиков с 24 мая по 26 июня. Акции McDonald ’ s тоже достигли новых пиков. Акции (NYSE:) укрепились в первом полугодии на 17%. Последний рывок вверх произошел в пятницу, когда стоимость акций почти достигла $208, остановившись всего в нескольких центах от самого высокого за 52 недели уровня.

Акции (NYSE:) укрепились в первом полугодии на 17%. Последний рывок вверх произошел в пятницу, когда стоимость акций почти достигла $208, остановившись всего в нескольких центах от самого высокого за 52 недели уровня. Акции Apple выросли на 25% с начала года , но это после того, как (NASDAQ:) упали на 30% в четвертом квартале 2018 года. И это все еще более чем на 15% ниже достигнутого прошлой осенью годового пика.

, но это после того, как (NASDAQ:) упали на 30% в четвертом квартале 2018 года. И это все еще более чем на 15% ниже достигнутого прошлой осенью годового пика. Акции Microsoft возглавляли Dow в первом полугодии. IT-гигант (NASDAQ:), который в прошлом был неспособен угнаться за Apple и Amazon (NASDAQ:), во втором квартале показывал второй лучший результат после Disney (NYSE:), акции которого взлетели после того, как он заявил о запуске собственного стримингового сервиса.

IT-гигант (NASDAQ:), который в прошлом был неспособен угнаться за Apple и Amazon (NASDAQ:), во втором квартале показывал второй лучший результат после Disney (NYSE:), акции которого взлетели после того, как он заявил о запуске собственного стримингового сервиса. Microsoft – единственная компания, рыночная капитализация которой превышает $1 трлн, но она может быть уязвима. Соотношение стоимости ее акций и ее прибыли в последние 12 месяцев составляет почти 30. У Amazon этот показатель составляет 70, но инвесторов это никогда не интересовало.

Ситуация выглядит благоприятной, но…

Что же будет дальше? Это зависит от ряда факторов. Во-первых, от того, как много будет событий, которые вызывают резкие колебания (тарифных, военных и ядерных угроз). Трейдеры и их алгоритмы ненавидят неопределенность.

Текущая ситуация по большей части благоприятна для акций. Процентные ставки низкие. Доходность в конце квартала составляла 2%, упав на четверть с начала года из-за опасений, что мировая экономика замедляется. Экономика США растет на 3% в год, к сожалению для администрации Трампа, но рецессия маловероятна.

в стране составил в мае 3,6%, упав на 64% по сравнению с пиком в 10% в октябре в 2009 года. упало на две трети с пика в марте 2009 года.

Крупные компании продолжают выкупать свои акции, что распределяет прибыль между меньшим количеством акций, поддерживая цены. Надо признать, что объем выкупа акций в первом квартале сократился на 7,7% по сравнению с четвертым кварталом, составив $205,8 млрд, но это на 8,9% больше, чем год назад. Одна лишь Apple в первом квартале выкупила акций на $23,1 млрд.

Тем не менее, в противовес этим факторам работают несколько других:

Производственная активность в США замедляется, что указывает на большое значение торгового конфликта между США и Китаем.

Традиционная розница проигрывает электронной. Акции Nordstrom (NYSE:) в этом году показали худший результат среди акций, входящих в S&P 500, упав на 30,5%. Акции Macy’s (NYSE:) и Kohl’s (NYSE:) упали на 28%.

Сельскохозяйственный сектор переживает не лучшие времена, поскольку он сильно зависит от экспортных рынков. Цены на выросли с начала года на 3%, но они на треть ниже, чем в конце 2012 года.





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