Будет ли экономический кризис в 2019 году? Отвечает Игорь Паунович из UNCTAD — TatCenter.ru

Глава подразделения UNCTAD Игорь Паунович выступил с лекцией в Казани. Он рассказал о предпосылках нового экономического кризиса и объяснил, как можно спасти мировую экономику, сократить неравенство богатого меньшинства и бедного большинства, а России — ежегодно наращивать ВВП на 3−5%.

Люди привыкли слышать в новостях об экономических кризисах, которые рано или поздно повторяются. Исследователи из UNCTAD UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development — Конференция ООН по торговле и развитию. Входит в Генассамблею ООН заметили, что с каждым годом мировая и экономика отдельных стран не может выйти на прежние показатели. Вместе с этим растет неравенство — с каждым годом компании зарабатывают все больше, а доходы населения падают все сильнее. Людям приходится брать кредиты, в результате чего растет всеобщая задолженность.

Эти тенденции — предпосылки для нового экономического кризиса, который может начаться в ближайшие два года.

ВВП растет, но не восстанавливается после кризиса

Анализируя состояние мирового ВВП, видно, что этот показатель растет. По оптимистичному сценарию в 2018−19 гг. рост глобальной экономики составит около 3%, в развитых странах — 2,1%. В США этот показатель ниже из-за налоговой реформы, которую проводит администрация президента Дональда Трампа. В России показатель прироста ВВП ожидается на уровне 1,4% – 1,6%.

Это лишь один показатель, и он не дает полного представления о ситуации в мировой экономике. Если посмотреть на то, как ВВП восстанавливался после экономических кризисов в 1980-м и 2008-м году, то мы увидим — от последнего кризиса мировая экономика не смогла оправиться до сих пор, она не вышла на прежние показатели роста. Возникает вопрос: почему в XXI веке экономика не может полностью восстановиться после кризиса? Исследователи стали строить теории Секулярный свободный от церковного влияния. о секулярной стагнации Секулярная стагнация Состояние экономики, при котором наблюдается замедление совокупной производительности факторов производства (total factor productivity — TFP). Причина замедления — переизбыток сбережений приводят к росту кредитной задолженности, а затем к инфляции и увеличению количества безработных , согласно которой в текущей структуре экономики ВВП никогда не сможет восстановиться после кризиса.

Специалисты UNCTAD сравнили скорости роста ВВП и мировой торговли и заметили, что торговля растет быстрее — это говорит о том, что все страны глобализуются и вносят все больший вклад в мировое производство. Между 2009—2010 годами сразу после кризиса мировая торговля выросла на столько же, на сколько упала до этого. Восстановлению поспособствовали скоординированные усилия США, Китая, Японии и Европы. С 2010 года эти страны начали популяризировать слоган «жесткой экономии денег» и перестали тесно сотрудничать друг с другом в глобальной торговле.

Неравенство растет, но население игнорируют

Восприятие и реальная ситуация в экономике отличаются. Благодаря тому, что в 2017 году прирост ВВП одновременно наблюдался во всех странах, в СМИ стали мелькать позитивные заголовки. Те же ожидания продлились до 2019 года. Однако экономисты из UNCTAD задались вопросом — есть ли причины для позитивных прогнозов?

В развитых странах картина неоднородна. Например, в США снижение налоговой нагрузки в 2018 году больше не стимулирует рост экономики. В Германии и Франции уже видны условия для ослабления — располагаемые доходы рабочего населения и затраты правительства на инфраструктуру падают. Еще больше неопределенности вносят торговые войны США и Китая, а также новые реформы, которые мешают прогнозировать развитие экономики.

Среди мировых тенденций также заметно, что безработица снижается, но реальные зарплаты растут очень медленно.

При этом политики и СМИ заявляют, что финансовая система стала стабильней и справедливей. Компании декларируют высокий доход, но мало инвестируют в производство. Таким образом, мало что изменилось с 2008 года: мы видим, как синхронно растут или падают рынки акций и недвижимости, экономика развитых и развивающихся стран подпитывается долговыми деньгами, а неравенство растет.

