Будет ли фондовый рынок расти дальше?

Инвесторы наверняка в восторге от июньских успехов фондового рынка. показал лучший июньский месячный результат с 1955 года. в июне вырос на 7,2%, чего не бывало с 1938 года. Что касается укрепившегося на 6,9% , у него был лучший июнь с 2000 года.
SPX:Dow:NASDAQ 300 Minute Chart
Да и с начала года фондовый рынок показал неплохой рост: S&P 500 укрепился на 17,4%, за второй квартал набрав 3,8%, Dow – на 14,1%, а NASDAQ – на 20,66%. Кроме того, судя по торговле фьючерсами, американские акции существенно вырастут в цене в понедельник, позволив S&P 500 и Dow установить новые годовые рекорды.
Повышенная волатильность, резкие колебания
Текущая ситуация во многом по душе инвесторам. Если не считать неожиданные и зачастую пугающие откаты, которые неоднократно случались в последние полтора года. Они привели к падению где-то на 20% в четвертом квартале прошлого года и на 7% в этом мае.
В период между выборами в 2016 году и концом 2017 года ведущие американские индексы падали всего один месяц. Но с января 2017 года S&P и NASDAQ закончили падением шесть месяцев, а Dow – пять.
В итоге сейчас, после июньского укрепления, S&P 500 все равно ниже, чем в конце апреля. И впереди нас может ждать , хотя и не в понедельник.
На данный момент финансовыми рынками по большей части управляют силы, которые могут приводить к резким скачкам вниз и вверх, включая:
В начале июля влияние первых трех факторов будет приостановлено, что обеспечит ожидаемое в понедельник ралли.
- США и Китай договорились продолжить торговые переговоры. Тарифы останутся на текущем уровне, а американские технологические компании смогут продавать свои товары китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei.
- США не стали атаковать Иран, отчасти потому, что президент Дональд Трамп хочет вывести американские войска с Ближнего Востока.
- Опасения по поводу Северной Кореи были развеяны в воскресенье, когда Трамп и Ким Чен Ын встретились на 45 минут в демилитаризированной зоне, которая разделяет Северную и Южную Кореи. Они договорились перезапустить переговоры по поводу сокращения северокорейского ядерного арсенала.
Неожиданные результаты: некоторые глубинные проблемы
При этом за кажущимся спокойствием скрываются некоторые неожиданные результаты, которые, возможно, указывают на более глубокие проблемы:
- Укрепление акций по большей части пришлось на первый квартал, когда акции откатились после большого падения прошлой осенью. Рост во втором квартале был намного более умеренным.
- Акции коммунальных предприятий стабильно держатся в плюсе. вырос на 13,7% во втором квартале, поскольку падение процентных ставок повысило привлекательность их стабильных дивидендов. Когда S&P 500 падал на 6,6% в мае, акции коммунальных предприятий, входящих в Dow, ослабли всего на 0,7%, причем индекс достиг пяти новых пиков с 24 мая по 26 июня.
- Акции McDonald’s тоже достигли новых пиков. Акции (NYSE:) укрепились в первом полугодии на 17%. Последний рывок вверх произошел в пятницу, когда стоимость акций почти достигла $208, остановившись всего в нескольких центах от самого высокого за 52 недели уровня.
- Акции Apple выросли на 25% с начала года, но это после того, как (NASDAQ:) упали на 30% в четвертом квартале 2018 года. И это все еще более чем на 15% ниже достигнутого прошлой осенью годового пика.
- Акции Microsoft возглавляли Dow в первом полугодии. IT-гигант (NASDAQ:), который в прошлом был неспособен угнаться за Apple и Amazon (NASDAQ:), во втором квартале показывал второй лучший результат после Disney (NYSE:), акции которого взлетели после того, как он заявил о запуске собственного стримингового сервиса.
- Microsoft – единственная компания, рыночная капитализация которой превышает $1 трлн, но она может быть уязвима. Соотношение стоимости ее акций и ее прибыли в последние 12 месяцев составляет почти 30. У Amazon этот показатель составляет 70, но инвесторов это никогда не интересовало.
Ситуация выглядит благоприятной, но…
Что же будет дальше? Это зависит от ряда факторов. Во-первых, от того, как много будет событий, которые вызывают резкие колебания (тарифных, военных и ядерных угроз). Трейдеры и их алгоритмы ненавидят неопределенность.
Текущая ситуация по большей части благоприятна для акций. Процентные ставки низкие. Доходность в конце квартала составляла 2%, упав на четверть с начала года из-за опасений, что мировая экономика замедляется. Экономика США растет на 3% в год, к сожалению для администрации Трампа, но рецессия маловероятна.
в стране составил в мае 3,6%, упав на 64% по сравнению с пиком в 10% в октябре в 2009 года. упало на две трети с пика в марте 2009 года.
Крупные компании продолжают выкупать свои акции, что распределяет прибыль между меньшим количеством акций, поддерживая цены. Надо признать, что объем выкупа акций в первом квартале сократился на 7,7% по сравнению с четвертым кварталом, составив $205,8 млрд, но это на 8,9% больше, чем год назад. Одна лишь Apple в первом квартале выкупила акций на $23,1 млрд.
Тем не менее, в противовес этим факторам работают несколько других:
- Производственная активность в США замедляется, что указывает на большое значение торгового конфликта между США и Китаем.
- Традиционная розница проигрывает электронной. Акции Nordstrom (NYSE:) в этом году показали худший результат среди акций, входящих в S&P 500, упав на 30,5%. Акции Macy’s (NYSE:) и Kohl’s (NYSE:) упали на 28%.
- Сельскохозяйственный сектор переживает не лучшие времена, поскольку он сильно зависит от экспортных рынков. Цены на выросли с начала года на 3%, но они на треть ниже, чем в конце 2012 года.