ИТ концентрируется в США и не платит налоги

В 2008—2009 году никто не верил, что крупные банки и компании развалятся — однако это случилось. Спустя 10 лет ситуация повторяется с ИТ-гигантами — они также увеличивают свою концентрацию, доходы и активы, однако зарплаты их работников падают. Прибыль 2 тыс. крупнейших цифровых компаний составляет 10−15% от дохода, в то время как прибыль других транснациональных компаний в среднем составляет 7%. И при этом ИТ-компании платят меньше налогов, чем другие организации или даже граждане.

Наблюдается и географическая концентрация ИТ-компаний — подавляющее большинство из них расположено в США, несколько компаний в Европе, Индии и Китае, и лишь единицы в ЮАР и на юго-востоке Азии. Компании из других стран и регионов не играют существенной роли на мировом рынке — их будто просто не существует.

Триггеры кризиса — прибыль из ничего и рост долгов населения

В сложившейся ситуации UNCTAD наблюдает за признаками нестабильности в мировой экономике.

Если не справиться с этими рисками, то кризис может наступить в ближайшие два года.

Среди этих рисков:

Доминирование финансового капитала над производсвтенным — с 2009 года первый показатель увеличился в два раза, а второй не изменился. То же самое можно увидеть, если посмотреть на долю финансового капитала в ВВП, внешних и банковских активах.

Рост неравенства из-за падения реальных зарплат. Если падает доля зарплаты, значит увеличивается доля прибыли от произведенной продукции. При этом объем инвестиций сокращается — ведь если покупательная способность населения падает, зачем производить больше товаров для них?

Рост задолженности домохозяйств — параллельно с тем, как падают зарплаты, растут цены на товары и услуги. Чтобы поддерживать приемлемый уровень жизни, приходится брать кредиты и займы. Тем самым глобальный уровень задолженности достиг $250 трлн — на 50% больше, чем во время кризиса 2008 года.

Капитализм рантье — в результате монополизации финансов появляется больше людей, которые живут на процент от банковских вкладов. Среди показателей крупных мировых компаний начинает доминировать неэкономическая прибыль. Эти компании богатеют и начинают влиять на политическую жизнь — даже если это навредит экономике стран.

Как справиться с зарождающимся кризисом

UNCTAD предлагает несколько способов восстановить экономику и учесть интересы населения:

Отказаться от политики «жесткой экономии» и расширить налоговое пространство.

Регулировать капитализм рантье и ограничивать их монополию на глобальном уровне.

Ввести прогрессивную шкалу налогов — она позволит перераспределять доходы богатого меньшинства в пользу бедного большинства.

Координировать политику стран на глобальном уровне — если в одной стране растет ставка ЦБ, а в другой падает, нужно помочь национальным компаниям не запутаться сложившейся ситуации.

Россия зависит от нефти, но может выстоять в кризис

Динамика роста ВВП в пределах 1−2% недостаточна для экономического развития России. Чтобы привлечь инвесторов, ВВП страны должен расти не ниже 3−5% в год. Кроме низкого уровня совокупных инвестиций на развитие страны также влияют жесткая денежная и умеренно-консервативная налоговая политики.

С 2014 года санкции определили потолок экономического роста России в долгосрочной перспективе. Кроме санкций на прогноз в будущем влияют:

Зависимость от цен на нефть.

Слабый банковский сектор.

Снижение рождаемости и трудоспособного населения.

Слабая экономика регионов по сравнению с центром.

Недостаток заводов и предприятий.

Однако есть и положительные показатели: большой излишек по текущим счетам, низкий уровень госдолга и резервы в иностранной валюте. Если в 2019 году начнется экономический кризис, у России есть инструменты выстоять — в частности, помочь частному сектору. Программы инфраструктурного развития также помогут экономике страны.

Игорь Паунович,

глава подразделения глобализации и стратегии развития Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD)

Записал Александр Токарев

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